Sinner dovedl Itálii do semifinále Davis Cupu, proti Nizozemcům bodoval i ve čtyřhře

DAVIS CUP - Italští tenisté jsou znovu po roce v semifinále Davisova poháru. Ve čtvrtfinále ve španělské Málaze otočili nepříznivý vývoj proti Nizozemcům, když k obratu zavelel čtvrtý hráč světa Jannik Sinner (22). Čerstvý finalista Turnaje mistrů nejprve zvládl dvouhru proti Tallonu Griekspoorovi (27) a následně společně s Lorenzem Sonegem (28) zvládli i rozhodující čtyřhru. O finále se Italové utkají v sobotu se Srby v čele s Novakem Djokovičem, nebo Brity.

Itálie – Nizozemsko 2:1

Italové postupem do semifinále vyrovnali loňský výsledek. Mezi čtyřkou nejlepších zemí jsou dvakrát během dvou let poprvé od ročníků 1992-1994, kdy se jim to povedlo dokonce třikrát. Poslední finále si zahráli před 25 lety, jediný triumf slavili už v roce 1976.

Arnaldi – Van De Zandschulp 7:6, 3:6, 6:7

Nabitý čtvrteční program na tvrdém povrchu v hale Josého Maríi Martína Carpeny odstartoval tříhodinovou bitvou. Nizozemcům zajistil vedení 1:0 Botic Van de Zandschulp, který udolal až po odvrácení tří mečbolů 6:7, 6:3, 7:6 Mattea Arnaldiho.

Sinner – Griekspoor 7:6, 6:1

Italové se ale následně mohli opřít o svou největší hvězdu Jannika Sinnera. Dvaadvacetiletý rodák z Innichenu do Španělska dorazil po nedělní porážce ve finále Turnaje mistrů v Turíně a své zemi pomohl k obratu.

Ve dvouhře týmových jedniček čtvrtý hráč světa porazil za hodinu a čtvrt 7:6, 6:1 Tallona Griekspoora. Soupeři nenabídnul ani jeden brejkbol a čtvrtfinálový souboj Italů s Nizozemci vyrovnal na 1:1.

Sinner/Sonego – Griekspoor/Koolhof 6:3, 6:4

Následně v životní formě hrající Sinner nastoupil i do čtyřhry, kterou hraje jen velmi zřídka s mizernými výsledky a v Davis Cupu v ní měl bilanci 0:3. Na čtvrtý pokus si ale deblovou výhru v týmové soutěži konečně připsal.

Společně s o šest let starším Lorenzem Sonegem si poradili s Griekspoorem a osmým deblistou světa Wesleym Koolhofem. Nizozemský tandem přehráli bez ztráty servisu 6:3, 6:4 a odpálili italské oslavy.

Srbsko – Velká Británie

Italové si o první finále od roku 1998 zahrají buď se Srbskem, nebo s Velkou Británií. V sobotu by tak mohlo znovu po šesti dnech dojít na reprízu finále Turnaje mistrů mezi Sinnerem a světovou jedničkou Novakem Djokovičem.

18:10 | Kecmanovič – Draper

20:00 | Djokovič – Norrie

21:30 | Djokovič/Lajovič – Salisbury/N. Skupski