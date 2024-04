Sinner může ve čtvrtfinále vrátit loňskou prohru Runemu, o úspěšnou odvetu bude usilovat i Djokovič

Páteční program letošního ročníku Rolex Monte-Carlo Masters bude ve znamení čtvrtfinálových duelů. Jannik Sinner může ve šlágru oplatit rok starou porážku loňskému finalistovi Holgerovi Runemu a zajistit mu vypadnutí z TOP 10 žebříčku. O úspěšnou odvetu se pokusí také dvojnásobný šampion Novak Djokovič, který s Alexem de Minaurem prohrál v lednu v týmovém United Cupu. O místo v semifinále se poperou ještě dvojnásobný vítěz Stefanos Tsitsipas s Karenem Chačanovem a Ugo Humbert s Casperem Ruudem.

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 12. 4.

Tsitsipas (12-Řec.) - Chačanov (15-) | Court Rainier III (11:00 SELČ)

Rune (7-Dán.) - Sinner (2-It.) | Court Rainier III (13:00 SELČ)

Djokovič (1-Srb.) - De Minaur (11-Austr.) | Court Rainier III (14:30 SELČ)

Humbert (14-Fr.) - Ruud (8-Nor.) | Court Rainier III (16:00 SELČ)

Tsitsipas – Chačanov | 11:00 SELČ

Stefanos Tsitsipas málem v osmifinále s rivalem Alexanderem Zverevem zahodil pokrok, který v posledních dnech na oblíbených antukových dvorcích učinil. Dvojnásobný šampion ztratil ve druhém setu náskok 5:0, a dokonce v tie-breaku prohrával o minibrejk. Na poslední chvíli však zabral a německou jedničku nakonec udolal 7:5, 7:6.

Právě během antukového jara by si mohl zvednout sebevědomí, najít svou nejlepší formu a znovu nastartovat kariéru. Obzvláště Monte Carlo je pro něj důležitým dějištěm, jelikož v něm získal obě své trofeje z podniků Masters a dosáhl na první letošní sérii alespoň tří výher na turnajích ATP. Proti Zverevovi navíc přerušil sérii čtyř nezdarů proti hráčům TOP 10 žebříčku.

Pětadvacetiletý Řek už posbíral několik triumfů na tvrdých površích, nicméně svým nejlepším tenisem se obvykle prezentuje na antukových dvorcích. Před třemi lety ve finále French Open vedl o dva sety nad Novakem Djokovičem a byl kousek od svého prvního grandslamového titulu. V této dekádě jako první zapsal 50 či více antukových vítězství na Masters a grandslamech dohromady.

Vizitka Stefanose Tsitsipase. (@ Livesport)

Tsitsipas – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 14:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 2:4 (kariérní 73:70)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 14:6)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Tsitsipas – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 17:3

Nejlepší výsledek: triumf (2021-22)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Djere (6:3, 3:2 skreč), Etcheverry (6:1, 6:0), (5) Zverev (7:5, 7:6)

Karen Chačanov potkal v osmifinále Daniila Medveděva a měl jedinečnou šanci na nejpomalejším povrchu přerušit s úspěšnějším krajanem sérii porážek. Tuto možnost využil, úřadujícího šampiona antukového Masters v Římě přehrál ve dvou setech a upravil s ním vzájemnou bilanci na 2:4. Bývalého lídra žebříčku porazil poprvé od roku 2018.

V posledních letech několikrát pozvedl svou výkonnost právě na podnicích série Masters, dokonce v Paříži 2018 díky skalpům Novaka Djokoviče, Dominica Thiema a Alexandera Zvereva získal svůj dosud nejcennější titul. Sedmadvacetiletý Rus zaregistroval 10 ze svých 13 kariérních výher nad hráči TOP 10 právě na tisícovkách.

V sezonách 2022 a 2023 patřil k nejlepším na těch největších akcích, díky čemuž se vrátil do TOP 20 světového pořadí. Stále se mu však nedaří porážek nejlepší tenisty žebříčku pravidelně. Loni v březnu na Masters v Miami narazil právě na Tsitsipase a tehdy ukončil sérii 23 porážek se zástupci elitní desítky, která se táhla od srpna 2019.

Vizitka Karena Chačanova. (@ Livesport)

Chačanov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 15:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 1:3 (kariérní 32:78)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 4:3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Chačanov – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 9:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Norrie (7:5, 7:6), F. Cerúndolo (4:6, 6:4, 6:3), (4) Medveděv (6:3, 7:5)

Vzájemná bilance: Tsitsipas vede 7:2, nepočítaje exhibice 7:1. Nejlepší řecký tenista má asi radost z toho, že nemusí ve čtvrtfinále nastoupit proti Daniilovi Medveděvovi, s nímž má naopak vysoce negativní bilanci. Do utkání s Chačanovem půjde jako favorit a vzhledem k historii jejich vzájemných duelů by mohl mít ve svém oblíbeném dějišti navrch.

Rune – Sinner | 13:00 SELČ

Holger Rune má za sebou velmi náročný čtvrteční program, během něhož si ale musel pořádně zvednout sebevědomí. Nejprve potřeboval dva sety v dohrávce se Sumitem Nagalem, ačkoli ji odstartoval s vedením setu a brejku, a poté po odvrácených mečbolech udolal v neskutečně dramatické bitvě ve formě hrajícího Grigora Dimitrova (7:6, 3:6, 7:6).

Po senzačním triumfu na konci sezony 2022 na Masters v Paříži vstupoval do loňského roku s ambicemi na grandslamový titul. To nebylo žádným překvapením, ještě během loňského antukového jara disponoval fenomenální bilancí 7:1 s hráči TOP 5 žebříčku. Nyní je však jeho úspěšnost negativní (7:8), a to hlavně kvůli trápení, které 20letý dánský supertalent v posledních 12 měsících prožívá.

Pokud chce bývalý šampion juniorského French Open obhájit na Masters v Monte Carlu loňskou finálovou účast, bude muset přerušit šňůru sedmi proher se zástupci nejlepší pětky hodnocení. V případě dalšího neúspěchu opustí TOP 10 žebříčku. Loni se sice v Monaku probojoval až do finále, nicméně turnaj asi nakonec nehodnotil pozitivně. Po skalpech Daniila Medveděva a Sinnera vedl ve finále s Andrejem Rubljovem o set a také o brejk v rozhodující sadě, přesto prohrál.

Vizitka Holgera Runeho. (@ Livesport)

Rune – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (finále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 15:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 2:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 15:16)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:1 (kariérní 3:2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Rune – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Nagal (6:3, 3:6, 6:2), (9) Dimitrov (7:6, 3:6, 7:6)

Jannik Sinner pokračuje ve skvělých letošních výkonech a suverénní jízdě na Masters v Monte Carlu. Aktuálně druhý hráč světa po demolici Sebastiana Kordy narazil na Jana-Lennarda Struffa a loňského čtvrtfinalistu přehrál snadno 6:4, 6:2. Už ve 13 setech v řadě neztratil více než čtyři gamy.

Dvaadvacetiletý Ital po skončení loňského US Open exceluje a letos je jasně nejlepším hráčem na tour. Možná si dokonce vede lépe než jeho rival a zatím jediný letošní přemožitel Carlos Alcaraz v letech 2022-23. V aktuálním roce se prezentuje obdivuhodnou vyrovnaností a na všech čtyřech úvodních velkých turnajích (Australian Open, Indian Wells, Miami a Monte Carlo) postoupil minimálně do čtvrtfinále. Před 23. narozeninami se takový úspěch povedl pouze Novakovi Djokovičovi a Rafaelovi Nadalovi.

Vynikající formou se v tomto období prezentoval už loni, ale teď je sebevědomější a psychicky i fyzicky odolnější. Přesně to mu před rokem chybělo a vedlo to k několika demoralizujícím porážkám. Jednu z nich zaznamenal v loňském semifinále v Monte Carlu právě s Runem. Tehdy začal suverénně, ale nakonec Dánovi podlehl 6:1, 5:7, 5:7 a přišel o jedinečnou šanci získat svou první trofej z podniků Masters.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 24:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 2:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:1 (kariérní 26:28)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2:0 (kariérní 7:3)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sinner – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 9:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Korda (6:1, 6:2), Struff (6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Rune vede 2:1. Aktéři mají zajímavou historii. Předloni v Sofii vzdal Sinner ve chvíli, kdy byl jeden game od porážky, loni v Monte Carlu měl velmi těsně navrch Rune a na loňském Turnaji mistrů poprvé zvítězil Sinner. Rune tehdy nutně potřeboval vyhrát, aby postoupil ze skupiny, kdežto Ital už měl semifinálovou účast jistou.

Pokaždé se hrály všechny tři sety a na bitvu by mohlo dojít i ve čtvrtfinále v Monte Carlu. Rune by ale musel vytáhnout svůj nejlepší tenis, který už několik měsíců marně hledá. Sinner tak nejspíše potvrdí roli jasného favorita, uhájí post světové dvojky před Carlosem Alcarazem a zajistí Runemu vypadnutí z TOP 10 žebříčku.

Djokovič – De Minaur | 14:30 SELČ

Novak Djokovič skončil loni na Masters v Monte Carlu v osmifinále po těsné třísetové porážce s Lorenzem Musettim a Itala potkal v této fázi i letos. Do utkání nevstoupil dobře a za stavu 1:3 byl kousek od manka dvou brejků. Aktuální lídr žebříčku se ovšem poté rozjel a nakonec zvítězil ve dvou setech 7:5, 6:3.

Šestatřicetiletý Srb se obvykle po delších pauzách rozjíždí v úvodních kolech pomaleji. V Monte Carlu však působí od prvního zápasu motivovaně a soustředěně a po cestě do čtvrtfinále zvládl souboje s nebezpečnými Romanem Safiullinem a Musettim. Změna v jeho přístupu může být způsobená touhou zvednout si sebevědomí po mizerných úvodních měsících letošní sezony a také motivací v podobě French Open a olympijských her, které se uskuteční v Paříži na antuce.

Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí letos na rozdíl od předchozích sezon zatím nedominuje a potřebuje ideálně v Monte Carlu ukázat, že je stále jedním z nejlepších hráčů na tour. V aktuálním roce stále nedosáhl na finálovou účast a jasně prohrál s Jannikem Sinnerem a právě De Minaurem a senzačně také s Lucou Nardim na Masters v Indian Wells.

Monte Carlo ale možná nebude tím dějištěm, kde svou kariéru znovu nastartuje a momentální krizi ukončí. Po druhém triumfu v roce 2015 se mu totiž v Monackém knížectví vůbec nedaří. Ve čtvrtfinále má sice bilanci 7:2, nicméně poslední dvě prohrál a mezi nejlepší osmičku se tady dostal po dlouhých pěti letech.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 10:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 2:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 2:2 (kariérní 391:144)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 73:16)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Djokovič – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 38:14

Nejlepší výsledek: triumf (2013, 2015)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 7:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Safiullin (6:1, 6:2), Musetti (7:5, 6:3)

Alex de Minaur využil v lednu v týmovém United Cupu zdravotních potíží právě Djokoviče a i snadná výhra nad srbskou legendou mu mohla pomoct ke skvělým letošním výsledkům. Po skončení australského léta se dostal do finále v Rotterdamu a Acapulcu (v Mexiku triumfoval), a navíc v lednu debutoval v TOP 10 žebříčku.

Pětadvacetiletý Australan se v posledním roce výrazně zlepšil v soubojích s nejlepšími hráči světa, ale stále se nedokáže pravidelně dostávat do závěrečných kol těch největších turnajů. I proto je čtvrtfinálová účast v Monte Carlu velkým krokem správným směrem. Navíc na všech třech předchozích velkých akcích v letošním roce (Australian Open, Indian Wells a Miami) vypadl v osmifinále.

Také ve svém třetím čtvrtfinále na podnicích Masters (bilance 1:1) potkává někoho z TOP 5 pořadí. Loni v srpnu v Torontu v této fázi vyřadil Daniila Medveděva a prohrál až ve finále s Jannikem Sinnerem a o pár měsíců později v Paříži nestačil na Andreje Rubljova.

Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulco (triumf); Rotterdam (finále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 22:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:3 (kariérní 17:42)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

De Minaur – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Wawrinka (6:3, 6:0), Griekspoor (2:6, 6:2, 6:3), Popyrin (6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: 1:1. Djokovič má na tour pár kolegů, proti nimž mu motivace nikdy nechybí a chce je porazit co nejjasnějším skóre. De Minaur mezi ně patří, nejspíše kvůli komentářům, které Australan učinil předloni v kauze deportace Srba před startem Australian Open. Statisticky nejlepší hráč všech dob vypadá motivovaně a ve čtvrtfinále s De Minaurem by měl mít ještě větší chuť zvítězit, takže se s největší pravděpodobností pokusí hned od začátku dominovat.

Humbert – Ruud | 16:00 SELČ

Ugo Humbert zakončil všechny tři předchozí starty v hlavní soutěži na Masters v Monte Carlu hned v prvním kole, ovšem v rámci letošního ročníku se už dvakrát vyhrabal z manka setu a postoupil do čtvrtfinále. Ve druhém kole dominoval proti Zhizhen Zhangovi a dále předvedl obrat proti Federicovi Coríovi v úvodním kole a Lorenzovi Sonegovi v osmifinále.

Pětadvacetiletý Francouz může být se vstupem do antukového jara velmi spokojený a čtvrtfinále v Monaku mu může výrazně pomoct k potenciálnímu debutu v TOP 10 žebříčku. V tomto týdnu zaznamenal svou první antukovou vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu od roku 2020 a loňské antukové jaro zakončil jen s jednou výhrou v hlavních losech na nejvyšší tour. Na této úrovni prohrál obě antuková čtvrtfinále, v Hamburku 2020 s Ruudem a v Estorilu 2021 s Alejandrem Davidovichem.

Aktuálně 15. muž pořadí má velice solidní bilanci 12:12 s hráči TOP 10 hodnocení. Na antuce se dosud s takto vysoko postaveným protivníkem potkal pouze jednou a v Hamburku 2020 jasně přehrál Daniila Medveděva.

Vizitka Uga Humberta. (@ Livesport)

Humbert – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Marseille (triumf)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 18:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:1 (kariérní 12:12)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Humbert – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 3:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Coría (4:6, 6:1, 6:2), Zhizhen Zhang (6:1, 6:4), Sonego (5:7, 6:3, 6:1)

Casper Ruud předvedl v osmifinále parádní výkon a na kurtu strávil méně času než největší favorit turnaje Jannik Sinner. Pětadvacetiletý Nor stejně jako Ital zvítězil 6:4 a 6:2, ovšem měl podstatně těžšího soupeře, a sice světovou desítku Huberta Hurkacze.

Jednoznačné vítězství nad Hurkaczem pro něj může být zároveň zklamáním, jelikož právě s polskou jedničkou se mohl utkat v nedělním finále v Estorilu, kdyby nečekaně neprohrál semifinálovou bitvu s outsiderem Pedrem Martínezem. Dosavadní průběh sezony však může hodnotit velmi pozitivně, dokonce je jedním z pouhých tří hráčů, kteří na všech odehraných akcích porazili alespoň dva soupeře. Monte Carlo je jeho už osmým letošním podnikem, za celý loňský rok zaznamenal vítěznou sérii jen na sedmi turnajích.

Na kontě má 10 titulů, devět z nich posbíral na antuce, a hrál finále posledních dvou ročníků French Open. O to je překvapivější, že ještě nikdy neprošel do finále antukových podniků série Masters. V Monte Carlu startuje popáté a do čtvrtfinále se dostal podruhé, před třemi lety v něm porazil Fabia Fogniniho a pak v semifinále podlehl Andrejovi Rubljovovi.

Vizitka Caspera Ruuda. (@ Livesport)

Ruud – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulco, Los Cabos (finále)

Největší úspěchy na antuce: Estoril (semifinále)

Bilance: 22:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 4:2 (kariérní 35:41)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:1 (kariérní 7:4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Ruud – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Estoril (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Tabilo (6:2, 6:4), (10) Hurkacz (6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Humbert vede 3:1, jediný dosavadní souboj na antuce vyhrál Ruud. Na antukových dvorcích je Ruud mnohem lepším a stabilnějším hráčem a měl by svého neoblíbeného francouzského protivníka v těchto podmínkách porazit i tentokrát. Bude ale potřebovat solidní výkon a stoprocentní kondici.

Páteční program

COURT RAINIER III (od 11:00 SELČ)

1. Tsitsipas (12-Řec.) - Chačanov (15-)

2. Rune (7-Dán.) - Sinner (2-It.) / nejdříve ve 13:00 SELČ

3. Djokovič (1-Srb.) - De Minaur (11-Austr.)

4. Humbert (14-Fr.) - Ruud (8-Nor.)



COURT DES PRINCES (od 11:00 SELČ)

1. Krawietz/Pütz (6-Něm.) - Gillé/Vliegen (Belg.)

2. Mahut/Roger-Vasselin (Fr.) - Granollers/Zeballos (3-Šp./Arg.)

3. Arévalo/Pavič (Salv./Chorv.) - Bolelli/Vavassori (It.)

4. Melo/Zverev (Braz./Něm.) - Fritz/Rune (USA/Dán.)

Kompletní program | Přehled turnaje