Sinner o Masters v Římě: Když budu vyhrávat, fajn. Pokud prohraju, taky dobře…
Na úvod se Sinner nevyhnul otázce na porovnání turnajů v Madridu a Římě. "Je těžké říct, které podmínky mi více vyhovují. Tady můžete lépe kontrolovat výměny, protože bývají delší a podmínky jsou pomalejší, ale zase těžší. V Madridu, pokud někdo velmi dobře servíruje, má obrovskou výhodu."
Na téma Masters v Římě z pohledu domácího hráče uvedl: "Je to turnaj, který jsem nikdy nevyhrál, a je to velmi prestižní událost. Jako Ital jsem nesmírně šťastný, že tu můžu hrát. Momentálně je to pro mě výhodná situace. Pokud budu pokračovat, fantastické. A pokud prohraju, taky dobře, budu mít alespoň více času na zotavení před Roland Garros. Proto jsem trochu uvolněnější."
K podpoře italských fanoušků dodal: "Je to opravdu působivé. Nikdy nezapomínám, odkud pocházím. Jsem z velmi malého města a o to víc mě těší obrovská podpora fanoušků. A nejde jen o mě. Máme fantastickou skupinu italských hráčů a chceme lidem ukázat něco pozitivního. Tenis v Itálii hodně roste a je cítit vášeň, kterou lidé mají. Fanoušci mě velmi podporují, když se věci daří, ale i když se věci nevyvíjejí tak dobře, jak bych si přál."
K tlaku, psychické únavě a odpovědnosti na okruhu uvedl: "Vím velmi dobře, jakou odpovědnost mám jako hráč. Všechno, co se kolem mě děje, je přirozené. Vlastně si myslím, že je to dobrá věc. Kdyby ten tlak nebyl, možná by to znamenalo, že se věci nedaří. Po Madridu jsem měl tři volné dny. Žádná posilovna, žádný tenis. To mi nesmírně pomohlo dobít energii."
"Jsem moc rád, že jsem zpátky na kurtu, a snažím se ze sebe vydat co nejlepší výkon. Nezáleží na tom, jestli mě lidé přijdou podpořit, nebo jestli mě soupeři chtějí porazit. Snažím se být připravený a pořád bojovat," uzavřel Sinner.
Odvážné tvrzení australské legendy: Sinner by už letos nemusel prohrát žádný zápas
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře