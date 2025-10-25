Sinner reagoval na obrovskou kritiku celé Itálie. Nemám co dodat, vzkázal své zemi

DNES, 09:15
Téma 4
Jannik Sinner (24) vynechá letošní finálový turnaj Davisova poháru a svým rozhodnutím rozpoutal v Itálii obrovskou vlnu kritiky, která se na něj valí ze všech stran. Aktuálně druhý hráč světa kritiku svých krajanů přijal, ale příliš ji komentovat nechtěl.
Jannik Sinner na tiskové konferenci (© IPA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Ještě před týdnem byl Sinner v Itálii opěvovanou hvězdou. Na začátku tohoto týdne ovšem přišlo z jeho strany rozhodnutí o vynechání listopadového finálového turnaje Davis Cupu na domácí půdě v Boloni, které velmi těžce nese většina obyvatel země vína.

"Já a můj tým jsme se tak rozhodli, protože sezona je velmi dlouhá a potřebuju týden navíc na přípravu, aby se mi podařilo australské léto," uvedl majitel čtyř grandslamových trofejí, který vyhrál poslední dvě edice Davis Cupu a pokaždé pak kraloval i na lednovém Australian Open.

Možná i proto považují Italové jeho vysvětlení za nedostatečné. Někteří zašli ještě dál a obviňují ho z toho, že se vykašle na reprezentaci, aby si mohl o týden protáhnout dovolenou po této sezoně.

Sinner byl hlavním strůjcem triumfu Itálie v posledních dvou ročnících nejprestižnější mužské týmové soutěže. V útoku na hattrick ale svým krajanům nepomůže a pro Italy se jedná o výrazné oslabení. To bude zřejmě další důvod, proč se na aktuálně druhého hráče světového pořadí valí tak obrovská vlna kritiky.

Rodáka z Innichenu kritizoval legendární Nicola Pietrangeli i italský tisk včetně jednotlivých novinářů. "Proč by měl někdo z Itálie fandit Sinnerovi? Mluví německy (přesně tak, je to jeho rodný jazyk), žije v Monte Carlu a odmítá hrát za národní tým. Čest Alcarazovi, který hraje v Davis Cupu za rodné Španělsko," napsal novinář Bruno Vespa, který má jen na sociální síti X přes 200 tisíc sledujících.

Organizace spotřebitelů Codacons dokonce žádá, aby mu byla sebrána veškerá vyznamenání. Je tedy jasné, že Italové velmi rychle zapomínají, kolik úspěchů jim Sinner v posledních dvou letech nejen v reprezentaci přinesl.

Sinner čelí obrovské kritice

Sám Sinner se moc nechtěl k nespočtu kritických komentářů, titulků a zpráv vyjadřovat. "Veškerou kritiku přijímám. Už jsem toho o této záležitosti řekl dost a nemám co dodat," uvedl na tiskové konferenci na probíhajícím turnaji ve Vídni, kde ho v sobotu čeká semifinále s Alexem de Minaurem.

Finálový turnaj Davisova poháru se uskuteční od 18. do 23. listopadu v italské Boloni. V akci budou i čeští tenisté, kteří ve čtvrtfinále vyzvou Španělsko v čele se světovou jedničkou Carlosem Alcarazem.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
aape
25.10.2025 10:26
Mě je spíš nanic z italských "fans"
Jen mě zaujalo v článku slovní spojení 'obyvatel země vína', víno tam mají taky dobrý, ale proč ne spíš pizzy, špaget, artyčoku, mafie vínem jsou známé, a to i víc, jiné evropské destinace
Reagovat
pamppampalini
25.10.2025 09:34
Sinner má uplnu pravdu!!!
Reagovat
Mantra
25.10.2025 09:20
Za svým. Co ten telefon píše?
Reagovat
Mantra
25.10.2025 09:19
Tohle kvituji.
Stojí si zavedou svým a nerozmazává to dál. I když jiný lejna si pomáhám těle rozmazal dokonale
Reagovat

