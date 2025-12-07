Skvělá vizitka pro české tenisty: Dominance ve střední Evropě a sedmé místo na světě

V elitní stovce mužského žebříčku je zastoupeno celkem 29 různých zemí. Český tenis se může v této statistice pochlubit velmi potěšující vizitkou. Ve Střední Evropě totiž slaví prvenství a ve světě skončil v TOP 10. A moc nechybělo k tomu, aby se Česko nemuselo o umístění dělit se Srbskem.
Jiří Lehečka je aktuální českou jedničkou a světovou sedmnáctkou (© WILLIAM WEST / AFP)

V této statistice si čeští tenisté oproti předchozímu roku polepšili. Loni uzavřeli sezonu v TOP 100 světového pořadí Tomáš Macháč, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Všem třem se to povedlo i letos, ale přibyl k nim Dalibor Svrčina, který prožil nejlepší sezonu své kariéry.

A jen kousíček chyběl k tomu, aby se Češi nemuseli o letošní sedmé místo na světě dělit se Srbskem v čele s Novakem Djokovičem. Další z českých tenistů Vít Kopřiva totiž momentálně figuruje na 101. pozici a i on stejně jako Svrčina v tomto roce debutoval v elitní stovce.

Pokud se podíváme na střední Evropu, tak dopadli Češi (4) se čtyřmi zástupci nejlépe. Maďarsko (2), Polsko (2) i Slovensko (0) výrazně zaostávají. Někdy se do zemí střední Evropy počítají také Německo (3), Rakousko (1), Slovinsko (0), a dokonce i Švýcarsko (0) s Lichtenštejnskem (0). Ani tyto země nedokázaly Česko překonat či vyrovnat.

Na konci loňské sezony mělo zastoupení v TOP 100 mužského hodnocení celkem 31 zemí. Letos je číslo o trochu nižší (29), jelikož o místo v nejlepší stovce přišli Indové a Finové.

 

Seznam 29 zemí v TOP 100 mužského žebříčku

1. Spojené státy (15): Fritz, Shelton, Paul, Tien, Tiafoe, Nakashima, Michelsen, Korda, Opelka, Brooksby, Kovacevic, Giron, Quinn, Nava, Spizzirri

2. Francie (14): Rinderknech, Moutet, Humbert, Fils, Müller, Royer, Mpetshi-Perricard, Atmane, Cazaux, Monfils, Mannarino, Halys, Bonzi, Gaston

3. Itálie (8): Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, Sonego, Berrettini, Arnaldi, Bellucci

4. Argentina (7): F. Cerúndolo, Báez, Ugo Carabelli, Etcheverry, Comesaña, Navone, J. M. Cerúndolo

5. Španělsko (6): Alcaraz, Davidovich, Munar, Carreño, Bautista, Martínez

5. Austrálie (6): De Minaur, Popyrin, Walton, Vukic, Duckworth, Schoolkate

7. Česko (4): Lehečka, Menšík, Macháč, Svrčina

7. Srbsko (4): Djokovič, Kecmanovič, Medjedovič, Djere

9. Německo (3): Zverev, Altmaier, Struff

9. Velká Británie (3): Draper, Norrie, Fearnley

9. Nizozemsko (3): Griekspoor, De Jong, Van de Zandschulp

9. Kanada (3): Auger-Aliassime, Shapovalov, Diallo

9. Rusko (3): Medveděv, Rubljov, Chačanov

14. Kazachstán (2): Bublik, Ševčenko

14. Belgie (2): Bergs, Collignon

14. Maďarsko (2): Maroszán, Fucsovics

14. Polsko (2): Majchrzak, Hurkacz

14. Chile (2): Garín, Tabilo

19. Norsko (1): Ruud

19. Dánsko (1): Rune

19. Brazílie (1): Fonseca

19. Monako (1): Vacherot

19. Řecko (1): Tsitsipas

19. Bulharsko (1): Dimitrov

19. Portugalsko (1): Borges

19. Bosna a Hercegovina (1): Džumhur

19. Chorvatsko (1): Čilič

19. Rakousko (1): Misolic

19. Japonsko (1): Močizuki

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
