Skvělá vizitka pro české tenisty: Dominance ve střední Evropě a sedmé místo na světě
V této statistice si čeští tenisté oproti předchozímu roku polepšili. Loni uzavřeli sezonu v TOP 100 světového pořadí Tomáš Macháč, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Všem třem se to povedlo i letos, ale přibyl k nim Dalibor Svrčina, který prožil nejlepší sezonu své kariéry.
A jen kousíček chyběl k tomu, aby se Češi nemuseli o letošní sedmé místo na světě dělit se Srbskem v čele s Novakem Djokovičem. Další z českých tenistů Vít Kopřiva totiž momentálně figuruje na 101. pozici a i on stejně jako Svrčina v tomto roce debutoval v elitní stovce.
Pokud se podíváme na střední Evropu, tak dopadli Češi (4) se čtyřmi zástupci nejlépe. Maďarsko (2), Polsko (2) i Slovensko (0) výrazně zaostávají. Někdy se do zemí střední Evropy počítají také Německo (3), Rakousko (1), Slovinsko (0), a dokonce i Švýcarsko (0) s Lichtenštejnskem (0). Ani tyto země nedokázaly Česko překonat či vyrovnat.
Na konci loňské sezony mělo zastoupení v TOP 100 mužského hodnocení celkem 31 zemí. Letos je číslo o trochu nižší (29), jelikož o místo v nejlepší stovce přišli Indové a Finové.
Seznam 29 zemí v TOP 100 mužského žebříčku
1. Spojené státy (15): Fritz, Shelton, Paul, Tien, Tiafoe, Nakashima, Michelsen, Korda, Opelka, Brooksby, Kovacevic, Giron, Quinn, Nava, Spizzirri
2. Francie (14): Rinderknech, Moutet, Humbert, Fils, Müller, Royer, Mpetshi-Perricard, Atmane, Cazaux, Monfils, Mannarino, Halys, Bonzi, Gaston
3. Itálie (8): Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, Sonego, Berrettini, Arnaldi, Bellucci
4. Argentina (7): F. Cerúndolo, Báez, Ugo Carabelli, Etcheverry, Comesaña, Navone, J. M. Cerúndolo
5. Španělsko (6): Alcaraz, Davidovich, Munar, Carreño, Bautista, Martínez
5. Austrálie (6): De Minaur, Popyrin, Walton, Vukic, Duckworth, Schoolkate
7. Česko (4): Lehečka, Menšík, Macháč, Svrčina
7. Srbsko (4): Djokovič, Kecmanovič, Medjedovič, Djere
9. Německo (3): Zverev, Altmaier, Struff
9. Velká Británie (3): Draper, Norrie, Fearnley
9. Nizozemsko (3): Griekspoor, De Jong, Van de Zandschulp
9. Kanada (3): Auger-Aliassime, Shapovalov, Diallo
9. Rusko (3): Medveděv, Rubljov, Chačanov
14. Kazachstán (2): Bublik, Ševčenko
14. Belgie (2): Bergs, Collignon
14. Maďarsko (2): Maroszán, Fucsovics
14. Polsko (2): Majchrzak, Hurkacz
14. Chile (2): Garín, Tabilo
19. Norsko (1): Ruud
19. Dánsko (1): Rune
19. Brazílie (1): Fonseca
19. Monako (1): Vacherot
19. Řecko (1): Tsitsipas
19. Bulharsko (1): Dimitrov
19. Portugalsko (1): Borges
19. Bosna a Hercegovina (1): Džumhur
19. Chorvatsko (1): Čilič
19. Rakousko (1): Misolic
19. Japonsko (1): Močizuki
