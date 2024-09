Slováci odstartovali debut na finálovém turnaji Davisova poháru porážkou, Kanada přehrála Argentinu

20:28

Mertensová vyhrála v Monastiru i 11. zápas

Šampionka obou předchozích ročníků Elise Mertensová zvládla i svůj 11. zápas na podniku WTA 250 v tuniském Monastiru. V letošní edici plní roli nasazené jedničky a vstoupila do ní drtivým vítězstvím 6:2, 6:0 nad Anastasií Zacharovovou z Ruska. O postup do čtvrtfinále se osmifinalistka právě skončeného US Open utká s Evou Lysovou (H2H 0:0).