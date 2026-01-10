Šwiateková schytala další výprask od Gauffové. Duel Polska s USA rozhodne mix

UNITED CUP - O druhém finalistovi letošního ročníku United Cupu bude muset rozhodnout smíšená čtyřhra. Hubert Hurkacz sice dokázal skolit ve dvou tie-breacích světovou devítku Taylora Fritze, nicméně Iga Šwiateková druhý bod nepřidala a podlehla hladce 4:6, 2:6 Coco Gauffové. S Američankou prohrála už počtvrté v řadě a opět neuhrála ani set.
Iga Šwiateková už počtvrté v řadě prohrála s Coco Gauffovou (© BRETT HEMMINGS / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

USA – Polsko 1:1

Hurkacz se vrací po vleklých problémech s kolenem, hraje svůj první turnaj od června a je evidentně ve vynikající formě. V United Cupu i díky svému dělovému servisu porazil ve dvou setech Alexandera Zvereva a Tallona Griekspoora a jen těsně podlehl Alexovi de Minaurovi.

Další potvrzení skvělé fazóny a skalp TOP 10 zapsal v semifinále se Spojenými státy. Proti Fritzovi nastřílel 16 es a odvrátil oba brejkboly, ale ani Američan na vlastním servisu nezaváhal.

Oba sety tak musel rozhodnout tie-break a polský tenista v nich naprosto dominoval. Úvodní zkrácenou hru získal poměrem 7:1 a v té následující povolil Fritzovi jen o bod více. Hurkacz tak přiblížil naše sousedy k dalšímu postupu do finále.

Poláci však po dvouhrách rozhodnout nedokázali. Šwiateková měla ještě před rokem a půl dominantní bilanci 11:1 s Gauffovou a všech 11 vítězství zapsala bez ztráty setu. Jenže trend se otáčí a majitelka šesti grandslamových trofejí s Američankou už počtvrté v řadě nedokázala uhrát set.

Po Turnaji mistryň 2024 a United Cupu a Madridu v roce 2025 nenašla recept na úřadující vítězku French Open ani teď v australském Sydney. V úvodním dějství zvládla dohnat manko 1:4, ale následující dva gamy jasně patřily Gauffové.

Na začátku druhé sady musela Šwiateková hodně bojovat o vlastní servis, kdežto soupeřka si jej hlídala bez problémů a vypracovala si luxusní náskok 5:0. Polská hvězda pak byla jediný míček od potupného kanára, ale hrozbu odvrátila a nakonec padla 4:6, 2:6.

Reprízu loňského finále mezi USA a Polskem tak musí rozhodnout smíšená čtyřhra, do níž nastoupí Gauffová s Christianem Harrisonem a Katarzyna Kawaová s Janem Zieliňským.

United Cup má za sebou tři ročníky a v letech 2023 a 2025 se z triumfu radovali Američané. Mezitím uspělo Německo a prvním finalistou letošní edice se stalo Švýcarsko.

Švýcary v semifinále zachránila Bencicová

Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pavouk

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Nola
10.01.2026 12:18
Coco hrala hlavou, ciastocne som sledovala, stacilo vratit viac lopticiek a slecna Jetlag sa zakonite vyhodila.... slecne Jetlag sa dostava do hlavy, rovnako ako tam ma usadenu Penko, jej hra uz na Coco neplati.... Coco ako nova kralovna by sa mi pacila, aj ked som spociatku mala voci nej vyhrady, je to fakt velmi slusna hracka, ktora nehra silovy tenis a la Williams, resp. Sabalenka, a prave kvoli tomu sa mi paci
