Šwiateková schytala další výprask od Gauffové. Duel Polska s USA rozhodne mix
USA – Polsko 1:1
Hurkacz se vrací po vleklých problémech s kolenem, hraje svůj první turnaj od června a je evidentně ve vynikající formě. V United Cupu i díky svému dělovému servisu porazil ve dvou setech Alexandera Zvereva a Tallona Griekspoora a jen těsně podlehl Alexovi de Minaurovi.
Další potvrzení skvělé fazóny a skalp TOP 10 zapsal v semifinále se Spojenými státy. Proti Fritzovi nastřílel 16 es a odvrátil oba brejkboly, ale ani Američan na vlastním servisu nezaváhal.
Oba sety tak musel rozhodnout tie-break a polský tenista v nich naprosto dominoval. Úvodní zkrácenou hru získal poměrem 7:1 a v té následující povolil Fritzovi jen o bod více. Hurkacz tak přiblížil naše sousedy k dalšímu postupu do finále.
Poláci však po dvouhrách rozhodnout nedokázali. Šwiateková měla ještě před rokem a půl dominantní bilanci 11:1 s Gauffovou a všech 11 vítězství zapsala bez ztráty setu. Jenže trend se otáčí a majitelka šesti grandslamových trofejí s Američankou už počtvrté v řadě nedokázala uhrát set.
Po Turnaji mistryň 2024 a United Cupu a Madridu v roce 2025 nenašla recept na úřadující vítězku French Open ani teď v australském Sydney. V úvodním dějství zvládla dohnat manko 1:4, ale následující dva gamy jasně patřily Gauffové.
Na začátku druhé sady musela Šwiateková hodně bojovat o vlastní servis, kdežto soupeřka si jej hlídala bez problémů a vypracovala si luxusní náskok 5:0. Polská hvězda pak byla jediný míček od potupného kanára, ale hrozbu odvrátila a nakonec padla 4:6, 2:6.
Reprízu loňského finále mezi USA a Polskem tak musí rozhodnout smíšená čtyřhra, do níž nastoupí Gauffová s Christianem Harrisonem a Katarzyna Kawaová s Janem Zieliňským.
United Cup má za sebou tři ročníky a v letech 2023 a 2025 se z triumfu radovali Američané. Mezitím uspělo Německo a prvním finalistou letošní edice se stalo Švýcarsko.
Švýcary v semifinále zachránila Bencicová
