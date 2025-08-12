Šwiateková si poradila s oblíbenou Cirsteaovou. V Cincinnati je krok od třetího semifinále v řadě
Cirsteaová – Šwiateková 4:6, 3:6
Iga Šwiateková začala osmifinálové utkání na tisícovce v Cincinnati proti Soraně Cirsteaové brejkem, který si díky dominanci na servisu udržela až do konce. Po 45 minutách proměnila druhý setbol a proti Rumunce získala už devátý set v řadě.
Ziskem podání soupeřky začala i ve druhé sadě, tentokrát však o náskok bleskově přišla, když si vlastní servis prohrála čistou hrou. To však polskou favoritku nezaskočila a následně získala tři hry v řadě. Náskok si i přes další zaváhání na servisu udržela a utkání zakončila vítězným forhendem, kterým proměnila pátý brejkbol. S Cirsteaovou tak udržela stoprocentní bilanci a vyhrála s ní 10 z 11 setů.
Polka se v Ohiu zatím moc nenadřela, v úvodním zápase s Ruskou Anastasií Potapovovou ztratila jen pět her a následné utkání třetího kola nemusela vůbec hrát, protože Ukrajinka Marta Kosťuková z turnaje odstoupila kvůli bolavému zápěstí.
Šwiateková v Cincinnati v posledních dvou letech skončila pokaždé krůček před finále na pozdější šampionce. Předloni jí po třísetové bitvě vyřadila domácí Coco Gauffová a minulý rok jasně nestačila na Arynu Sabalenkovou, kterou by v semifinále mohla potkat i letos. V dalším zápase ji čeká vítězka ruského duelu mezi Annou Kalinskou a Jekatěrinou Alexandrovovou.
Světová trojka se po triumfu ve Wimbledonu, narozdíl od několika dalších elitních hráček a hráčů, nebála rychle přesunout na kanadskou tisícovku v Montrealu. Po dvou jednoznačných výhrách však nestačila v osmifinále na Claru Tausonovou.
Výsledky dvouhry žen v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře