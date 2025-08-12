Šwiateková si poradila s oblíbenou Cirsteaovou. V Cincinnati je krok od třetího semifinále v řadě

DNES, 19:15
Aktuality 0
WTA CINCINNATI - Iga Šwiateková (24) je v Cincinnati po dvou výhrách už ve čtvrtfinále. Úřadující wimbledonská šampionka si poradila 6:4, 6:3 s oblíbenou Soranou Cirsteaovou (35), se kterou zvládla i pátý vzájemný duel a jediná výhra jí dělí od třetího semifinále v Ohiu v řadě. V dalším zápase ji čeká vítězka ruského duelu mezi Annou Kalinskou a Jekatěrinou Alexandrovovou.
Profily hráčů
Cirstea Sorana-Mihaela
Swiatek Iga
Iga Šwiateková v Cincinnati porazila oblíbenou soupeřku (@ Whitman/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Cirsteaová – Šwiateková 4:6, 3:6

Iga Šwiateková začala osmifinálové utkání na tisícovce v Cincinnati proti Soraně Cirsteaové brejkem, který si díky dominanci na servisu udržela až do konce. Po 45 minutách proměnila druhý setbol a proti Rumunce získala už devátý set v řadě.

Ziskem podání soupeřky začala i ve druhé sadě, tentokrát však o náskok bleskově přišla, když si vlastní servis prohrála čistou hrou. To však polskou favoritku nezaskočila a následně získala tři hry v řadě. Náskok si i přes další zaváhání na servisu udržela a utkání zakončila vítězným forhendem, kterým proměnila pátý brejkbol. S Cirsteaovou tak udržela stoprocentní bilanci a vyhrála s ní 10 z 11 setů.

Polka se v Ohiu zatím moc nenadřela, v úvodním zápase s Ruskou Anastasií Potapovovou ztratila jen pět her a následné utkání třetího kola nemusela vůbec hrát, protože Ukrajinka Marta Kosťuková z turnaje odstoupila kvůli bolavému zápěstí.

Šwiateková v Cincinnati v posledních dvou letech skončila pokaždé krůček před finále na pozdější šampionce. Předloni jí po třísetové bitvě vyřadila domácí Coco Gauffová a minulý rok jasně nestačila na Arynu Sabalenkovou, kterou by v semifinále mohla potkat i letos. V dalším zápase ji čeká vítězka ruského duelu mezi Annou Kalinskou a Jekatěrinou Alexandrovovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Světová trojka se po triumfu ve Wimbledonu, narozdíl od několika dalších elitních hráček a hráčů, nebála rychle přesunout na kanadskou tisícovku v Montrealu. Po dvou jednoznačných výhrách však nestačila v osmifinále na Claru Tausonovou.

Výsledky dvouhry žen v Cincinnati

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist