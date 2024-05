Šwiateková už podesáté porazila Gauffovou, v Římě je jeden krok od třetího triumfu

19:38

WTA vydala kalendář pro rok 2025

Na trávě londýnského areálu v Queen's Clubu se v roce 2025 poprvé po padesáti letech představí i tenistky. O novém turnaji, který se bude hrát hned zkraje travnaté sezony, informovala WTA.

Ženský turnaj se v Queen's Clubu naposledy konal v roce 1973, poté byl přesunut do Eastbourne. Nyní se akce kategorie 500 vrací do Londýna v termínu od 9. do 15 června. V Eastbourne se bude o dva týdny později nově hrát turnaj kategorie 250.

WTA při zveřejnění kalendáře pro nadcházející sezonu také oznámila, že velké turnaje kategorie 1000 v Montrealu a Cincinnati budou nově trvat dvanáct dní.

Zdroj: ČTK