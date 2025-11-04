Šwiatekové hrozí konec ve skupině Turnaje mistryň. Po nečekaném debaklu vyzve Anisimovovou
Rybakinová – Keysová | 15:00 SEČ
Jelena Rybakinová prohrála s Igou Šwiatekovou všechny čtyři úvodní souboje v letošní sezoně a na probíhajícím Turnaji mistryň ztratila s polskou rivalkou první set. Majitelka šesti grandslamových trofejí ale ve zbytku zápasu úplně odpadla a 26letá Kazachstánka si nakonec zajistila suverénní vítězství 3:6, 6:1, 6:0.
Do letošního Turnaje mistryň vstoupila hladkou výhrou nad Amandou Anisimovovou a už před posledním zápasem v základní fázi má jistotu, že ovládne skupinu Sereny Williamsové a projde do semifinále. Už to je pro ni obrovský úspěch, protože oba předchozí starty na této prestižní akci zakončila ve skupině.
V letošní sezoně je velmi stabilní v úvodních kolech, ale na vrchol se dostala jen párkrát. Její květnový triumf na antuce ve Štrasburku byl vlastně prvním po více než roce. Pak kralovala ještě před pár týdny v čínském Ningbu, kde získala svůj první titul na tvrdých površích od loňského února.
Brzy ji čeká devátý semifinálový duel v probíhající sezoně. Předtím ale zakončí základní skupinu v Rijádu soubojem s úřadující šampionkou Australian Open Keysovou a bude bojovat o větší finanční odměnu i bodový zisk. V aktuálním roce má solidní bilanci 8:6 v soubojích se zástupkyněmi TOP 10 žebříčku.
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Ningbo, Štrasburk (triumf)
Největší úspěchy na betonech: Ningbo (triumf)
Bilance: 56:19
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na betonech: 39:13
Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:6 (kariérní 28:27)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)
Rybakinová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 4:4
Nejlepší výsledek: skupina (2023-25)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Peking (3. kolo), Wuhan (čtvrtfinále), Ningbo (triumf), Tokio (semifinále)
Cesta turnajem: Anisimovová (6:3, 6:1), Šwiateková (3:6, 6:1, 6:0)
Madison Keysová startuje na Turnaji mistryň teprve podruhé v kariéře a stejně jako před devíti lety v Singapuru skončí její účast už v základní skupině. Třicetiletá Američanka začala v Rijádu debaklem 1:6, 2:6 od Igy Šwiatekové a pak podlehla ve třech setech krajance Amandě Anisimovové (6:4, 3:6, 2:6).
Ve skutečnosti se od ní na závěrečném vrcholu sezony moc nečekalo, jelikož kvůli zdravotním problémům kompletně vynechala asijskou tour a hraje svůj první turnaj od porážky s Renatou Zarazúaovou v úvodním kole US Open. Pořád tak čeká na první výhru od vystoupení na srpnové tisícovce v Cincinnati.
Navzdory nepovedenému vystoupení na momentálním Turnaji mistryň prožila nejlepší sezonu své kariéry. Excelentní formu měla zejména na začátku roku v Austrálii, kde předvedla sérii 16 vítězství. Ta zahrnuje triumf na pětistovce v Adelaide a také první kariérní grandslamový titul, který vybojovala na Australian Open.
Keysová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide (triumf)
Největší úspěchy na betonech: Australian Open, Adelaide (triumf)
Bilance: 37:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5
Bilance na betonech: 24:8
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:6 (kariérní 33:52)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (3. kolo), US Open (1. kolo)
Keysová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 1:4
Nejlepší výsledek: skupina (2016, 2025)
Loňský výsledek: nehrála
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Šwiateková (1:6, 2:6), Anisimovová (6:4, 3:6, 2:6)
Vzájemná bilance: 3:3. Tento zápas nebude mít žádný vliv na pořadí ve skupině Sereny Williamsové. Rybakinová už má jistotu prvenství i postupu do semifinále a Keysová se naopak s Turnajem mistryň tímto utkáním loučí. Letos se potkaly dvakrát a vždy došlo na rozhodující set. Keysová slavila v Melbourne Parku a Rybakinová v Cincinnati.
Šwiateková – Anisimovová | 16:30 SEČ
Iga Šwiateková odehrála výborné úvodní tři sety na probíhajícím Turnaji mistryň a měla nakročeno do semifinále. Aktuální světová dvojka na úvod prestižní akce zničila 6:1, 6:2 Madison Keysovou, ovšem pak úplně odpadla v průběhu duelu s rivalkou Jelenou Rybakinovou, s níž vyhrála všechny čtyři předchozí letošní souboje.
Čtyřiadvacetiletá polská hvězda musela nakonec v pondělí kousat krutý debakl 6:3, 1:6, 0:6 od Rybakinové. Jedná se o její teprve druhý letošní nezdar z vedení o set. Zároveň si touto porážkou zhoršila svou nepříliš lichotivou letošní bilanci 9:6 v třísetových zápasech. V minulosti byla v tomto ohledu úspěšnější.
V letošním roce zaznamenala už 16 prohraných utkání, což je jedno z jejích nejvyšších čísel v rámci jedné sezony. Na druhou stranu posbírala ve stejném období 62 vítězství, v čemž je na hlavní tour nejlepší. Navíc získala ve Wimbledonu svůj už šestý grandslamový titul a definitivně ukončila zhruba roční krizi.
Po zmíněném prvenství ve slavném Wimbledonu si odvezla dva tituly z tvrdých povrchů, které vybojovala v Cincinnati a Soulu. Ve středu ji čeká přímý souboj o postup do semifinále na probíhajícím Turnaji mistryň. V minulosti startovala na tomto podniku čtyřikrát a ve skupině vypadla při debutu v roce 2021 a ještě loni tady v Rijádu.
Šwiateková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Soul, Cincinnati, Wimbledon (triumf); Bad Homburg (finále)
Největší úspěchy na betonech: Soul, Cincinnati (triumf)
Bilance: 62:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na betonech: 41:11
Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:7 (kariérní 53:26)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (triumf), US Open (čtvrtfinále)
Šwiateková – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 12:5
Nejlepší výsledek: triumf (2023)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Peking (osmifinále), Wuhan (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Keysová (6:1, 6:2), Rybakinová (6:3, 1:6, 0:6)
Amanda Anisimovová na Turnaji mistryň debutuje a úvodní zápas vůbec nezvládla, když jednoznačně nestačila na Jelenu Rybakinovou. K další porážce neměla daleko o dva dny později. Čtyřiadvacetiletá Američanka ovšem zlikvidovala manko setu a brejku a krajanku Madison Keysovou nakonec udolala 4:6, 6:3, 6:2.
Životní formu má už přes rok a například loni v létě postoupila do finále na prestižní tisícovce v Torontu. V letošní sezoně ovšem prožívá jasně nejlepší období své kariéry, které zahrnuje triumfy na tisícovkách v Dauhá a Pekingu, debut v TOP 10 světového hodnocení a také finále na dvou grandslamových turnajích.
Do Rijádu dorazila ve výborné formě a s bilancí 26:6 z posledních 32 zápasů napříč travnatými kurty a tvrdými povrchy. Do této výborné statistiky spadají i finálové účasti ve Wimbledonu a na US Open, přičemž v soubojích o titul ji zastavily Šwiateková a Aryna Sabalenková. Zaslouženě tak figuruje na čtvrtém místě žebříčku.
Ve středu proti Šwiatekové bude usilovat o svůj třetí letošní skalp TOP 2. Před začátkem této sezony neměla na kontě ani jeden, avšak letos porazila Sabalenkovou ve Wimbledonu a Šwiatekovou na US Open. Ještě v úvodu loňské sezony se nacházela mimo TOP 400 pořadí, ovšem teď bude coby světová čtyřka bojovat o sedmé letošní semifinále.
Anisimovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Peking, Dauhá (triumf); US Open, Wimbledon, Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na betonech: Peking, Dauhá (triumf); US Open (finále)
Bilance: 46:17
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na betonech: 26:9
Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:4 (kariérní 17:27)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (finále), US Open (finále)
Anisimovová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 1:1
Nejlepší výsledek: skupina (2025)
Loňský výsledek: nehrála
Generálka: Peking (triumf)
Cesta turnajem: Rybakinová (3:6, 1:6), Keysová (4:6, 6:3, 6:2)
Vzájemná bilance: 1:1. První souboj se uskutečnil ve finále nedávného Wimbledonu a Šwiateková za necelou hodinu uštědřila Anisimovové historický výprask 6:0, 6:0. Američanka se ale z pravděpodobně nejhorší porážky své kariéry rychle oklepala a podnikla ve čtvrtfinále US Open úspěšnou odvetu (6:4, 6:3). Šwiateková je i do třetice kurzovou favoritkou.
Středeční program
CENTER COURT (od 13:00 SEČ)
1. Erraniová/Paoliniová (1-It.) - V. Kuděrmetovová/Mertensová (4-/Belg.)
2. Rybakinová (6-Kaz.) - Keysová (7-USA) / nejdříve v 15:00 SEČ
3. Šwiateková (2-Pol.) - Anisimovová (4-USA) / nejdříve v 16:30 SEČ
4. S. Hsieh/Ostapenková (6-Tchaj-wan/Lot.) - Muhammadová/Schuursová (8-USA/Niz.)
