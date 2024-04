Tsitsipasovi se podařilo porazit Sinnera, v Monte Carlu si zahraje o třetí titul

Řek Stefanos Tsitsipas (25) v semifinále udolal Jannika Sinnera (22) a po třísetové bitvě postoupil do třetího finále v Monte Carlu. O další titul bude bojovat proti Novaku Djokovičovi (36) nebo Casperu Ruudovi (25).

Tsitsipas – Sinner 6:4, 3:6, 6:4

Jannik Sinner ze začátku nepůsobil tak dominantně jako v předchozích zápasech. Hned ve třetí hře mu Stefanos Tsitsipas sebral servis a Řek na svém podání ztratil v prvním setu jen šest bodů. Ve druhém dějství odvrátil Ital všech šest brejkbolů. V deváté hře podával Sinner na zisk setu a po dlouhém 13 minut trvajícím gamu si vynutil rozhodující sadu.

Ve třetím setu měl ze začátku výrazně navrch druhý hráč světa. Tsitsipas se po dohadování s rozhodčí v prvním gamu rozhodil a ztratil podání. V pátém gamu měl Sinner další šanci na brejk, rozhodčí však nezahlásila výrazný out Tsitsipasova podání a Sinner tak neproměnil brejkbol. Řek si nakonec servis udržel a snížil na 2:3.

Při další výměně stran si Ital vyžádal pauzu pro ošetření pravé nohy. V následujícím gamu ztratil podruhé v zápase servis a ziskem tří her v řadě se Řek dostal do vedení. Při výměně stran si Sinner opět vyžádal lehké ošetření nohy. I díky tomu ztratil další podání a Tsitsipas se mohl radovat z postupu do třetího finále v Monaku.

WHAT. A. MOMENT @steftsitsipas returns to the final after a thrilling victory over Sinner! pic.twitter.com/AaldkQpixQ — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 13, 2024

„Byla to nejlepší úroveň tenisu, co jsme s Jannikem dneska předvedli. Je to jeden z nejtěžších soupeřů a jsem rád, že se mi podařilo najít cestu k výhře. Věřím že mi takové vítězství hodně pomůže a jsem nadšený, že zase předvádím svůj nejlepší tenis. Přesně kvůli takovým zápasům pracuji každý den,“ komentoval Řek svou nejcennější letošní výhru.

Tsitsipas zastavil Sinnerovu vítěznou sérii a po téměř tří hodinovém duelu mu uštědřil teprve druhou letošní porážku. Zvýšil vedení ve vzájemné bilanci na 6:3 a 4:1 na antuce. Řek se díky postupu do svého sedmého finále na turnajích Masters vrátí do TOP 10.

Šampion z let 2021 a 2022 si zahraje třetí zdejší finále, ve kterém bude čelit Novaku Djokovičovi, nebo Casperu Ruudovi.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Monte Carlu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.