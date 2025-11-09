Turnaj mistrů pokračuje: Sinner hájí dvouletou neporazitelnost, Fritz vyzve náhradníka
Fritz – Musetti | 14:00 SEČ
Taylorovi Fritzovi rychlejší halový beton v Turíně náramně sedí. Za sebou má dva starty na prestižním Turnaji mistrů a pokaždé zanechal velmi dobrý dojem. Debut v roce 2022 dotáhl až do semifinále, v němž podlehl ve dvou tie-breacích Novakovi Djokovičovi. Loni šel i díky skalpům Alexandera Zvereva a Daniila Medveděva ještě o kolo dál a padl ve finále s Jannikem Sinnerem.
Uvidíme, zda se bude 28letému Američanovi dařit na závěrečném vrcholu sezony i letos. Může totiž být pod velkým tlakem, jelikož ho čeká obhajoba pořádné porce bodů za loňské finále. Navíc nebyl v posledních týdnech v nejlepší formě a zřejmě ani kondici.
Před Turnajem mistrů absolvoval dva halové podniky ATP a na obou si vedl značně podprůměrně. V osmifinále na pětistovce v Basileji prohrál ve dvou setech s Ugem Humbertem a do rozhodující sady nedokázal dostat ani nebezpečného Alexandera Bublika ve stejné fázi na Masters v Paříži.
Fritz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Eastbourne, Stuttgart (triumf); Tokio (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž, Basilej, Dallas (osmifinále)
Bilance: 52:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na halových betonech: 5:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 3:4 (kariérní 32:47)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (čtvrtfinále)
Fritz – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 5:4
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: finále
Generálka: Basilej (osmifinále), Paříž (osmifinále)
Lorenzo Musetti ještě v sobotu bojoval o poslední postupové místo na Turnaj mistrů, ze kterého mohl sesadit Félixe Augera-Aliassimeho. Tříhodinové finále v Aténách s Novakem Djokovičem však prohrál a letenku si zajistil jeho kanadský rival. Srbský rekordman Djokovič ovšem krátce poté start v Turíně odřekl a 23letý Ital byl prvním náhradníkem.
Vzhledem ke zmíněnému není jasné, kolik sil bude na Turnaji mistrů mít. V poslední době totiž kvůli bojům o kvalifikaci na závěrečný vrchol sezony absolvoval velmi náročný program a v předchozím týdnu včetně maratonského finále s Djokovičem odehrál čtyři zápasy, z toho tři velmi těsné.
Na Turnaji mistrů bude účinkovat poprvé v kariéře a dá se očekávat, že jeho debut vzhledem k silnému hracímu poli i podmínkám skončí již ve skupině. Bez ohledu na výsledky v Turíně ale může hodnotit letošní rok jako nejlepší v kariéře. Během něho mimo jiné hlavně díky fantastickému antukovému jaru debutoval v TOP 10 žebříčku.
Musetti – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Atény, Chengdu, Monte Carlo (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Atény (finále)
Bilance: 44:20
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na halových betonech: 7:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 5:8 (kariérní 13:32)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (čtvrtfinále)
Musetti – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 0:0
Nejlepší výsledek: skupina (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Generálka: Brusel (čtvrtfinále), Vídeň (semifinále), Paříž (2. kolo), Atény (finále)
Vzájemná bilance: Musetti vede 3:2. Fritz nastoupí jako favorit a měl by mít mnohem víc sil než domácí Musetti. Američan nutně potřebuje zvítězit, protože porážka by znamenala velkou komplikaci při jeho úsilí zopakovat loňskou finálovou účast. Musetti bude mít na své straně publikum, ale otázkou je, zda to pro něj bude výhoda, nebo ho bude bouřlivá podpora spíše svazovat.
Sinner – Auger-Aliassime | 20:30 SEČ
Jannik Sinner má od podzimu 2023 životní formu, na tvrdých površích dominuje a daří se mu logicky i na rychlém halovém betonu na domácím Turnaji mistrů v Turíně, kde má navíc obrovskou podporu publika. Po triumfu na této prestižní akci sahal už předloni, kdy ale jasně prohrál finále se zkušeným Novakem Djokovičem. Loni naopak dokráčel až k titulu, přičemž v žádném z 10 setů nepovolil soupeřům více než čtyři gamy.
Loni v tomto dějišti přepisoval historii, když se stal prvním italským šampionem Turnaje mistrů. Čtyřiadvacetiletý talent má v tomto ročníku šanci navázat na Lleytona Hewitta, Rogera Federera a Djokoviče, kteří jako jediní v tomto století obhájili na tomto podniku titul. Ještě k tomu bojuje s největším rivalem Carlosem Alcarazem o post světové jedničky na konci sezony.
Jeho dominanci na tvrdých površích už jsme zmínili. Ta je ovšem ještě větší, pokud se podíváme na halové betony, na nichž naposledy prohrál ve finále Turnaje mistrů 2023 s Djokovičem. Jeho neporazitelnost v těchto podmínkách tedy trvá už skoro dva roky a zahrnuje triumfy na Turnaji mistrů, v Rotterdamu a v posledních týdnech ve Vídni a na Masters v Paříži.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Paříž, Vídeň, Peking, Wimbledon, Australian Open (triumf); US Open, Cincinnati, French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž, Vídeň (triumf)
Bilance: 53:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na halových betonech: 10:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 14:4 (kariérní 54:36)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf), US Open (finále)
Sinner – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 10:2
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Generálka: Vídeň (triumf), Paříž (triumf)
Félix Auger-Aliassime musel v předchozím týdnu učinit velmi těžké rozhodnutí. Startu v Métách se nakonec vzdal a boj o poslední postupové místo na Turnaj mistrů nechal kompletně v režii Lorenza Musettiho, který potřeboval triumfovat v Aténách. To se Italovi nepovedlo a 25letý Kanaďan, jenž dal přednost odpočinku, si nakonec poslední letenku do Turína zajistil.
I kdyby ale Musetti v sobotu v aténském finále uspěl, stejně by se Auger-Aliassime na Turnaj mistrů dostal. Rekordman Novak Djokovič totiž krátce po triumfu v Řecku svůj start v Turíně zrušil. Díky zmíněnému rozhodnutí však mohl před Turnajem mistrů týden odpočívat a může navázat na skvělou formu z přípravných turnajů.
Před Turnajem mistrů se představil na třech halových akcích a vyhrál 11 ze 13 duelů. To zahrnuje triumf v Bruselu, čtvrtfinále v Basileji (skreč) a finále na Masters v Paříži, ve kterém podlehl právě Sinnerovi. V ještě o něco lepší formě dorazil na Turnaj mistrů při jediném předchozím startu na tomto podniku v roce 2022, kdy kraloval na třech halových turnajích v řadě. I tak ale skončil už ve skupině.
Auger-Aliassime – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brusel, Montpellier, Adelaide (triumf); Paříž, Dubaj (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Brusel, Montpellier (triumf); Paříž (finále)
Bilance: 48:23
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na halových betonech: 15:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 5:5 (kariérní 23:45)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (semifinále)
Auger-Aliassime – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 1:2
Nejlepší výsledek: skupina (2022, 2025)
Loňský výsledek: nehrál
Generálka: Brusel (triumf), Basilej (čtvrtfinále), Paříž (finále)
Vzájemná bilance: Sinner vede 3:2. Auger-Aliassime, když se mu všechno sejde, je obzvláště na halových betonech hrozbou pro celou tour. Prokázal to i v několik dnů starém finále na Masters v Paříži proti Sinnerovi, kde italskému favoritovi solidně vzdoroval. Sinner nicméně bude i tak plnit roli obrovského favorita. Na krytých hardech neprohrál už skoro dva roky, v těchto podmínkách dominuje a bude mít výhodu domácího prostředí.
Pondělní program
INALPI ARENA (od 11:30 SEČ)
1. Arévalo/Pavič (4-Salv./Chorv.) - Salisbury/Skupski (5-Brit.)
2. Fritz (6-USA) - Musetti (9-It.) / nejdříve ve 14:00 SEČ
3. Heliövaara/Patten (2-Fin./Brit.) - Harrison/E. King (8-USA) / nejdříve v 18:00 SEČ
4. Sinner (2-It.) - Auger-Aliassime (8-Kan.) / nejdříve ve 20:30 SEČ
