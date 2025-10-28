Turnaj mistryň byl vylosován. Ve čtyřhře nastoupí i Siniaková s Townsendovou
Je jasno. Turnaj mistryň v Rijádu v Saudské Arábii, který se koná od 1. do 8. listopadu, byl vylosován. Ve skupině Steffi Grafové se utkají Aryna Sabalenková (27), Coco Gauffová (21), Jessica Pegulaová (31) a Jasmine Paoliniová (29). Ve skupině Sereny Williamsové pak nastoupí Iga Šwiąteková (24), Amanda Anisimovová (24), Jelena Rybakinová (26) a Madison Keysová (30). Titul z loňského roku obhajuje Gauffová. Na své soupeřky ještě čekají Kateřina Siniaková (29) s Taylor Townsendovou (29), které se kvalifikovaly ve čtyřhře.
Hrát se bude tradičním způsobem ve dvou skupinách po čtyřech. Z každé skupiny postoupí dvě nejlepší hráčky, které se utkají v semifinále.
Náhradnicemi jsou ruské tenistky Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová.
Podrobnosti připravujeme...
SinTow - DabRou 1-2
SinTow - AndShn 1-0
SinTow - BabSte 2-0
ErrPao - KudMer 2-1
ErrPao - HsiOst 0-0
ErrPao - MuhSch 1-1
Připomínám, že Siniaková bude jednička pokud vyhraje 2 zápasy ve skupině nebo stačí když Errani/Paolini prohrají alespoň jednou