Turnaj mistryň byl vylosován. Ve čtyřhře nastoupí i Siniaková s Townsendovou

Je jasno. Turnaj mistryň v Rijádu v Saudské Arábii, který se koná od 1. do 8. listopadu, byl vylosován. Ve skupině Steffi Grafové se utkají Aryna Sabalenková (27), Coco Gauffová (21), Jessica Pegulaová (31) a Jasmine Paoliniová (29). Ve skupině Sereny Williamsové pak nastoupí Iga Šwiąteková (24), Amanda Anisimovová (24), Jelena Rybakinová (26) a Madison Keysová (30). Titul z loňského roku obhajuje Gauffová. Na své soupeřky ještě čekají Kateřina Siniaková (29) s Taylor Townsendovou (29), které se kvalifikovaly ve čtyřhře.
Hrát se bude tradičním způsobem ve dvou skupinách po čtyřech. Z každé skupiny postoupí dvě nejlepší hráčky, které se utkají v semifinále.

 

Náhradnicemi jsou ruské tenistky Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová.

Podrobnosti připravujeme...

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Preview.lover
28.10.2025 19:58
H2H
SinTow - DabRou 1-2
SinTow - AndShn 1-0
SinTow - BabSte 2-0

ErrPao - KudMer 2-1
ErrPao - HsiOst 0-0
ErrPao - MuhSch 1-1

Připomínám, že Siniaková bude jednička pokud vyhraje 2 zápasy ve skupině nebo stačí když Errani/Paolini prohrají alespoň jednou
