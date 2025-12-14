Týden #1: Osm Čechů míří do nabitého Brisbane, Bejlek jede na Nový Zéland
Nadcházející turnaje (1. týden)
WTA 500 Brisbane | WTA 250 Auckland | ATP 250 Brisbane | ATP 250 Hongkong | United Cup
22. prosince
11:30 | Entry list WTA 500 Adelaide (od 12. do 17. ledna)
Na jednu z posledních generálek v Adelaide se chystají čtyři hráčky TOP 10 žebříčku, jmenovitě Jessica Pegulaová, úřadující šampionka Madison Keysová, Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová. Do hlavní soutěže se přihlásily česká jednička Linda Nosková a na chráněný žebříček Markéta Vondroušová. V seznamu pro kvalifikaci figurují Karolína Plíšková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Tereza Valentová.
11:30 | Entry list WTA 250 Hobart (od 12. do 17. ledna)
Sice ne tak kvalitní, ale pořád slušné obsazení nabízí i menší ženský podnik v Hobartu. Do australského města mají dorazit finalistka posledních dvou ročníků a dvojnásobná šampionka Elise Mertensová, Emma Raducanuová a úřadující vítězka McCartney Kesslerová. Hlavní soutěž bude hrát Barbora Krejčíková a kvalifikaci Sára Bejlek.
11:30 | Entry list ATP 250 Adelaide (od 12. do 17. ledna)
Největší hvězdou v Adelaide bude bývalý šampion a nejúspěšnější hráč všech dob Novak Djokovič. Z TOP 10 pořadí má v plánu start ještě Jack Draper. Na jednu z posledních generálek se přihlásili také vítěz ročníku 2024 Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.
Divoké karty: Thanasi Kokkinakis
11:30 | Entry list ATP 250 Auckland (od 12. do 17. ledna)
V Aucklandu budou největšími favority na titul světová devítka Ben Shelton a dvanáctý hráč světa Casper Ruud. Mezi nejvýše nasazenými bude Jakub Menšík a senzační loňský triumf se pokusí zopakovat francouzský veterán Gaël Monfils.
Divoké karty: Gaël Monfils, Stan Wawrinka
14. prosince
10:00 | Entry list WTA 500 Brisbane (od 4. do 11. ledna)
Pořadatelé v Brisbane se mohou pochlubit sedmi hráčkami z TOP 10 žebříčku. Titul bude obhajovat světová jednička Aryna Sabalenková a dorazí také Amanda Anisimovová, Jelena Rybakinová, Jessica Pegulaová, Madison Keysová, Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová. V seznamu přihlášených najdeme z českých tenistek Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Markétu Vondroušovou, Karolínu Plíškovou (chráněný žebříček), Marii Bouzkovou a Terezu Valentovou.
Divoké karty: Emerson Jonesová, Ajla Tomljanovicová, Kimberly Birrellová, Talia Gibsonová
10:00 | Entry list WTA 250 Auckland (od 5. do 11. ledna)
Většina hvězd míří v úvodním týdnu sezony do Brisbane, takže Auckland bude mít logicky slabší obsazení. Novozélandský podnik ovšem přilákal z TOP 20 pořadí Elinu Svitolinovou a Emmu Navarrovou. České barvy bude reprezentovat Sára Bejlek, která se v prvním seznamu přihlášených jako poslední vešla do hlavní soutěže.
Divoké karty: Venus Williamsová, Sloane Stephensová, Katie Boulterová, Monique Barryová
10:00 | Entry list ATP 250 Brisbane (od 5. do 11. ledna)
V Brisbane se uskuteční také mužský turnaj. Ten má nižší kategorii než ten ženský, ale i tak bude co sledovat. Účast plánují grandslamový šampion Daniil Medveděv, Alejandro Davidovich nebo Tommy Paul. Titul se pokusí obhájit Jiří Lehečka a z Čechů se představí také Tomáš Macháč.
Divoké karty: Nick Kyrgios, Adam Walton, Aleksandar Vukic
10:00 | Entry list ATP 250 Hongkong (od 5. do 11. ledna)
Hongkong bude jediným turnajem v úvodním týdnu nové sezony, který proběhne bez české účasti. Herní pole vede světová osmička Lorenzo Musetti a jeho hlavní konkurencí budou Alexander Bublik, Andrej Rubljov či Karen Chačanov. Přijede i obhájce titulu Alexandre Müller.
Divoké karty: Juncheng Shang, Coleman Wong, Yibing Wu
12. prosince
15:00 | Entry list Australian Open (od 18. ledna do 1. února)
Celkem 14 českých tenistů má jistou účast v hlavní soutěži Australian Open. V hlavní fázi úvodního grandslamu bude startovat minimálně pět českých mužů, jmenovitě Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva. Do kvalifikace zasáhne Zdeněk Kolář. Jedním z největších favoritů bude šampion posledních dvou ročníků Jannik Sinner.
Divoké karty: James Duckworth, Patrick Kypson, Yunchaokete Bu, Rinky Hijikata, Kyrian Jacquet
Českých žen bude v hlavním losu minimálně devět. Konkrétně Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková (chráněný žebříček), Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Nechybí samozřejmě ani loňská vítězka Madison Keysová.
Kvalifikace se zúčastní Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová a Gabriela Knutsonová.
Divoké karty: Emerson Jonesová, Elizabeth Mandliková, Zarina Dijasová, Priscilla Honová, Talia Gibsonová, Taylah Prestonová, Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová
15:00 | United Cup (od 2. do 11. ledna)
Nová tenisová sezona startuje 2. ledna týmovým United Cupem. Soutěže smíšených družstev se zúčastní i čeští tenisté. Kapitán Jiří Novák s sebou bere do Sydney, kde budou Češi hrát základní skupinu proti Austrálii a Norsku, šestičlenný tým. V něm jsou Barbora Krejčíková, Jakub Menšík, Linda Fruhvirtová, Miriam Škochová, Dalibor Svrčina a Adam Pavlásek.
