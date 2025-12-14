Týden #1: Osm Čechů míří do nabitého Brisbane, Bejlek jede na Nový Zéland

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Karolína Muchová se představí v nabité konkurenci v Brisbane (© Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Nadcházející turnaje (1. týden)

WTA 500 Brisbane | WTA 250 Auckland | ATP 250 Brisbane | ATP 250 Hongkong | United Cup

 

22. prosince

11:30 | Entry list WTA 500 Adelaide (od 12. do 17. ledna)
Na jednu z posledních generálek v Adelaide se chystají čtyři hráčky TOP 10 žebříčku, jmenovitě Jessica Pegulaová, úřadující šampionka Madison Keysová, Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová. Do hlavní soutěže se přihlásily česká jednička Linda Nosková a na chráněný žebříček Markéta Vondroušová. V seznamu pro kvalifikaci figurují Karolína Plíšková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Tereza Valentová.

Více informací

 

11:30 | Entry list WTA 250 Hobart (od 12. do 17. ledna)
Sice ne tak kvalitní, ale pořád slušné obsazení nabízí i menší ženský podnik v Hobartu. Do australského města mají dorazit finalistka posledních dvou ročníků a dvojnásobná šampionka Elise Mertensová, Emma Raducanuová a úřadující vítězka McCartney Kesslerová. Hlavní soutěž bude hrát Barbora Krejčíková a kvalifikaci Sára Bejlek.

Více informací

 

11:30 | Entry list ATP 250 Adelaide (od 12. do 17. ledna)
Největší hvězdou v Adelaide bude bývalý šampion a nejúspěšnější hráč všech dob Novak Djokovič. Z TOP 10 pořadí má v plánu start ještě Jack Draper. Na jednu z posledních generálek se přihlásili také vítěz ročníku 2024 Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.

Divoké karty: Thanasi Kokkinakis

Více informací

 

11:30 | Entry list ATP 250 Auckland (od 12. do 17. ledna)
V Aucklandu budou největšími favority na titul světová devítka Ben Shelton a dvanáctý hráč světa Casper Ruud. Mezi nejvýše nasazenými bude Jakub Menšík a senzační loňský triumf se pokusí zopakovat francouzský veterán Gaël Monfils.

Divoké karty: Gaël Monfils, Stan Wawrinka

Více informací

 

14. prosince

10:00 | Entry list WTA 500 Brisbane (od 4. do 11. ledna)
Pořadatelé v Brisbane se mohou pochlubit sedmi hráčkami z TOP 10 žebříčku. Titul bude obhajovat světová jednička Aryna Sabalenková a dorazí také Amanda Anisimovová, Jelena Rybakinová, Jessica Pegulaová, Madison Keysová, Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová. V seznamu přihlášených najdeme z českých tenistek Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Markétu Vondroušovou, Karolínu Plíškovou (chráněný žebříček), Marii Bouzkovou a Terezu Valentovou.

Divoké karty: Emerson Jonesová, Ajla Tomljanovicová, Kimberly Birrellová, Talia Gibsonová

Více informací

 

10:00 | Entry list WTA 250 Auckland (od 5. do 11. ledna)
Většina hvězd míří v úvodním týdnu sezony do Brisbane, takže Auckland bude mít logicky slabší obsazení. Novozélandský podnik ovšem přilákal z TOP 20 pořadí Elinu Svitolinovou a Emmu Navarrovou. České barvy bude reprezentovat Sára Bejlek, která se v prvním seznamu přihlášených jako poslední vešla do hlavní soutěže.

Divoké karty: Venus Williamsová, Sloane Stephensová, Katie Boulterová, Monique Barryová

Více informací

 

10:00 | Entry list ATP 250 Brisbane (od 5. do 11. ledna)
V Brisbane se uskuteční také mužský turnaj. Ten má nižší kategorii než ten ženský, ale i tak bude co sledovat. Účast plánují grandslamový šampion Daniil Medveděv, Alejandro Davidovich nebo Tommy Paul. Titul se pokusí obhájit Jiří Lehečka a z Čechů se představí také Tomáš Macháč.

Divoké karty: Nick Kyrgios, Adam Walton, Aleksandar Vukic

Více informací

 

10:00 | Entry list ATP 250 Hongkong (od 5. do 11. ledna)
Hongkong bude jediným turnajem v úvodním týdnu nové sezony, který proběhne bez české účasti. Herní pole vede světová osmička Lorenzo Musetti a jeho hlavní konkurencí budou Alexander Bublik, Andrej Rubljov či Karen Chačanov. Přijede i obhájce titulu Alexandre Müller.

Divoké karty: Juncheng Shang, Coleman Wong, Yibing Wu

Více informací

 

12. prosince

15:00 | Entry list Australian Open (od 18. ledna do 1. února)
Celkem 14 českých tenistů má jistou účast v hlavní soutěži Australian Open. V hlavní fázi úvodního grandslamu bude startovat minimálně pět českých mužů, jmenovitě Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva. Do kvalifikace zasáhne Zdeněk Kolář. Jedním z největších favoritů bude šampion posledních dvou ročníků Jannik Sinner.

Divoké karty: James Duckworth, Patrick Kypson, Yunchaokete Bu, Rinky Hijikata, Kyrian Jacquet

Českých žen bude v hlavním losu minimálně devět. Konkrétně Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková (chráněný žebříček), Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Nechybí samozřejmě ani loňská vítězka Madison Keysová.

Kvalifikace se zúčastní Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová a Gabriela Knutsonová.

Divoké karty: Emerson Jonesová, Elizabeth Mandliková, Zarina Dijasová, Priscilla Honová, Talia Gibsonová, Taylah Prestonová, Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová

 

15:00 | United Cup (od 2. do 11. ledna)
Nová tenisová sezona startuje 2. ledna týmovým United Cupem. Soutěže smíšených družstev se zúčastní i čeští tenisté. Kapitán Jiří Novák s sebou bere do Sydney, kde budou Češi hrát základní skupinu proti Austrálii a Norsku, šestičlenný tým. V něm jsou Barbora Krejčíková, Jakub Menšík, Linda Fruhvirtová, Miriam Škochová, Dalibor Svrčina a Adam Pavlásek.

Více informací

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

tommr
14.12.2025 12:03
Z našich hráček v top-100 není nikde psaná jen Katka Siniaková. Snad za tím nejsou nějaké zdravotní potíže ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:16
Káťa je už několik dní v normální přípravě, takže zdravotně je snad cajk
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:20
A taky peče cukroví, ale to je vedlejší :-)
tommr
14.12.2025 12:37
teď jsem si všiml že má hrát Extraligu za Spartu takže je asi opravdu v pořádku a jen sezonu v Austrálii začne o týden později od 12.1 ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:38
frenkie57
14.12.2025 14:03
Možná jí do toho Brenda trochu kecá, nebo ne?
Trojchyba_Mat
14.12.2025 14:15
Je to možný
subaru
22.12.2025 12:24
Jak to myslíte? Proč Brenda?
frenkie57
22.12.2025 13:24
Jen takový vtípek. Brenda F ráda peče a svými výtvory se ráda pochlubí na sociálních sítích.
tommr
22.12.2025 15:57
a evidentně taky ráda svoje výtvory konzumuje což se bohužel projevuje na její postavě ...
frenkie57
22.12.2025 18:40
lana
14.12.2025 13:54
Katka si chce asi jen v klidu užít Vánoce a Nový rok doma A nepřepísknout hned začátek sezóny. Minule taky začínala až v Adelaide. Ten jeden týden se nic nestane, ještě toho bude dost a s těmi debly stejně zas odehraje z našich nejvíc zápasů
