Týden #10-11: Krejčíková nezahájí sezonu ani v Indian Wells, Kvitová má divokou kartu

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (9. týden)

ATP 500 Dubaj | ATP 500 Acapulco | WTA 500 Mérida | WTA 250 Austin | ATP 250 Santiago

Nadcházející turnaje (10. - 11. týden)

WTA 1000 Indian Wells | ATP Masters 1000 Indian Wells

25. února

15:00 | Krejčíková se odhlásila z Indian Wells

Barbora Krejčíková v posledním rozhovoru uvedla, že nezná termín návratu na kurty. Úřadující wimbledonská šampionka, která stále léčí přetrvávající problém se zády, nezahájí letošní sezonu ani na prestižní tisícovce v Indian Wells. Hlavní soutěž v kalifornské poušti je na programu od 5. do 16. března.

21. února

13:30 | Sinner nemůže hrát v Indian Wells ani Miami

Jannik Sinner před pár dny přistoupil na tříměsíční dopingový trest. Aktuální lídr žebříčku tak přijde o velké podniky Masters v Indian Wells a Miami, přičemž na Floridě měl obhajovat titul. Na kurty se vrátí nejdříve na domácí květnové tisícovce v Římě.

14. února

13:45 | Entry listy WTA 1000 a ATP Masters 1000 Indian Wells (od 5. do 16. března)

Na začátku března vypukne v Indian Wells první letošní společná tisícovka. Mezi přihlášenými pro hlavní soutěž ženského turnaje figurují téměř všechny členky TOP 73 žebříčku v čele se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou a loňskou šampionkou Igou Šwiatekovou. Startovat by mělo šest českých tenistek, jmenovitě Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Karolína Plíšková. Barbora Krejčíková se odhlásila, Plíšková by měla v kalifornské poušti zahájit sezonu.

Divoké karty: Petra Kvitová, Venus Williamsová

Více informací

V mužské části turnaje se nepřihlásil do hlavní soutěže pouze 68. hráč světa Mattia Bellucci a nejspíše bude plnit roli nasazeného v kvalifikaci. Titul se pokusí obhájit Carlos Alcaraz a mezi přihlášenými je i Novak Djokovič. Jannik Sinner se kvůli dopingovému trestu nezúčastní. Z Čechů budou účinkovat nasazení Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou a také Jakub Menšík.

Divoké karty: Joao Fonseca, Learner Tien

Více informací