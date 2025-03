Týden #14: Bouzková obhajuje finále v Bogotě, Kopřiva si zahraje v Marrákeši

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (14. týden)

WTA 500 Charleston | WTA 250 Bogotá | ATP 250 Houston | ATP 250 Marrákeš | ATP 250 Bukurešť

Nadcházející turnaje (15. týden)

ATP Masters 1000 Monte Carlo

30. března

03:00 | Bouzková je jedničkou v Bogotě a obhajuje finále

Marie Bouzková se před cestou do Ostravy, kde se za pár dní uskuteční kvalifikace BJK Cupu, vydala na antuku v Bogotě. V kolumbijské metropoli bude plnit roli nasazené jedničky a obhajobu loňského finále začne proti soupeřce z kvalifikace. Turnajovou dvojkou je domácí úřadující šampionka a dvojnásobná vítězka této akce Camila Osoriová.

Se sorteó el cuadro principal de la Copa Colsanitas (WTA250- Bogotá).



Los cruces de las latinoamericanas:



Riera vs Jones

Pigossi vs Siegemund

Osorio vs Higuita

Arango vs Stefanini

Mediorreal vs qualifier

Sánchez Uribe vs qualifier

Torres vs Bektas pic.twitter.com/VBpZH9157Z — Cancha Central (@_canchacentral) March 29, 2025

03:00 | Kopřiva se dostal do hlavní soutěže v Marrákeši

Vít Kopřiva, který stále bojuje na challengeru v Itálii, se dostal po sérii odhlášek do hlavní soutěže podniku ATP 250 v Marrákeši. V Maroku by měl v prvním kole čelit Bornovi Gojovi a poté případně vyzvat nasazenou dvojku Lorenza Sonega. Loňský šampion Matteo Berrettini nedorazil, ale přijel alespoň úřadující finalista Roberto Carballés. Nasazenou jedničkou je Tallon Griekspoor.

Marrakech ATP 250 Main Draw Singles pic.twitter.com/JtPTP0pp46 — Tennis Draws (@DrawsTennis) March 29, 2025

22. března

14:00 | Entry list WTA 500 Stuttgart (od 14. do 21. dubna)

Osm z hráček TOP 10 se chystá na tradičně natřískanou antukovou pětistovku do stuttgartské haly. Herní pole vedou Aryna Sabalenková s Igou Šwiatekovou, ale chybí loňská šampionka Jelena Rybakinová. Barbora Krejčíková je mezi přihlášenými a mohla by právě na tomto turnaji zahájit letošní sezonu.

Divoké karty: Eva Lysová

14:00 | Entry list WTA 250 Rouen (od 14. do 20. dubna)

Hned trio českých tenistek zamíří do francouzského Rouenu, kde by měly hrát Linda Nosková, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková. Přijede také Emma Raducanuová či Elina Svitolinová.

Divoké karty: Caroline Garciaová

14:00 | Entry list ATP 500 Barcelona (od 14. do 20. dubna)

Vynikající obsazení slibuje pětistovka v Barceloně. Největšími hvězdami budou domácí Carlos Alcaraz, obhájce titulu Casper Ruud, Andrej Rubljov a Stefanos Tsitsipas. V silné konkurenci se představí Tomáš Macháč, třetí pod čarou je Jakub Menšík.

Divoké karty: Kei Nišikori, Pablo Carreňo, Stan Wawrinka

14:00 | Entry list ATP 500 Mnichov (od 14. do 20. dubna)

Velmi solidní hrací pole má i další akce ATP 500 v Mnichově. Roli jedničky bude plnit domácí Alexander Zverev a z TOP 10 žebříčku dorazí ještě Taylor Fritz. Mezi nasazené by se mohl vejít Jiří Lehečka, Jakub Menšík je druhým náhradníkem pro hlavní soutěž.

Divoké karty: Justin Engel

19. března

13:00 | Entry list ATP Masters 1000 Monte Carlo (od 6. do 13. dubna)

Hvězdné obsazení zatím slibuje jediný nepovinný podnik série Masters. Do Monte Carla se z TOP 10 žebříčku nechystá pouze Jannik Sinner, který si odpykává tříměsíční dopingový trest. Mezi přihlášenými jsou mimo jiné Novak Djokovič, Alexander Zverev a Carlos Alcaraz. Z českých tenistů mají jisté místo v hlavní soutěži Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou. Jakub Menšík je sedmý pod čarou a v tuto chvíli by musel do kvalifikace.

6. března

14:00 | Vondroušovou čeká další pauza

Markéta Vondroušová bojuje až příliš často se zdravotními problémy. Ty jí komplikují i letošní sezonu. V příštích měsících vynechá turnaje na okruhu WTA. Předloňské vítězce Wimbledonu se vrátily potíže s ramenem. Pětadvacetiletá rodačka ze Sokolova to uvedla na sociálních sítích. Více informací najdete v článku.