Týden #14: Krejčíková se přihlásila do nabitého Stuttgartu. Macháč v Barceloně, Lehečka v Mnichově

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (12. - 13. týden)

WTA 1000 Miami | ATP Masters 1000 Miami

Nadcházející turnaje (14. týden)

WTA 500 Charleston | WTA 250 Bogotá | ATP 250 Houston | ATP 250 Marrákeš | ATP 250 Bukurešť

22. března

14:00 | Entry list WTA 500 Stuttgart (od 14. do 21. dubna)

Osm z hráček TOP 10 se chystá na tradičně natřískanou antukovou pětistovku do stuttgartské haly. Herní pole vedou Aryna Sabalenková s Igou Šwiatekovou, ale chybí loňská šampionka Jelena Rybakinová. Barbora Krejčíková je mezi přihlášenými a mohla by právě na tomto turnaji zahájit letošní sezonu.

Divoké karty: Eva Lysová

Více informací

14:00 | Entry list WTA 250 Rouen (od 14. do 20. dubna)

Hned trio českých tenistek zamíří do francouzského Rouenu, kde by měly hrát Linda Nosková, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková. Přijede také Emma Raducanuová či Elina Svitolinová.

Divoké karty: Caroline Garciaová

Více informací

14:00 | Entry list ATP 500 Barcelona (od 14. do 20. dubna)

Vynikající obsazení slibuje pětistovka v Barceloně. Největšími hvězdami budou domácí Carlos Alcaraz, obhájce titulu Casper Ruud, Andrej Rubljov a Stefanos Tsitsipas. V silné konkurenci se představí Tomáš Macháč, třetí pod čarou je Jakub Menšík.

Divoké karty: Kei Nišikori, Pablo Carreňo, Stan Wawrinka

Více informací

14:00 | Entry list ATP 500 Mnichov (od 14. do 20. dubna)

Velmi solidní hrací pole má i další akce ATP 500 v Mnichově. Roli jedničky bude plnit domácí Alexander Zverev a z TOP 10 žebříčku dorazí ještě Taylor Fritz. Mezi nasazené by se mohl vejít Jiří Lehečka, Jakub Menšík je druhým náhradníkem pro hlavní soutěž.

Divoké karty: Justin Engel

Více informací

19. března

13:30 | Bouzková bude hrát v Bogotě (od 31. března do 6. dubna)

Entry list pro blížící se antukový turnaj WTA 250 v Bogotě není nikde k nalezení, nicméně Marie Bouzková bude obhajovat loňskou finálovou účast. Pražská rodačka by měla po vystoupení v kolumbijské metropoli okamžitě vyrazit do úplně jiných podmínek do Ostravy, kde se koná kvalifikační utkání BJK Cupu.

Regresa la finalista de 2024



La @CopaColsanitas_ hizo oficial la participación de Marie Bouzkova en la edición 2025 del torneo https://t.co/Ro4yUZbwDR — Match Tenis (@MatchTenis) March 17, 2025

13:00 | Entry list ATP Masters 1000 Monte Carlo (od 6. do 13. dubna)

Hvězdné obsazení zatím slibuje jediný nepovinný podnik série Masters. Do Monte Carla se z TOP 10 žebříčku nechystá pouze Jannik Sinner, který si odpykává tříměsíční dopingový trest. Mezi přihlášenými jsou mimo jiné Novak Djokovič, Alexander Zverev a Carlos Alcaraz. Z českých tenistů mají jisté místo v hlavní soutěži Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou. Jakub Menšík je osmý pod čarou a v tuto chvíli by musel do kvalifikace.

Více informací

15. března

15:30 | Entry list WTA 500 Charleston (od 31. března do 6. dubna)

Tradičně velmi slušné obsazení slibuje pětistovka na zelené antuce v americkém Charlestonu, která začíná po velkých hardových tisícovkách v Indian Wells a Miami. Z TOP 10 by měly dorazit Jessica Pegulaová, Madison Keysová, Emma Navarrová, Qinwen Zheng a Paula Badosaová. Titul bude obhajovat Danielle Collinsová.

Více informací

15:30 | Entry list ATP 250 Houston (od 31. března do 6. dubna)

Hlavními hvězdami antukového turnaje ATP 250 v americkém Houstonu budou domácí Tommy Paul a předloňský šampion a loňský finalista Frances Tiafoe. Hrát by měl i grandslamový finalista a bývalá světová čtyřka Kei Nišikori.

Divoké karty: Reilly Opelka

Více informací

15:30 | Entry list ATP 250 Marrákeš (od 31. března do 6. dubna)

Do Marrákeše je přihlášen z TOP 20 světového pořadí pouze Lorenzo Musetti. Mezi kvartetem nejvýše nasazených by v tuto chvíli byli také Nuno Borges, Lorenzo Sonego a Tallon Griekspoor.

Více informací

15:30 | Entry list ATP 250 Bukurešť (od 31. března do 6. dubna)

Herní pole bude slabší i v Bukurešti. Vede ho Sebastián Báez a následují Flavio Cobolli, Pedro Martínez a Nicolás Jarry. Loňský šampion Márton Fucsovics je v tuto chvíli druhým náhradníkem. Na divokou kartu se představí bývalí členové TOP 10 Stan Wawrinka s Richardem Gasquetem. Do kvalifikace jsou přihlášeni Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina.

Divoké karty: Stan Wawrinka, Richard Gasquet

Více informací

6. března

14:00 | Vondroušovou čeká další pauza

Markéta Vondroušová bojuje až příliš často se zdravotními problémy. Ty jí komplikují i letošní sezonu. V příštích měsících vynechá turnaje na okruhu WTA. Předloňské vítězce Wimbledonu se vrátily potíže s ramenem. Pětadvacetiletá rodačka ze Sokolova to uvedla na sociálních sítích. Více informací najdete v článku.