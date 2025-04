Týden #15: Nosková pojede do Rouenu. Menšík s Lehečkou v Mnichově, Macháč v Barceloně

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (14. týden)

WTA 500 Charleston | WTA 250 Bogotá | ATP 250 Houston | ATP 250 Marrákeš | ATP 250 Bukurešť

Nadcházející turnaje (15. týden)

ATP Masters 1000 Monte Carlo

5. dubna

13:30 | Krejčíková nezačne sezonu ani ve Stuttgartu a Madridu

Barbora Krejčíková stále není stoprocentně připravená zahájit letošní sezonu. Kvůli přetrvávajícím problémům se zády musela zrušit už několik startů a nepředstaví se ani na antukovém turnaji ve Stuttgartu. Dle dostupných informací navíc odřekla účast i v Madridu, což by znamenalo návrat nejdříve na začátku května. Více informací najdete v článku.

4. dubna

19:00 | Lehečka a Macháč znají los v Monte Carlu

Jiří Lehečka a Tomáš Macháč ponesou český prapor na prvním letošním antukovém podniku série ATP Masters 1000. Lehečka vyzve v úvodním kole Američana s českými kořeny Sebastiana Kordu, Macháč se utká s antukářem Sebastiánem Báezem. Nejvýše nasazenými jsou Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovič a Casper Ruud. Více informací najdete v článku.

Monte Carlo Masters 1000 full draw: pic.twitter.com/COMbUlcxYw — José Morgado (@josemorgado) April 4, 2025

1. dubna

14:00 | Entry list WTA 1000 a ATP Masters 1000 Madrid (od 22. dubna do 4. května)

Hlavní soutěž ženské části Madrid Open by mělo absolvovat minimálně šest českých tenistek. Trojnásobná šampionka Petra Kvitová využije chráněný žebříček a do španělské metropole se v tuto chvíli chystají také Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková. Barbora Krejčíková se dle dostupných informací odhlásila.

Více informací

V mužském turnaji chybí z užší špičky pouze lídr žebříčku Jannik Sinner, který si odpykává tříměsíční dopingový trest. Start mají v plánu Tomáš Macháč, Jakub Menšík i Jiří Lehečka a všichni tři by měli být mezi nasazenými hráči. Z kvalifikace se je pokusí doplnit Vít Kopřiva.

Více informací

22. března

14:00 | Entry list WTA 500 Stuttgart (od 14. do 21. dubna)

Sedm hráček TOP 10 se chystá na tradičně natřískanou antukovou pětistovku do stuttgartské haly. Herní pole vedou Aryna Sabalenková s Igou Šwiatekovou, ale chybí loňská šampionka Jelena Rybakinová. Barbora Krejčíková nakonec nezahájí sezonu ani v německé hale, omluvila se i zraněná Paula Badosaová.

Divoké karty: Eva Lysová, Tatjana Mariaová, Jule Niemeierová, Laura Siegemundová

Více informací

14:00 | Entry list WTA 250 Rouen (od 14. do 20. dubna)

Hned trio českých tenistek zamíří do francouzského Rouenu, kde by měly hrát Linda Nosková, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková. Přijedou také Elina Svitolinová, Sofia Keninová či Magda Linetteová.

Divoké karty: Caroline Garciaová, Alizé Cornetová, Bianca Andreescuová

Více informací

14:00 | Entry list ATP 500 Barcelona (od 14. do 20. dubna)

Vynikající obsazení slibuje pětistovka v Barceloně. Největšími hvězdami budou domácí Carlos Alcaraz, obhájce titulu Casper Ruud, Andrej Rubljov a Stefanos Tsitsipas. V silné konkurenci se představí Tomáš Macháč, třetí pod čarou je Jakub Menšík.

Divoké karty: Kei Nišikori, Pablo Carreňo, Stan Wawrinka

Více informací

14:00 | Entry list ATP 500 Mnichov (od 14. do 20. dubna)

Velmi solidní hrací pole má i další akce ATP 500 v Mnichově. Roli jedničky bude plnit domácí Alexander Zverev a z TOP 10 žebříčku dorazí ještě Taylor Fritz. Mezi nasazené by se mohl vejít Jiří Lehečka, Jakub Menšík je druhým náhradníkem pro hlavní soutěž.

Divoké karty: Justin Engel

Více informací