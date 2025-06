Týden #24: Lehečka zná los ve Stuttgartu, Siniaková má těžké soupeřky v Nizozemsku

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (22. - 23. týden)

French Open ženy | French Open muži

Nadcházející turnaje (24. týden)

WTA 500 Queen's Club | WTA 250 Hertogenbosch | ATP 250 Stuttgart | ATP 250 Hertogenbosch

7. června

15:30 | Lehečka zná los ve Stuttgartu

Jiří Lehečka odstartuje přípravy na Wimbledon na menším turnaji ATP 250 v německém Stuttgartu, kde bude jeho prvním soupeřem Benjamin Bonzi. Nasazený Čech by v případě postupu narazil v dalším kole na Mattea Arnaldiho, nebo domácího předloňského finalistu Jana-Lennarda Struffa. Z TOP 10 pořadí startují Alexander Zverev, kterému se v tomto dějišti nikdy nedařilo, a Taylor Fritz.

Stuttgart ATP 250 Main Draw Singles pic.twitter.com/PeOQnMJKmd — Tennis Draws (@DrawsTennis) June 7, 2025

15:30 | Siniaková startuje v Hertogenboschi

Kateřina Siniaková bude jedinou českou zástupkyní v hlavní soutěži na menší travnaté akci WTA 250 v Hertogenboschi. V Nizozemsku začne proti Anně Blinkovové, a pokud uspěje, tak nejspíše vyzve další ruskou zástupkyni, dvojnásobnou šampionku tohoto podniku a nasazenou dvojku Jekatěrinu Alexandrovovou. Turnajovou jedničkou je Ljudmila Samsonovová.

WTA draw in 's-Hertogenbosch.



A battle of Kudermetovas and three former top 10 players in the draw as unseeded (Andreescu, Collins, Sakkari). pic.twitter.com/WBEq2et5CT — José Morgado (@josemorgado) June 7, 2025

15:30 | Medveděv je jedničkou v Hertogenboschi

Jeden z prvních letošních podniků na trávě se uskuteční v Hertogenboschi, kde bude plnit roli nasazené jedničky finalista ročníku 2022 a bývalý lídr žebříčku Daniil Medveděv. Ten má stejně jako Ugo Humbert, Karen Chačanov a Alexei Popyrin v prvním kole volno. Turnaj proběhne bez české účasti.

's-Hertogenbosch ATP 250 Main Draw Singles pic.twitter.com/fDl2IRlWJD — Tennis Draws (@DrawsTennis) June 7, 2025

3. června

15:00 | Entry list WTA 500 Bad Homburg (od 22. do 28. června)

V týdnu před slavným Wimbledonem se dá očekávat několik omluvenek, ale v tuto chvílí nabízí pětistovka v německém Bad Homburgu fantastické obsazení. Mezi přihlášenými jsou Jessica Pegulaová, Jasmine Paoliniová, Iga Šwiateková či Mirra Andrejevová. Jako poslední se vešla do hlavní soutěže Linda Nosková a kvalifikaci by měla hrát Kateřina Siniaková.

15:00 | Entry list ATP 250 Mallorca (od 22. do 28. června)

Na jednu z posledních generálek na Mallorce jsou z TOP 20 žebříčku přihlášeni Casper Ruud a Ben Shelton. Solidní hrací pole okoření Félix Auger-Aliassime či Kei Nišikori. Titul se pokusí obhájit letos se trápící Alejandro Tabilo. Do kvalifikace se přihlásil Vít Kopřiva.

15:00 | Entry list ATP 250 Eastbourne (od 23. do 28. června)

Jakub Menšík bude plnit roli nasazeného hráče na poslední wimbledonské generálce v britském Eastbourne. Start má v plánu také Jiří Lehečka. Nejvýše nasazenými budou trojnásobný šampion Taylor Fritz a předloňský finalista Tommy Paul.

15:00 | Entry list WTA 250 Eastbourne (od 23. do 28. června)

Úřadující wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková vede hrací pole na poslední přípravné akci v Eastbourne. Přihlášená je do hlavní soutěže také Marie Bouzková a dorazit by měly i Darja Kasatkinová, Jelena Ostapenková či Sofia Keninová.

27. května

16:00 | Entry list ATP 500 Queen's Club (od 16. do 22. června)

Tradičně skvělé obsazení slibuje oblíbená travnatá pětistovka v londýnském Queen's Clubu. Naplánovaný start mají bývalý šampion Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Jack Draper, Lorenzo Musetti, Alex de Minaur či Holger Rune. Ve velmi silné konkurenci by měli účinkovat Jakub Menšík s Jiřím Lehečkou.

16:00 | Entry list ATP 500 Halle (od 16. do 22. června)

Hvězdným startovním polem se může pochlubit i Halle. Dorazí domácí hvězda Alexander Zverev nebo světová jednička Jannik Sinner. Tomáš Macháč se nejspíše nevejde mezi nasazené a v Německu by měli účinkovat také Daniil Medveděv, Arthur Fils či Andrej Rubljov.

16:00 | Entry list WTA 500 Berlín (od 16. do 22. června)

Silné hrací pole má i pětistovka v Berlíně. Jako poslední se do hlavní soutěže vešla světová osmnáctka Donna Vekičová a přijet by mělo devět hráček TOP 10 v čele s Arynou Sabalenkovou a Coco Gauffovou. Na natřískaném turnaji by ráda startovala Karolína Muchová. Do hlavní soutěže se pokusí dostat Marie Bouzková a Kateřina Siniaková.

16:00 | Entry list WTA 250 Nottingham (od 16. do 22. června)

Také na menší akci v Nottinghamu bude několik známých jmen, i když nikdo z TOP 20 žebříčku. Šanci na solidní přípravu před Wimbledonem tak mají Petra Kvitová, která využije chráněný žebříček, a Linda Nosková, jež by se měla vejít mezi nasazené. Dorazí Clara Tausonová, Beatriz Haddadová Maiaová, Elise Mertensová či Leylah Fernandezová.

