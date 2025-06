Týden #25: Osm Čechů včetně Krejčíkové a Menšíka se zúčastní posledních generálek

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (25. týden)

WTA 500 Bad Homburg | WTA 250 Eastbourne | ATP 250 Mallorca | ATP 250 Eastbourne

Wimbledon kvalifikace ženy | Wimbledon kvalifikace muži

Nadcházející turnaje (26. - 27. týden)

Wimbledon ženy | Wimbledon muži

19. června

20:00 | Entry list ATP 250 Los Cabos (od 14. do 19. července)

Po skončení Wimbledonu už pomalu vypukne příprava na poslední grandslam sezony US Open. Tu mohou tenisté začít v mexickém Los Cabos, kde budou největšími hvězdami Lorenzo Musetti a Andrej Rubljov.

Více informací

20:00 | Entry list ATP 250 Gstaad (od 14. do 20. července)

Po travnaté části sezony se mužský okruh ještě na chvíli vrátí na antuku a švýcarský Gstaad mají v plánu Alexander Zverev a Casper Ruud. Kvarteto nejvýše nasazených by mohli doplnit úřadující šampion Matteo Berrettini s Alexanderem Bublikem.

Více informací

20:00 | Entry list ATP 250 Bastad (od 14. do 20. července)

Pár hvězd zamíří i do Bastadu. Ve švédském městě by se měli představit Francisco Cerúndolo, Grigor Dimitrov či Hubert Hurkacz. Titul zkusí obhájit Nuno Borges a hlavní soutěž má jistou Vít Kopřiva.

Více informací

20:00 | Entry list WTA 250 Hamburk (od 14. do 20. července)

Hlavní soutěž na antuce v Hamburku zřejmě proběhne bez českého zastoupení. Nejvýše nasazenou hráčkou by měla být Julia Putincevová, následují Tatjana Mariaová, Dajana Jastremská a Xinyu Wang.

Více informací

20:00 | Entry list WTA 250 Hamburk (od 14. do 20. července)

Zatím není k dispozici

11. června

15:00 | Entry list Wimbledon (od 30. června do 13. července)

Hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje si zahraje minimálně 11 českých tenistů. Do akce půjdou Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Jiří Lehečka a Vít Kopřiva. Mezi ženami budou české barvy reprezentovat Karolína Muchová, úřadující šampionka Barbora Krejčíková, předloňská vítězka Markéta Vondroušová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a na divokou kartu dvojnásobná šampionka Petra Kvitová.

Divoké karty ženy: Petra Kvitová, Jodie Burrageová, Harriet Dartová, Francesca Jonesová, Hannah Klugmanová, Mika Stojsavljevicová, Heather Watsonová, Mingge Xuová

Divoké karty muži: Jay Clarke, Oliver Crawford, Daniel Evans, George Loffhagen, Johannus Monday, Jack Pinnington Jones, Henry Searle

Ženský turnaj | Mužský turnaj

V kvalifikační fázi, která se každoročně koná v nedalekém Roehamptonu, se představí Linda Fruhvirtová, Tereza Valentová, Sára Bejlek, Barbora Palicová, Gabriela Knutsonová a Dalibor Svrčina.

Ženská kvalifikace | Mužská kvalifikace

3. června

15:00 | Entry list WTA 500 Bad Homburg (od 22. do 28. června)

V týdnu před slavným Wimbledonem se dá očekávat několik omluvenek, ale v tuto chvílí nabízí pětistovka v německém Bad Homburgu fantastické obsazení. Mezi přihlášenými jsou Jessica Pegulaová, Jasmine Paoliniová, Iga Šwiateková či Mirra Andrejevová. Jako poslední se vešla do hlavní soutěže Linda Nosková a kvalifikaci by měla hrát Kateřina Siniaková.

Divoké karty: Maria Sakkariová, Eva Lysová, Naomi Ósakaová, Tatjana Mariaová

Více informací

15:00 | Entry list ATP 250 Mallorca (od 22. do 28. června)

Na jednu z posledních generálek na Mallorce jsou z TOP 20 žebříčku přihlášeni Casper Ruud a Ben Shelton. Solidní hrací pole okoření Félix Auger-Aliassime. Do kvalifikace se přihlásil Vít Kopřiva a zahraje si ji také Marek Gengel.

Divoké karty: Rinky Hijikata, Fabio Fognini, Justin Engel

Více informací

15:00 | Entry list ATP 250 Eastbourne (od 23. do 28. června)

Jakub Menšík bude plnit roli nasazeného hráče na poslední wimbledonské generálce v britském Eastbourne. Start má v plánu také Jiří Lehečka. Nejvýše nasazenými budou trojnásobný šampion Taylor Fritz a předloňský finalista Tommy Paul.

Více informací

15:00 | Entry list WTA 250 Eastbourne (od 23. do 28. června)

Úřadující wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková vede hrací pole na poslední přípravné akci v Eastbourne. Přihlášená je do hlavní soutěže také Marie Bouzková a dorazit by měly i Darja Kasatkinová, Jelena Ostapenková či Sofia Keninová.

Více informací