Týden #30: Krejčíková, Nosková a Siniaková míří do Prahy, Menšík s Macháčem mají v plánu Umag

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Nadcházející turnaje (30. týden)

WTA 250 Praha | WTA 250 Jasy | ATP 250 Umag | ATP 250 Atlanta | ATP 250 Kitzbühel

Probíhající turnaje (29. týden)

ATP 500 Hamburk | ATP 250 Newport | ATP 250 Gstaad | ATP 250 Bastad | WTA 250 Palermo | WTA 250 Budapešť

17. července

16:30 | Entry list ATP Masters 1000 Cincinnati (od 12. do 19. 8.)

Poslední velká generálka před US Open se uskuteční tradičně v Cincinnati. Na podniku Masters v Ohiu jsou zatím přihlášeni všichni členové TOP 43 žebříčku včetně loňského šampiona Novaka Djokoviče a finalisty Carlose Alcaraze. České barvy budou reprezentovat Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.

16. července

19:00 | Entry listy US Open (od 26. 8. do 8. 9.)

V hlavní soutěži posledního grandslamu sezony US Open bude startovat minimálně 11 českých tenistů. V ženské dvouhře Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Linda Nosková, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, Karolína Plíšková a Brenda Fruhvirtová.

US Open Women’s Singles entry list



Raducanu made it. Osaka is 6 OUT so will likely still enter directly.



Andreescu and Kerber, both former champs, will need a wild card. pic.twitter.com/x1RMvW0L13 — José Morgado (@josemorgado) July 16, 2024

V mužské Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Několikrát hráčů využije chráněný žebříček, například Rafael Nadal.

US Open Men’s Singles entry list is OUT.



As expected, Rafael Nadal is playing with protected ranking, after missing last year.



Carreño, Shapovalov, Opelka, Kwon, Stricker also using PR.



Goffin last in, McDonald first alternate. pic.twitter.com/ZfXoATx1tM — José Morgado (@josemorgado) July 16, 2024

12. července

14:30 | Entry list WTA 1000 Toronto (od 6. do 12. 8.)

Minimálně šest českých tenistek by mělo startovat na první letní tisícovce na severoamerickém kontinentu. Mezi přihlášenými na prestižní akci v Torontu jsou Markéta Vondroušová, Linda Nosková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. Divokou kartu zatím dostala jen domácí Bianca Andreescuová a herní pole vede světová jednička Iga Šwiateková.

NBO Toronto | WTA 1000



Singles Main Draw Entry List pic.twitter.com/ANfOg1XtVv — olympics era (@VenusGauff) July 10, 2024

14:30 | Entry list ATP Masters 1000 Montreal (od 6. do 12. 8.)

Na Masters v Montrealu jsou zatím přihlášeni všichni z TOP 43 pořadí, chráněný žebříček využije Pablo Carreňo a divokou kartu má domácí Denis Shapovalov. Herní pole vedou Jannik Sinner s Novakem Djokovičem, z Čechů by měli hrát Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.

4. července

15:00 | Entry list pro olympijské hry v Paříži (od 27. 7. do 4. 8.)

Mezinárodní tenisová federace ve čtvrtek odtajnila seznam účastníků olympijského turnaje, který je na programu od 27. července do 4. srpna na pařížské antuce v areálu Rolanda Garrose. Česko budou v singlu reprezentovat Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Linda Nosková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík.

The ITF has this morning confirmed the entry lists for the tennis events at the Paris 2024 Olympics. The mixed doubles entries will take place on site. pic.twitter.com/SPJHqO1OAw — Stuart Fraser (@stu_fraser) July 4, 2024

15:00 | Entry list WTA 500 Washington (od 29. 7. do 4. 8.)

Na olympijské hry do Paříže nepojedou Marie Bouzková ani Karolína Plíšková a místo toho se začnou ve Washingtonu připravovat na US Open. Na pětistovku do hlavního města Spojených států se chystají také Aryna Sabalenková, Ons Jabeurová či Viktoria Azarenková.

15:00 | Entry list ATP 500 Washington (od 29. 7. do 4. 8.)

Na pětistovku do Washingtonu místo na olympijské hry v Paříži pojedou mimo jiné Grigor Dimitrov, Ben Shelton, Sebastian Korda či Karen Chačanov. Přípravu na poslední grandslam sezony zahájí v hlavním městě USA také Frances Tiafoe.

27. června

14:30 | Entry list WTA 250 Praha (od 21. do 26. 7.)

Letošní ročník Livesport Prague Open se kvůli olympijským hrám v Paříži uskuteční na antukovém povrchu. V hlavní soutěži budou startovat Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková a na divokou kartu Sára Bejlek, Tereza Valentová a Laura Samson.

ah...it was just the entry list for Prague in case you hadn't seen it yet. pic.twitter.com/fVXBHr619W — Fantasy Tennis League (@FantasyTennisL1) June 28, 2024

14:30 | Entry list ATP 250 Umag (od 21. do 27. 7.)

Na antukové dvěstěpadesátce v Umagu by měli startovat Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Konkurence rozhodně nebude slabá, protože do chorvatského města se chystají mimo jiné Andrej Rubljov, Holger Rune, Lorenzo Musetti nebo Jack Draper.

14:30 | Entry list ATP 250 Kitzbühel (od 22. do 27. 7.)

Na antuce v Kitzbühelu vede herní pole člen TOP 10 žebříčku Casper Ruud. Jeho největšími konkurenty by měli být loňský šampion Sebastián Báez, Alejandro Tabilo a Nicolás Jarry. V kvalifikaci se představí Vít Kopřiva. Divokou kartu dle očekávání obdržel loučící se Dominic Thiem.

14:30 | Entry list WTA 250 Jasy (od 21. do 26. 7.)

Podnik WTA 250 v Jasech by měly absolvovat Mirra Andrejevová, Julia Putincevová a domácí naděje Ana Bogdanová. Turnaj se hraje souběžně s Livesport Prague Open, žádná Češka se do Rumunska nechystá.

14:30 | Entry list ATP 250 Atlanta (od 22. do 28. 7.)

Nasazenou jedničkou na první akci sezony amerických betonů v Atlantě by měl být domácí talent Ben Shelton. Mezi přihlášenými jsou také Adrian Mannarino, Frances Tiafoe či Jordan Thompson.

