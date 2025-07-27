Týden #33: Nosková obhajuje jediný titul, začne reprízou loňského finále
Probíhající turnaje (33. týden)
WTA 500 Monterrey | WTA 250 Cleveland | ATP 250 Winston-Salem
US Open kvalifikace ženy | US Open kvalifikace muži
Nadcházející turnaje (34 - 35. týden)
18. srpna
09:30 | Nosková obhajuje triumf v Monterrey
Linda Nosková bude v tomto týdnu na pětistovce v mexickém Monterrey obhajovat svůj jediný dosavadní triumf na nejvyšším okruhu. A hned v prvním kole sehraje reprízu loňského finále s Lulu Sunovou. Reprezentantka Nového Zélandu prošla bez ztráty setu dvoukolovou kvalifikací a ve vzájemné bilanci s úřadující šampionkou vede 2:1.
17. srpna
23:00 | Sedm Čechů si zahraje kvalifikaci US Open
Terezu Valentovou čeká debut na US Open, kde si stále musí vybojovat hlavní soutěž v kvalifikaci. Nasazenou dvojku na úvod čeká zkušená Němka Mona Barthelová. Ve Flushing Meadows si o start na posledním letošním grandslamu zahrají také Sára Bejlek, Linda Fruhvirtová, Barbora Palicová, Dominika Šalková a Darja Viďmanová. V mužském pavouku startuje z českých tenistů jen Dalibor Svrčina. Více informací najdete v článku.
16. července
17:00 | Entry list US Open (od 24. srpna do 7. září)
Jako jediná se na US Open nepřihlásila Ons Jabeurová, omluvenku už poslaly také Qinwen Zheng, Paula Badosaová a Danka Koviničová. Nejvýše nasazenou bude světová jednička a loňská vítězka Aryna Sabalenková. Českou účast v hlavní soutěži zajistí Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Poslední turnaj kariéry absolvuje na chráněný žebříček Petra Kvitová.
Divoké karty: Venus Williamsová, Caroline Garciaová, Alyssa Ahnová, Talia Gibsonová, Valerie Glozmanová, Caty McNallyová, Clervie Ngounoueová, Julieta Parejaová
V mužské části turnaje se zatím omluvili jen Grigor Dimitrov, Matteo Berrettini a Hubert Hurkacz. Herní pole začíná světovou jedničkou a loňským šampionem Jannikem Sinnerem, chráněný žebříček použijí Sebastian Ofner, Emil Ruusuvuori a Nick Kyrgios. Do hlavní fáze budou rozlosováni čtyři čeští tenisté, kromě Víta Kopřivy nasazení Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Jiří Lehečka.
Divoké karty: Nishesh Basavareddy, Darwin Blanch, Tristan Boyer, Stefan Dostanic, Emilio Nava, Valentin Royer, Tristan Schoolkate, Eliot Spizzirri
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Péťa má v prvním kole Haddad Maia, pak číhá Navarro. Bára bude hrát se Šramkovou, potom asi s Raducanu. Muška má kvalifikantku, ve druhém kole zřejmě Fernandez
Na Prague Open budou zas tak 3 000 - takze to uz nic
Vzdyt ze 4 vyhranych turnaju vyhrala hned 2 na trave - Birmingham i Nottingham
sami ti ho daj
tedˇ vypadne v prvním kole
Na pozici big čtyřky už nedosáhne,
ale může o tom snít a do médií o tom furt blít
a lidi z toho pořád blednou.
Můžeš jí to odpustit
a na milost ji zase vzít?
Já jí fandím pořád dál.
Hlína, tráva opodál
čeká, až se Křejča vrátí,
hejtrů řeči se snad ztrati.
Moc hezké.
Podívejte se -> https://17x.fun/2025
Asi to nebude žádná divoká jízda a nějaké to štěstíčko bude potřeba, tak si alespoň připomeneme její předrodičovskou kariéru lehce z jiného úhlu
https://www.youtube.com/watch?v=ZWijx_AgPiA
Obe Magdy i Diamantik si namazala na chleba Ani si neskrtly
Jasně, že každému nějaký povrch vyhovuje víc než ostatní, ale jak píšeš, museli by ho dát všude a to asi Linda nez/uaplatí
tohle mi tedy hlava nebere
Pak tu pustenou televizi uplne chapu
Můj ty bože, já občas pozvu kamarády na film! Gasp! :D
Ach ty translatory