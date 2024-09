Týden #40: Na Masters v Šanghaji se chystají tři Češi, bude pokračovat tisícovka v Pekingu

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Nadcházející turnaje (40. týden)

WTA 1000 Peking | ATP Masters 1000 Šanghaj

Probíhající turnaje (39. týden)

WTA 1000 Peking | ATP 500 Tokio | ATP 500 Peking

27. září

12:30 | Entry list WTA 500 Tokio (od 21. do 27. října)

Hned pět hráček TOP 10 by mělo účinkovat na pětistovce v japonském Tokiu, včetně české jedničky a úřadující wimbledonské šampionky Barbory Krejčíkové a grandslamových finalistek Jessicy Pegulaové a Qinwen Zheng. Jako poslední se přímo do hlavní soutěže vešla světová devětadvacítka Elise Mertensová. Jednu z divokých karet dostala domácí Naomi Ósakaová.

12:30 | Entry list WTA 250 Guangzhou (od 21. do 27. října)

Dvojnásobné české zastoupení by měla mít hlavní soutěž na podniku WTA 250 v čínském Guangzhou. Přihlásily se Kateřina Siniaková a Marie Bouzková a obě by měly být mezi nasazenými. Herní pole vedou Julia Putincevová a Dajana Jastremská.

12:30 | Entry list ATP 500 Basilej (od 21. do 27. října)

Skvělé obsazení nabízí halová pětistovka v Basileji. Do Švýcarska se chystá sedm aktuálních členů TOP 20 žebříčku včetně Andreje Rubljova, Caspera Ruuda, Stefanose Tsitsipase či Holgera Runeho. Jako poslední se v tuto chvíli vejde mezi nasazené 21. hráč světa a šampion posledních dvou ročníků Félix Auger-Aliassime. Startovat by měl také Jiří Lehečka.

12:30 | Entry list ATP 500 Vídeň (od 21. do 27. října)

Čtyři zástupci TOP 10 pořadí by měli účinkovat na halové pětistovce ve Vídni. Na seznamu přihlášených jsou Alexander Zverev, Daniil Medveděv, Taylor Fritz a Grigor Dimitrov. V silné konkurenci se představí Tomáš Macháč a také domácí Dominic Thiem, který odehraje poslední turnaj své kariéry.

18. září

16:00 | Entry list WTA 500 Ningbo (od 14. do 20. října)

Skvělé obsazení slinuje pětistovka v čínském Ningbu. Herní pole vedou grandslamové finalistky Jessica Pegulaová a Jasmine Paoliniová a dorazit by měly i Barbora Krejčíková s Karolínou Muchovou, která využije chráněný žebříček. V seznamu přihlášených jsou také Emma Navarrová, Maria Sakkariová, Danielle Collinsová či Jelena Ostapenková.

16:00 | Entry list WTA 250 Ósaka (od 14. do 20. října)

Na dvěstěpadesátce v japonské Ósace by měla roli jedné z nasazených plnit Marie Bouzková. Do hlavní soutěže se zatím nedostala loňská šampionka Ashlyn Kruegerová, herní pole vede grandslamová finalistka Leylah Fernandezová z Kanady.

16:00 | Entry list ATP 250 Almaty (od 14. do 20. října)

Na kazašský podnik ATP 250 v Almatech se přihlásili z aktuální TOP 20 žebříčku Sebastian Korda a Frances Tiafoe. V tuto chvíli se mezi nasazené vejde Tomáš Macháč, který by měl být jediným českým zástupcem na turnaji.

16:00 | Entry list ATP 250 Stockholm (od 14. do 20. října)

Hned na několik hvězdných jmen budou lákat pořadatelé ve Stockholmu. Ve švédské hale by se měli představit Casper Ruud a bývalí šampioni Grigor Dimitrov s Tommym Paulem.

16:00 | Entry list ATP 250 Antverpy (od 14. do 20. října)

Největšími favority na halové dvěstěpadesátce v belgických Antverpách budou předloňský vítěz Félix Auger-Aliassime a Stefanos Tsitsipas. V seznamu pro hlavní soutěž figurují Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem.

11. září

11:00 | Entry list WTA 1000 Wuhan (od 7. do 13. října)

Na další asijskou tisícovku ve Wuhanu, která se do kalendáře vrátila po pěti letech, jsou přihlášeny všechny hráčky z TOP 44 žebříčku kromě Lindy Noskové a Markéty Vondroušové. Z českých tenistek by měly startovat Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. V kvalifikaci by měla účinkovat Karolína Muchová.

Wuhan WTA 1000 | Entry List pic.twitter.com/sGcY7pOqaC — WTATennisUpdates (@WTAUpdatess) September 11, 2024

3. září

17:00 | Entry list ATP Masters 1000 Šanghaj (od 2. do 13 října)

Na asijské Masters v Šanghaji jsou přihlášeni všichni členové TOP 50 světového pořadí, včetně čtyřnásobného šampiona Novaka Djokoviče, který se v čínské metropoli představí poprvé od sezony 2019. Hlavní soutěž mají jistou Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík.

