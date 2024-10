Týden #41: Muchová a Krejčíková míří do Ningba. Macháč hraje v Almaty, Lehečka v Belgii

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Nadcházející turnaje (42. týden)

WTA 500 Ningbo | WTA 250 Ósaka | ATP 250 Almaty | ATP 250 Stockholm | ATP 250 Antverpy

Probíhající turnaje (41. týden)

WTA 1000 Wuhan | ATP Masters 1000 Šanghaj

9. října

18:00 | Entry list ATP 250 Bělehrad (od 3. do 9. listopadu)

Bělehrad bude jedním z posledních dvou klasických turnajů ATP v aktuální sezoně. Do srbské metropole se chystají Alex de Minaur, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Lorenzo Musetti a také Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou. Do kvalifikace se přihlásil Jakub Menšík.

18:00 | Entry list ATP 250 Méty (od 3. do 9. listopadu)

Ve francouzských Métách vedou herní pole Casper Ruud a Holger Rune. Účast mají v plánu také Ugo Humbert, Sebastian Korda, Félix Auger-Aliassime či Matteo Berrettini.

2. října

15:00 | Entry list ATP Masters 1000 Paříž (od 28. října do 3. listopadu)

V seznamu přihlášených pro poslední letošní podnik série Masters nechybí ani jedno jméno z TOP 42 žebříčku. V pařížské hale bude titul obhajovat Novak Djokovič a mezi největší favority patří také Jannik Sinner s Carlosem Alcarazem či Alexander Zverev s Daniilem Medveděvem. Hlavní soutěž budou hrát Tomáš Macháč a Jiří Lehečka a v kvalifikaci se představí Jakub Menšík.

15:00 | Entry list WTA 250 Hongkong (od 28. října do 3. listopadu)

Herní pole na podniku WTA 250 v Hongkongu vede Diana Šnajderová, přijedou také Naomi Ósaka, Emma Raducanuová či Simona Halepová. Kateřina Siniaková se odhlásila a nebude obhajovat finálovou účast. Dorazí naopak její loňská přemožitelka a úřadující šampionka Leylah Fernandezová.

15:00 | Entry list WTA 250 Jiujiang (od 28. října do 3. listopadu)

Marie Bouzková bude jednou z nejvýše nasazených hráček na nové akci WTA 250 v čínském Jiujiangu. V seznamu přihlášených figuruje výše pouze Veronika Kuděrmetovová. Turnaje by se měla zúčastnit také v životní formě hrající Slovenka Rebecca Šramková. V kvalifikaci by měly účinkovat sestry Brenda a Linda Fruhvirtovy.

15:00 | Entry list WTA 250 Mérida (od 28. října do 3. listopadu)

Turnaj WTA 250 v Méridě má v době asijských podniků velmi zvláštní umístění v kalendáři. Mexické akce se přesto zúčastní světová dvacítka Donna Vekičová a přijedou také šampionky letošních podniků WTA Peyton Stearnsová s McCartney Kesslerovou.

27. září

12:30 | Entry list WTA 500 Tokio (od 21. do 27. října)

Z elitní desítky žebříčku by měla účinkovat na pětistovce v japonském Tokiu pouze úřadující olympijská šampionka a finalistka Australian Open Qinwen Zheng. Barbora Krejčíková a další členky TOP 10 se odhlásily.

12:30 | Entry list WTA 250 Guangzhou (od 21. do 27. října)

Dvojnásobné české zastoupení by měla mít hlavní soutěž na podniku WTA 250 v čínském Guangzhou. Přihlásily se Kateřina Siniaková a Marie Bouzková a obě by měly být mezi nasazenými. Herní pole vede Julia Putincevová. Do kvalifikace by měly zasáhnout sestry Brenda a Linda Fruhvirtovy.

12:30 | Entry list ATP 500 Basilej (od 21. do 27. října)

Skvělé obsazení nabízí halová pětistovka v Basileji. Do Švýcarska se chystá sedm aktuálních členů TOP 20 žebříčku včetně Andreje Rubljova, Caspera Ruuda, Stefanose Tsitsipase či Holgera Runeho. Jako poslední se v tuto chvíli vejde mezi nasazené 21. hráč světa a šampion posledních dvou ročníků Félix Auger-Aliassime. Startovat by měl také Jiří Lehečka. Na divokou kartu si zahraje domácí hvězda Stan Wawrinka.

12:30 | Entry list ATP 500 Vídeň (od 21. do 27. října)

Tři zástupci TOP 10 pořadí by měli účinkovat na halové pětistovce ve Vídni. Na seznamu přihlášených jsou Alexander Zverev, Alex de Minaur a Grigor Dimitrov. V silné konkurenci se představí Tomáš Macháč a také domácí Dominic Thiem, který odehraje poslední turnaj své kariéry. Kvalifikaci by měl hrát Jakub Menšík.

