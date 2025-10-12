Týden #42: Macháč může potkat Sinnera, v akci i Lehečka a Menšík
Probíhající turnaje (41. týden)
WTA 500 Ningbo | WTA 250 Ósaka | ATP 250 Brusel | ATP 250 Stockholm | ATP 250 Almaty
Nadcházející turnaje (42. týden)
WTA 500 Tokio | ATP 500 Vídeň | ATP 500 Basilej | WTA 250 Guangzhou
18. října
15:15 | Lehečka a Menšík znají los v Basileji
Jiří Lehečka a Jakub Menšík se představí v nabité konkurenci na halové pětistovce v Basileji. Oba jsou ve švýcarském městě mezi nasazenými. Lehečka čeká na soupeře z kvalifikace a ve čtvrtfinále může změřit síly s Taylorem Fritzem. Jakub Menšík nastoupí v prvním kole proti domácí divoké kartě Henrymu Bernetovi a v dalším zápase by ho čekal Joao Fonseca, nebo obhájce titulu Giovanni Mpetshi Perricard.
15:15 | Macháč může ve Vídni už ve druhém kole potkat Sinnera
Tomáš Macháč bude v příštím týdnu obhajovat čtvrtfinálovou účast na velmi silně obsazené halové pětistovce ve Vídni. Jediný český zástupce v hlavní soutěži rozhodně nemá snadný los. V prvním kole vyzve Flavia Cobolliho, a pokud uspěje, nejspíše narazí v souboji o čtvrtfinále na nasazenou jedničku a předloňského šampiona Jannika Sinnera.
12:00 | Muchovou a Vondroušovou čeká další derby, startují i Nosková a Bartůňková
Už na druhém turnaji v řadě se hned v prvním kole střetnou Karolína Muchová a Markéta Vondroušová. České tenistky na sebe narazily také před týdnem v čínském Ningbu a další derby čeká bývalé členky TOP 10 žebříčku v Tokiu. V japonské metropoli startují i Linda Nosková a na divokou kartu Nikola Bartůňková.
7. října
16:30 | Entry list ATP 250 Atény (od 2. do 8. listopadu)
Hlavní hvězdou dvěstěpadesátky v Aténách bude nejúspěšnější hráč všech dob a srbský rekordman Novak Djokovič, který do řecké metropole přesunul domácí a rodinný turnaj z Bělehradu. Start mají v plánu také Jakub Menšík a Jiří Lehečka či Karen Chačanov a domácí Stefanos Tsitsipas. V kvalifikaci by měl účinkovat Vít Kopřiva.
16:30 | Entry list ATP 250 Méty (od 2. do 8. listopadu)
Na dalším z posledních letošních klasických turnajů ATP v halé v Métách se budou řadit mezi největší favority Félix Auger-Aliassime a Alexander Bublik. Dorazit by měli i domácí Ugo Humbert, Giovanni Mpetshi Perricard, Corentin Moutet či Arthur Rinderknech. České jméno v seznamu přihlášených nefiguruje.
30. září
17:00 | Entry list ATP Masters 1000 Paříž (od 27. října do 2. listopadu)
Na poslední letošní podnik Masters v Paříži jsou v tuto chvíli přihlášeni všichni členové TOP 45 žebříčku, jedinými výjimkami jsou zraněný člen TOP 10 Jack Draper a ještě Frances Tiafoe. Titul bude obhajovat Alexander Zverev a dorazit by mohl i jeden z nejúspěšnějších hráčů turnaje Novak Djokovič. Samozřejmě nechybí Jakub Menšík, Jiří Lehečka ani Tomáš Macháč.
17:00 | Entry list WTA 250 Hongkong (od 27. října do 2. listopadu)
Pořadatelé v Hongkongu budou lákat hlavně na hvězdnou bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou, která je ale zraněná a nejspíše se odhlásí. Účast zatím plánuje i Clara Tausonová. Žádná z českých tenistek se na tento turnaj nepřihlásila.
17:00 | Entry list WTA 250 Jiujiang (od 27. října do 2. listopadu)
Ani v čínském Jiujiangu nenajdeme v seznamu přihlášených pro hlavní soutěž žádné české jméno. Herní pole vede Ljudmila Samsonovová a následují Ann Liová, Laura Siegemundová a Rebecca Šramková. Kvalifikaci by měla absolvovat Dominika Šalková.
17:00 | Entry list WTA 250 Čennaí (od 27. října do 2. listopadu)
Poslední podnik před závěrečným Turnajem mistryň se uskuteční v Čennaí. Nemůže si ho nechat ujít Linda Fruhvirtová, která zde v roce 2022 senzačně získala svůj jediný dosavadní titul na nejvyšším okruhu. Do Indie se chystá také Nikola Bartůňková. Mezi přihlášenými najdeme i Donnu Vekičovou či Tatjanu Mariaovou.
Divoké karty: Šrivalli Bhamidipatyová, Maaya Raješwaranová, Sahaja Yamalapalliová
23. září
15:00 | Entry list WTA 250 Guangzhou (od 20. do 26. října)
Na dvěstěpadesátce v čínském Guangzhou by měly hrát hlavní soutěž Kateřina Siniaková a Tereza Valentová. Konkurence bude mnohem slabší než v Tokiu a herní pole vedou Tatjana Mariaová, Magdalena Frechová, Ann Liová a Jessica Bouzasová. V kvalifikaci se objeví Linda Fruhvirtová.
Divoké karty: Shuai Zhang, Xiyu Wang, Hanyu Guo, Sloane Stephensová
