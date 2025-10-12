Týden #42: Muchová a Nosková v nabitém Tokiu. Lehečka, Menšík a Macháč v silné konkurenci

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Karolína Muchová se v příštím týdnu představí v Tokiu (© LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Probíhající turnaje (41. týden)

WTA 500 NingboWTA 250 ÓsakaATP 250 BruselATP 250 StockholmATP 250 Almaty

 

Nadcházející turnaje (42. týden)

WTA 500 Tokio | ATP 500 Vídeň | ATP 500 Basilej | WTA 250 Guangzhou

 

7. října

16:30 | Entry list ATP 250 Atény (od 2. do 8. listopadu)
Hlavní hvězdou dvěstěpadesátky v Aténách bude nejúspěšnější hráč všech dob a srbský rekordman Novak Djokovič, který do řecké metropole přesunul domácí a rodinný turnaj z Bělehradu. Start mají v plánu také Jakub Menšík a Jiří Lehečka či Karen Chačanov a domácí Stefanos Tsitsipas. V kvalifikaci by měl účinkovat Vít Kopřiva.

Více informací

 

16:30 | Entry list ATP 250 Méty (od 2. do 8. listopadu)
Na dalším z posledních letošních klasických turnajů ATP v halé v Métách se budou řadit mezi největší favority Félix Auger-Aliassime a Alexander Bublik. Dorazit by měli i domácí Ugo Humbert, Giovanni Mpetshi Perricard, Corentin Moutet či Arthur Rinderknech. České jméno v seznamu přihlášených nefiguruje.

Více informací

 

30. září

17:00 | Entry list ATP Masters 1000 Paříž (od 27. října do 2. listopadu)
Na poslední letošní podnik Masters v Paříži jsou v tuto chvíli přihlášeni všichni členové TOP 45 žebříčku, jedinými výjimkami jsou zraněný člen TOP 10 Jack Draper a ještě Frances Tiafoe. Titul bude obhajovat Alexander Zverev a dorazit by mohl i jeden z nejúspěšnějších hráčů turnaje Novak Djokovič. Samozřejmě nechybí Jakub Menšík, Jiří Lehečka ani Tomáš Macháč.

Více informací

 

17:00 | Entry list WTA 250 Hongkong (od 27. října do 2. listopadu)
Pořadatelé v Hongkongu budou lákat hlavně na hvězdnou bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou, která je ale zraněná a nejspíše se odhlásí. Účast zatím plánuje i Clara Tausonová. Žádná z českých tenistek se na tento turnaj nepřihlásila.

Více informací

 

17:00 | Entry list WTA 250 Jiujiang (od 27. října do 2. listopadu)
Ani v čínském Jiujiangu nenajdeme v seznamu přihlášených pro hlavní soutěž žádné české jméno. Herní pole vede Ljudmila Samsonovová a následují Ann Liová, Laura Siegemundová a Rebecca Šramková. Kvalifikaci by měla absolvovat Dominika Šalková.

Více informací

 

17:00 | Entry list WTA 250 Čennaí (od 27. října do 2. listopadu)
Poslední podnik před závěrečným Turnajem mistryň se uskuteční v Čennaí. Nemůže si ho nechat ujít Linda Fruhvirtová, která zde v roce 2022 senzačně získala svůj jediný dosavadní titul na nejvyšším okruhu. Do Indie se chystá také Nikola Bartůňková. Mezi přihlášenými najdeme i Donnu Vekičovou či Tatjanu Mariaovou.

Divoké karty: Šrivalli Bhamidipatyová, Maaya Raješwaranová, Sahaja Yamalapalliová

Více informací

 

23. září

15:00 | Entry list ATP 500 Vídeň (od 20. do 26. října)
Halová pětistovka ve Vídni tradičně slibuje vynikající obsazení. Z aktuální TOP 10 by měli dorazit Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti a Karen Chačanov. V silné konkurenci se představí Tomáš Macháč. V kvalifikaci budou Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina.

Divoké karty: Filip Misolic, Jurij Rodionov, Matteo Berrettini

Více informací

 

15:00 | Entry list ATP 500 Basilej (od 20. do 26. října)
Jakub Menšík a Jiří Lehečka by měli být mezi nasazenými v nabité konkurenci na halové pětistovce v Basileji. Do švýcarského města se chystají také Taylor Fritz, Ben Shelton, Holger Rune či Casper Ruud. Titul se pokusí obhájit Giovanni Mpetshi Perricard.

Divoké karty: Stan Wawrinka, Henry Bernet, Valentin Vacherot

Více informací

 

15:00 | Entry list WTA 500 Tokio (od 20. do 26. října)
Vynikající obsazení slibuje pětistovka v japonském Tokiu. V nabité konkurenci by měly startovat Karolína Muchová, Linda Nosková a Markéta Vondroušová. V kvalifikaci je Marie Bouzková.

Divoké karty: Mojuka Učidžimaová

Více informací

 

15:00 | Entry list WTA 250 Guangzhou (od 20. do 26. října)
Na dvěstěpadesátce v čínském Guangzhou by měly hrát hlavní soutěž Kateřina Siniaková a Tereza Valentová. Konkurence bude mnohem slabší než v Tokiu a herní pole vedou Tatjana Mariaová, Magdalena Frechová, Ann Liová a Jessica Bouzasová. V kvalifikaci se objeví Linda Fruhvirtová.

Divoké karty: Shuai Zhang, Xiyu Wang, Hanyu Guo, Sloane Stephensová

Více informací

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
George_Renel
12.10.2025 07:34
Nejsou ta zářijová data trochu off?
Reagovat
frenkie57
12.10.2025 08:36
Chybička se bloudila. Ale jenom to datum, zbytek je ok.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.10.2025 10:58
nechápu, co tím myslíš.
Reagovat
com
12.10.2025 11:15
Ticho a hlavně nemyslet Nebo z tebe udělám žížalu smile
Reagovat
George_Renel
12.10.2025 11:28
No, moc nerozumím těm zářijovým datumům jako mezititulky.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.10.2025 17:26
zřejmě jde o datum a čas aktuality. Jen je trochu zvláštní, že se z toho nedozvíme, kdy kdo vlastně hraje. Je potřeba se podívat na Čechy a Češky v akci...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.10.2025 18:56
tohle je článek o startech na turnajích, ne denní program :D k tomu slouží češi v akci, jak píšeš.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.10.2025 18:55
ano, přesně tak, to jsou data, kdy ta zpráva sem byla umístěna do toho článku :)
Reagovat
com
12.10.2025 00:02
Reagovat
horska.kraslice
18.08.2025 16:18
No teda, směska starých komentářů z období 7.12.2024 - 27.7.2025 pod tímto článkem má být co?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
18.08.2025 16:24
hádej
Reagovat
horska.kraslice
18.08.2025 16:28
Hmm, takže šaráda, trénink mozku, to tady ještě nebylo
Ale všude jsou nějaké novinky, že jo
Reagovat
Ondřej.Jirásek
18.08.2025 17:07
je to článek po celou sezonu, průběžně aktualizovaný
Reagovat
lvicek
18.08.2025 17:24
A vzhledem k tomu není moc komentovaný ;).
Reagovat
Ondřej.Jirásek
18.08.2025 17:49
není třeba komentovat, vše je jasně dáno, není o čem diskutovat
Reagovat
horska.kraslice
19.08.2025 08:05
Aha, jak prosté
Reagovat
Amadeus1
27.07.2025 21:21
Petro, rozhodnutí kvituji. Ohio bude určitě snadnější cesta k titulu, než Kanada.
Reagovat
Trojchyba_Mat
20.06.2025 16:17
smile Gengel si zahraje kvaldu na Mallorce smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
20.06.2025 18:59
Ok, tak nakonec v Eastbourne
Reagovat
tommr
21.06.2025 12:01
to je jedno kde. Šanci by měl stejně jen v Egyptě ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
21.06.2025 12:04
Reagovat
Mantra
27.07.2025 20:12
To je pravda.
Reagovat
com
27.07.2025 20:26
odpovidas na mesic stary zpravy
Reagovat
GaelM
27.07.2025 20:49
To je pravda.
Reagovat
com
18.08.2025 18:52
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.06.2025 17:57
V Queen´s Clubu už je taky rozlosováno
Péťa má v prvním kole Haddad Maia, pak číhá Navarro. Bára bude hrát se Šramkovou, potom asi s Raducanu. Muška má kvalifikantku, ve druhém kole zřejmě Fernandez
Reagovat
com
07.06.2025 18:42
No jo.. Za prvni kolo 15 000 dolaru.. Tak to tam Kvitovic uvidime..

Na Prague Open budou zas tak 3 000 - takze to uz nic smile
Reagovat
tommr
07.06.2025 18:44
chudák Petra. Bude zase bita ...
Reagovat
misa
07.06.2025 18:57
Haddad Maia má letos jen 6 výher, ta není nepřekonatelná.
Reagovat
tommr
07.06.2025 19:17
nedávno ale ve Štrasburku porazila Tauson, Krueger a Navarro. O tom si může Petra v současnosti jen nechat zdát ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.06.2025 19:28
"O tom si může nechat jen snít?"... Kde jsem to jen... Jo, už vím
Reagovat
EllNino
07.06.2025 21:17
Na antuce ...
Reagovat
com
08.06.2025 07:05
A? Ze by jako Haddad neumela na trave?

Vzdyt ze 4 vyhranych turnaju vyhrala hned 2 na trave - Birmingham i Nottingham smile
Reagovat
EllNino
08.06.2025 07:35
Tak Petra na trave je taky trochu neco jinyho nez na antuce :))
Reagovat
Mantra
27.07.2025 20:13
Si spraví chuť
Reagovat
Mantra
27.07.2025 20:13
Kdo číhá je jedno. Hádu nemůže porazit
Reagovat
MARECEK7
07.06.2025 17:08
Zase ,ten těžký los
Reagovat
misa
07.06.2025 16:28
Siniaková má těžký los skoro na každém turnaji. Ve druhém kole asi Alexandrova a ve své čtvrtině má i Kudermetovou a Collins.
Reagovat
tommr
07.06.2025 16:50
pro Katku je momentálně každej los těžkej. Blinkovou by za normálních okolností měla porazit ale v její současný formě bude asi bita jako žito ...
Reagovat
com
07.06.2025 17:10
je to 250ka.. Siniačka klidne muze prekvapit a slavit titul smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
01.06.2025 12:56
Ve Stuttgartu by měl Jirka hrát i debla s Taylorem Fritzem Mohli by navázat na povedený týden v Queen´s Clubu z roku 2023, kdy spolu došli až do finále
Reagovat
Maisterstich
10.05.2025 12:42
Snad konečně Bára dostane pozornost, co si zaslouží. Jako hráčka TOP 4 prostě musí mít denně článek.
Reagovat
PTP
22.03.2025 20:44
Já chci taky poršáka!
Reagovat
Krisboy
05.04.2025 21:09
Stačí vyhrát turnaj
sami ti ho daj
Reagovat
Amadeus1
22.03.2025 19:23
Moje milovaná Baruna is back!
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.03.2025 19:33
Můžeš o ní napsat báseň
Reagovat
com
22.03.2025 19:43
Krejča byla na marodce vole,
tedˇ vypadne v prvním kole smile
Na pozici big čtyřky už nedosáhne,
ale může o tom snít a do médií o tom furt blít
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.03.2025 20:02
Reagovat
hanz
30.03.2025 10:13
Tak takovýhle nehoráznosti se v tý škole učíte?
Reagovat
annah
06.04.2025 09:36
Řekla to jen jednou
a lidi z toho pořád blednou.
Můžeš jí to odpustit
a na milost ji zase vzít?

Já jí fandím pořád dál.
Hlína, tráva opodál
čeká, až se Křejča vrátí,
hejtrů řeči se snad ztrati.
Reagovat
Trojchyba_Mat
06.04.2025 10:36
Reagovat
Nenela
22.04.2025 15:29
Hezke!
Reagovat
Blondie
10.05.2025 12:50
Hezky :D sama, nebo AI?
Reagovat
annah
10.05.2025 17:54
Sama.
Reagovat
Fandina
24.07.2025 16:04


Moc hezké.
Reagovat
sojka1
24.07.2025 18:07
moc pekne, jen bych se s nim neparala ..... muzes prestat blit a na milost ji vzit? :-))
Reagovat
com
22.03.2025 15:21
Kvitovic neobdrzela WC do Stuttgartu
Reagovat
Mantra
22.03.2025 15:47
a? vžij se - ty bys jí dal na takový podnik kartu? Já ne. Ne po té, jak se předvedla. Bohužel. V tom nejde koukat na sympatie.
Reagovat
tommr
22.03.2025 17:42
aspoň tam neutrpí další zbytečnou prohru ...
Reagovat
aligo
22.03.2025 19:44
Půjde na chráněný žebříček? nebo tak nebude hrát vůbec?
Reagovat
misa
22.03.2025 17:51
Píšou, že byla udělena zatím jedna karta, takže na Petru je ještě času dost.
Reagovat
com
22.03.2025 19:45
takze ji snad jeste dostane, to sem si oddych smile Snura proher se musi navysovat, aby byl brzo prekonan rekord Zhang Shuai smile
Reagovat
PTP
22.03.2025 20:42
Starej Karta a Mladej Karta - kde to bylo?
Reagovat
3ryba16
29.04.2025 18:28
13.revír
Reagovat
misa
19.03.2025 14:56
Maruška mě potěšila účastí v Bogotě, kde obhajuje finálové body
Reagovat
misa
19.03.2025 15:06
Poprvé se do Bogoty přihlásila v roce 2020, ale turnaj byl zrušen kvůli covidu. Dále byla na seznamu v roce 2022, ale odhlásila se. Zřejmě si chtěla odpočinout, protože v tom roce už měla před startem antuky dost odehraných zápasů.
Reagovat
frenkie57
19.03.2025 21:48
Ovšem pozor na medvídka...
Reagovat
TeenGirl
Reagovat
com
22.03.2025 15:22
chceme teple chlapce
Reagovat
Tomas_Smid_fan
22.03.2025 18:10
nebo hot dogy
Reagovat
Krisboy
05.04.2025 21:10
Hot granddaddys
Reagovat
Krisboy
05.04.2025 21:11
... lepší než Dead Kennedys
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.04.2025 10:24
Tak zrovna DK jsem si pouštěl rád. Sice asi jen album Fresh fruit for rotten vegetables, ale spravovalo mi to náladu
Reagovat
hanz
15.03.2025 19:17
Konečně nějakej turnaj, kde to trochu lítá... kdy je rozlosování?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
15.03.2025 19:20
myslím, že zítra večer našeho času ženy... muži podobně, ale až v pondělí.
Reagovat
Trojchyba_Mat
15.03.2025 19:22
v pondělí 18:00 (našeho času)
Reagovat
Trojchyba_Mat
15.03.2025 19:23
to jsou muži, ženy losují již zítra v 17:00
Reagovat
com
15.03.2025 19:52
Nebejt Bartyovky, tak v roce 2019 mohla bejt ve finale pro Karolinu smile naka schudnejsi souperka a treba i titul
Reagovat
StefanosBadosa
26.02.2025 14:37
kdyz te nikdo v zivote nepochvali ,dam ti malou radu pochval se sam
Reagovat
lars
23.02.2025 17:00
Proc jsou tady nekolik tydnu stare komentare?
Reagovat
GaelM
23.02.2025 17:09
Protože se ten článek tady objevuje celou sezónu, vždy jen doplněný o nové info k aktuálním turnajům. Taky jsem si na ten systém chvíli musel zvykat.
Reagovat
lars
23.02.2025 17:27
Nadpis a obsah clanku je jiny nez v lednu
Reagovat
GaelM
23.02.2025 18:24
Ano. V březnu v něm zase budou březnové turnaje.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
23.02.2025 21:07
Reagovat
tommr
23.02.2025 14:23
Petra má celkem dobrej los. Pokud se vrátí aspoň v takový formě jakou měla před odchodem ne mateřskou tak by mohla na turnaji dojít daleko ...
Reagovat
aligo
23.02.2025 14:26
Jak Petra sama řekla a já v to doufám také, snad nedostane kanára a zvládne odehrát celý zápas
Reagovat
PTP
23.02.2025 14:29
Všechna nervozita a kolísání vyřešeno mateřstvím - takže to tam spráská všechno na jednu hromadu!
Reagovat
vergus
23.02.2025 14:46
Po tom přepadení taky říkala, že nic moc nečeká a hned druhý turnaj po návratu brala titul, takže stát se může vše
Reagovat
StefanosBadosa
23.02.2025 14:10
krpaty baez
Reagovat
StefanosBadosa
23.02.2025 13:57
pupek je zpet
Reagovat
winsett8
23.02.2025 13:49
Austin? Já poznám pouze Austina Butlera....
Asi to nebude žádná divoká jízda a nějaké to štěstíčko bude potřeba, tak si alespoň připomeneme její předrodičovskou kariéru lehce z jiného úhlu

https://www.youtube.com/watch?v=ZWijx_AgPiA
Reagovat
Alien
23.02.2025 13:37
Konečně!
Reagovat
StefanosBadosa
23.02.2025 13:32
mam rath money
Reagovat
GaelM
23.02.2025 11:59
WTA v Texasu bude ve znamení návratů velkých hráček, kromě Petry je po dlouhém zranění zapsaná taky Storm Hunter
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.02.2025 23:25
No to mě pos.... První kolo v Acapulcu - Menšík vs Macháč
Reagovat
StefanosBadosa
22.02.2025 23:29
Reagovat
darek.vrana
23.02.2025 00:04
No jednou to muselo přijít... Spíš jsem si říkal, že je divné, že na sebe naši ještě snad nenarazili. Lepší tady než na GS.
Reagovat
EllNino
23.02.2025 08:31
Navic v naslapane prvni pulce pavouka, ta druha by byla schudnejsi
Reagovat
GaelM
23.02.2025 11:55
Reagovat
StefanosBadosa
13.02.2025 04:21
tanec je ma obziva
Reagovat
lvicek
12.02.2025 22:50
O Bare zadne zpravy, furt se nam to posouva... :/ Ona je snad vazne tehotna.
Reagovat
Preview.lover
12.02.2025 23:03
Kvitová i Benčič nejdříve tvrdily, že mají problémy se zády, než prozdradily těhotenství, takže na tom něco bude.
Reagovat
lvicek
13.02.2025 10:50
No tak jasne, nikdo to nechce zbytecne brzo vytrubovat do sveta... To byl jen takovy povzdech, s Petou to bylo vlastne stejny, ze nejela do Australie atd. ;)
Reagovat
EllNino
13.02.2025 08:21
Cvici ve fitku
Reagovat
lvicek
13.02.2025 10:50
OK, tak snad budou zada brzy v poradku ;).
Reagovat
PTP
13.02.2025 10:32
Neposkvrněné početí Panny (Marie) Báry?
Reagovat
Mantra
21.02.2025 18:22
Reagovat
Blondie
12.02.2025 15:21
Ach jo. Těším se, až se vrátí Karolína P., budou zase emoce
Reagovat
tommr
12.02.2025 14:58
Ještě budem rádi když v Dubaji nastoupí aspoň jedna Češka. S výjimkou Lindy Noskové mají všechny ostatní menší nebo větší zdravotní problémy ...
Reagovat
StefanosBadosa
07.02.2025 02:28
kudermetova 06 06
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.02.2025 11:15
to je tak, když se ll nechce pakovat včas.
Reagovat
Dave6969
06.02.2025 19:37
Belinda hraje teď výborně to se musí nechat..jinak samozřejmě gratulace Lindě
Reagovat
jackiec
06.02.2025 19:08
Skleněnky forever
Reagovat
zfloyd
06.02.2025 18:53
Linda pěkné přesvědčivé vítězství , ona se opravdu svou hrou hodně začíná podobat Petře taky rychlá hra + spoustu chyb , vždy bude záležet jestli bude více vítězných úderů nebo chyb
Reagovat
EllNino
06.02.2025 18:43
Dejte všude Laykold a Linda bude za chvíli top 5 :))

Obe Magdy i Diamantik si namazala na chleba Ani si neskrtly
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.02.2025 20:18
jen se obávám, aby na ty rozdíly povrchů nebyla nadměrně citlivá, protože to, jak hrála před pár dny a teď...
Jasně, že každému nějaký povrch vyhovuje víc než ostatní, ale jak píšeš, museli by ho dát všude a to asi Linda nez/uaplatí
Reagovat
honza.khp
06.02.2025 18:43
srovnávat s Petrou Kvitovou ji nejde, ale Badosu i Linette prostě umlátila
Reagovat
Krisboy
06.02.2025 18:43
Lindička smile
Reagovat
Mantra
06.02.2025 18:15
Linda suverénní výkon
Reagovat
Mantra
06.02.2025 18:19
a jsem rád, že zrovna tahle Linda je tou lepší Lindou. Ukazuje, že nějaký hype a podpora miliony nestačí.
Reagovat
EllNino
06.02.2025 18:34
Kdyz to Linde jde, je uzasna na pohled, ale z tehle generace me nejvice mrzi Havlickove forehand
Reagovat
hanz
06.02.2025 17:49
Je někde funkční strým? Místo Lindy je tam nezáživnej Cycna...
Reagovat
Mantra
06.02.2025 18:06
https://freestreams-live.mp/tennis-channel-21/
Reagovat
frenkie57
06.02.2025 18:07
https://cdn.totalsportek.space/embed77/?event=stack.html&link=1&domain=&force=https%3A%2F%2Fwikisport.best%2Fcourt%2Fwik21.php&ask=1738842000&lgt=7&noplayer=0
Reagovat
Mantra
06.02.2025 17:38
LINDA N. už má svou výšivku na botách, super.
Reagovat
Alien
06.02.2025 17:34
Cože?
Reagovat
com
06.02.2025 18:10
?
Reagovat
Astarin
06.02.2025 17:22
Bára se asi zase připojí k tour na Wimbledon, obhájí ho a pak zas udělá na půl roku pápá
Reagovat
Serpens
06.02.2025 16:54
Prý že se o ni nemáme bát, cha chá Tak to jsem zvědav, na jak dlouho je to tentokrát
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.02.2025 16:36
snad tedy zas brzy nastoupí, a klidně i společně, (noha) a (chodidlo)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.02.2025 16:34
Reagovat
muster
06.02.2025 15:54
lazaret pokračuje
Reagovat
lvicek
06.02.2025 15:36
Ach jo, s Barou to tedy vypada uz docela blede :/.
Reagovat
vojta912
25.01.2025 18:55
Rozvody a videa pro Red Bull by ji šlo, ale normálně hrát to ne
Reagovat
pzag777
06.02.2025 15:43
Reagovat
hanz
25.01.2025 17:00
Jakto, že Bernardička Perojc hraje, když před týdnem bylo na wikině, že končí s tenisem!
Reagovat
makro99
07.01.2025 13:16
Linz, to je Katčina srdcovka...
Reagovat
jih
07.01.2025 13:17
Linz je fajn, už se těšíme, na semifinále jedeme.
Reagovat
makro99
07.01.2025 14:00
to je jasný, z jihu je to kousek, koňkou...:)
Reagovat
hanz
22.12.2024 21:08
Kdy to vypukne?
Reagovat
muster
23.12.2024 11:04
až Gaudenzi zapíská
Reagovat
misa
22.12.2024 16:40
Marie má hrát v Brisbane debl s Mattek Sands, se kterou by měla nastoupit i na Australian Open. (Loni spolu vyhrály v Soulu a letos hrály finále Aucklandu). Se svou kamarádkou Sorribes už asi hrát nebude, letos jim to spolu vůbec nešlo.
Reagovat
hanz
22.12.2024 21:08
Sorribesku nebrat, ta je dobrá tak na vracení, ale uklidit míč neumí....
Reagovat
tommr
22.12.2024 21:10
takže BMS už nebude hrát s Kenin? Docela jim to spolu šlo ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
22.12.2024 22:05
Asi BMS sedí víc Češky.
Reagovat
misa
23.12.2024 09:57
Asi ne, což je škoda, protože pro Sofii byl debl s BMS jednou z malá pozitivních věcí v sezóně 2024.
Reagovat
Trojchyba_Mat
20.12.2024 16:59
Nouza s Riklem se dostali do hlavní soutěže na AO. Moc jim to přeju
Reagovat
Blondie
15.12.2024 00:07
Viděli jste včera Báru na SD? Přesně ten typ baby, co když si upraví vlasy a dá řasenku a šatičky, vypadaá fantasticky. Hrozně jí to slušelo!
Reagovat
com
15.12.2024 08:48
A mela sevou velkou kabelku, aby tam nacpala Wimbledonskej talir? smile
Reagovat
frenkie57
15.12.2024 09:12
Jsem natvrdlej, co je to SD?
Reagovat
com
15.12.2024 09:36
porad pro trotly, kteri nemaj v sobotu vecer nic lepsiho na praci, nez cucet na cesky ,,celebrity,, jak tancujou
Reagovat
com
15.12.2024 09:38
ale jelikoz je tam bejvala manzelka Safarovic muze, tak to vlastne patri i do tenisu smile
Reagovat
frenkie57
15.12.2024 15:07
To jsi mohl rovnou říci neteř Vondráčkojc.
Reagovat
Blondie
15.12.2024 11:07
Moc nevim, jaky je rozdil mezi divaky, co cuci na tanecniky a temi, co koukaji na lidi s raketama
Reagovat
Blondie
15.12.2024 11:06
Star Dance :D normalne nekoukam, ale byla jsem na navsteve
Reagovat
Mantra
15.12.2024 11:13
jdeš na návštěvu a koukáte na tv?

tohle mi tedy hlava nebere
Reagovat
Trojchyba_Mat
15.12.2024 12:17
Na návštěvě StarDance
Reagovat
Mantra
15.12.2024 12:44
Pochybuji
Reagovat
com
15.12.2024 13:26
to sou takovy ty navstevy, kdy po zdvorilym pozdravu naleduje trapne ticho

Pak tu pustenou televizi uplne chapu
Reagovat
Mantra
15.12.2024 18:11
Reagovat
Blondie
15.12.2024 21:35
To se ti stává? :D to je blbý, no... není lepší pak odejít, než se trápit v trapném tichu? :D
Reagovat
Blondie
15.12.2024 21:33
Lol, když ty lidi vidíš asi milionkrát do roka, tak ano, občas si prostě večer pustíte i televizi, protože spolu třeba odpočíváte ;) málokdy, ale někdy jo. Dokonce i na tenis se spolu někdy mrkneme :D být u nejlepší kamarádky v sobotu, určitě si taky kecáme u SD, protože mně je to sice srdečně jedno, ale ona tanec zbožňuje.

Můj ty bože, já občas pozvu kamarády na film! Gasp! :D
Reagovat
Tomas_Smid_fan
29.04.2025 00:17
proč kouká na SD, když zbožňuje tanec?
Reagovat
gugu
29.04.2025 07:00
tanec je v ČR už 19 let standardizován jako točky a zvedačky celebrit (herců)
Reagovat
frenkie57
15.12.2024 15:04
, tak to by asi nenapadlo. Ale pořad nehejtím, patří určitě mezi to lepší, co ČT produkuje(byť je to převzatý formát, podobně jako ČSHT).
Reagovat
fujtajblick
10.12.2024 09:31
Entry list pro Hong Kong: učící se Tien.
Ach ty translatory
Reagovat
fiftyn15
07.12.2024 23:41
Lindě věřím, že to zvládne. Zrovna ona bude jednou z těch hráček, co znají jako víno. Žádná vyhoněná rychlokvaška. Pamatuji si, když jako dítě vyhrála mistrovství Evropy družstev. Už tehdy to měla tenisově v hlavě velmi dobře srovnané. Na svůj věk je po všech stránkách velmi vyspělá. Tenis nehraje kvůli rodičům. Ti ji jen podporovali, má svou vnitřní motivaci a to je nejdůležitější Linda jen poroste. Držím pěsti
Reagovat
fiftyn15
08.12.2024 00:22
..zraje jako víno..
Reagovat
A211
07.12.2024 17:11
Těžká obhajoba pro Lindu N semifinále.
Reagovat
jih
07.12.2024 17:16
Jo jo. Hlavně taky loni, když se vezme celá Austrálie, tak bodově obhájila předloňské finále a ještě přidala něco navíc. Třetí rok po sobě těžko bude takové posvícení...
Reagovat
com
07.12.2024 17:59
smile
Reagovat
misa
07.12.2024 16:10
Hned první týden nové sezony s Maruškou Zbývají už jen 3 týdny.
Reagovat

