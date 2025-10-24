Týden #43: Fruhvirtová a Bartůňková jedou do Indie, Šalková hraje v Číně
Probíhající turnaje (42. týden)
WTA 500 Tokio | ATP 500 Vídeň | ATP 500 Basilej | WTA 250 Guangzhou
Nadcházející turnaje (43. týden)
ATP Masters 1000 Paříž | WTA 250 Čennaí | WTA 250 Hongkong | WTA 250 Jiujiang
25. října
10:15 | Šalková se v Číně dostala přímo do hlavní soutěže
Dominika Šalková nakonec nemusí na podniku WTA 250 v čínském Jiujiangu do kvalifikace a po několika omluvenkách se dostala přímo do hlavní soutěže. Soupeřku pro první kolo 21letá česká tenistka zatím nezná a dozví se ji po skončení kvalifikačních bojů. Do turnaje vstoupí se sérií čtyř porážek a tedy ne v ideální formě.
24. října
20:00 | Los Čechům na posledním Masters sezony nepřál
Na posledním letošním podniku série Masters v Paříži se v hlavní soutěži představí tři čeští tenisté. Nasazení Jiří Lehečka a Jakub Menšík můžou velmi brzy potkat dva největší favority na triumf. Ve francouzské hale bude účinkovat také Tomáš Macháč, který vyzve svého posledního přemožitele. Více informací najdete v článku.
7. října
16:30 | Entry list ATP 250 Atény (od 2. do 8. listopadu)
Hlavní hvězdou dvěstěpadesátky v Aténách bude nejúspěšnější hráč všech dob a srbský rekordman Novak Djokovič, který do řecké metropole přesunul domácí a rodinný turnaj z Bělehradu. Start mají v plánu také Jakub Menšík a Jiří Lehečka či Karen Chačanov a domácí Stefanos Tsitsipas. V kvalifikaci by měl účinkovat Vít Kopřiva.
16:30 | Entry list ATP 250 Méty (od 2. do 8. listopadu)
Na dalším z posledních letošních klasických turnajů ATP v halé v Métách se budou řadit mezi největší favority Félix Auger-Aliassime a Alexander Bublik. Dorazit by měli i domácí Ugo Humbert, Giovanni Mpetshi Perricard, Corentin Moutet či Arthur Rinderknech. České jméno v seznamu přihlášených nefiguruje.
30. září
17:00 | Entry list WTA 250 Čennaí (od 27. října do 2. listopadu)
Poslední podnik před závěrečným Turnajem mistryň se uskuteční v Čennaí. Nemůže si ho nechat ujít Linda Fruhvirtová, která zde v roce 2022 senzačně získala svůj jediný dosavadní titul na nejvyšším okruhu. Do Indie se chystá také Nikola Bartůňková. Mezi přihlášenými najdeme i Donnu Vekičovou či Tatjanu Mariaovou.
Divoké karty: Mia Pohánková, Šrivalli Bhamidipatyová, Maaya Raješwaranová, Sahaja Yamalapalliová
Komentáře
Nový komentář
