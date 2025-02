Týden #8: Muchová začne v Dubaji proti kvalifikantce, Lehečka v Dauhá vyzve Dimitrova

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (7. týden)

WTA 1000 Dauhá | ATP 250 Marseille | ATP 250 Delray Beach | ATP 250 Buenos Aires

Nadcházející turnaje (8. týden)

WTA 1000 Dubaj | ATP 500 Dauhá | ATP 500 Rio de Janeiro

15. února

14:30 | Hlavní soutěž v Dubaji absolvují čtyři Češky

Kvarteto českých tenistek bude bojovat v hlavní soutěži další letošní tisícovky. Linda Nosková znovu po pár dnech narazí na Julii Putincevovou, nasazená Karolína Muchová začne proti kvalifikantce Suzan Lamensové, Markéta Vondroušová bude čelit Caroline Garciaové a Kateřina Siniaková, která musela v Dubaji projít kvalifikací, vyzve Martu Kosťukovou. Světová jednička Aryna Sabalenková může v úvodním zápase stejně jako před týdnem v Dauhá potkat Jekatěrinu Alexandrovovou, v Kataru s ní prohrála. Titul obhajuje Jasmine Paoliniová a z TOP 10 chybí pouze šampionka nedávného Australian Open Madison Keysová.

14:30 | Lehečka v Dauhá vyzve Dimitrova, Alcaraz a Djokovič ve stejné půlce

Jiří Lehečka začne na silně obsazené pětistovce v Dauhá soubojem s nasazenou sedmičkou a světovou třináctkou Grigorem Dimitrovem. Už ve čtvrtfinále může potkat turnajovou jedničku Carlose Alcaraze, který je ve stejné polovině pavouka jako Novak Djokovič. Alcaraz se v úvodním kole utká s Marinem Čiličem, Djokoviče čeká duel s Mattem Berrettinim. Titul obhajuje Karen Chačanov, jenž v prvním kole vyzve krajana Daniila Medveděva.

14. února

13:45 | Entry listy WTA 1000 a ATP Masters 1000 Indian Wells (od 5. do 16. března)

Na začátku března vypukne v Indian Wells první letošní společná tisícovka. Mezi přihlášenými pro hlavní soutěž ženského turnaje figurují všechny členky TOP 73 žebříčku v čele se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou a loňskou šampionkou Igou Šwiatekovou. Startovat by mělo sedm českých tenistek, jmenovitě Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Karolína Plíšková. Krejčíková s Plíškovou by měly v kalifornské poušti zahájit sezonu.

Divoké karty: Petra Kvitová

V mužské části turnaje se nepřihlásil do hlavní soutěže pouze 68. hráč světa Mattia Bellucci a nejspíše bude plnit roli nasazené jedničky v kvalifikaci. Titul se pokusí obhájit Carlos Alcaraz a mezi přihlášenými jsou i Jannik Sinner či Novak Djokovič. Z Čechů budou účinkovat nasazení Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou a také Jakub Menšík.

13:15 | Raducanuová má další divokou kartu

Emma Raducanuová se po šokujícím triumfu na US Open 2021 trápí výsledkově i zdravotně a na posledních třech turnajích ztroskotala hned v prvním kole. Přesto pokračuje ve sběru divokých karet a díky další si zahraje v hlavní soutěži na tisícovce v Dubaji, kde už začaly kvalifikační boje. Hlavní los by měl být zveřejněn v sobotu.

12. února

13:15 | Krejčíková nezačne sezonu ani v Dubaji

Barbora Krejčíková nezačne aktuální sezonu ani na další tisícovce na Blízkém východě v Dubaji. Úřadující wimbledonská šampionka již v předchozím týdnu zmizela z listiny hráček na oficiálním webu turnaje a nyní už nefiguruje ani na seznamu přihlášených. Ve Spojených arabských emirátech by měly startovat z českých tenistek Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková. Do kvalifikace je přihlášená Kateřina Siniaková. Více informací najdete v článku z minulého týdne.

2. února

13:15 | Entry list WTA 500 Mérida (od 24. února do 2. března)

Na pětistovce v Méridě by mělo startovat sedm členek TOP 30 žebříčku v čele s hráčkami elitní desítky Emmou Navarrovou a Paulou Badosaovou. Do oblíbeného Mexika se chystá Marie Bouzková.

Divoké karty: Sloane Stephensová, Renata Zarazúaová

13:15 | Entry list ATP 500 Dubaj (od 24. února do 1. března)

Tradičně skvělé obsazení by měla mít mužská pětistovka v Dubaji. Všichni nasazení v tuto chvíli figurují v TOP 20 pořadí a herní pole vedou Daniil Medveděv, Alex de Minaur, Andrej Rubljov a Grigor Dimitrov. V silné konkurenci by se měl představit Jiří Lehečka.

13:15 | Entry list ATP 500 Acapulco (od 24. února do 1. března)

Kromě Dubaje se koná pětistovka také v mexickém Acapulcu a v tuto chvíli jsou přihlášeni z TOP 10 Alexander Zverev, Taylor Fritz, Casper Ruud a Tommy Paul. Jisté místo v hlavní soutěži mají i Tomáš Macháč s Jakubem Menšíkem, pokud se neodhlásí.

13:15 | Entry list WTA 250 Austin (od 24. února do 2. března)

Nasazenou jedničkou na menší akci v Austinu bude domácí světová šestka Jessica Pegulaová. Z TOP 50 má v plánu účast už jen Peyton Stearnsová. Obhajobu titulu podnikne Yue Yuan. Na kurty se po mateřské pauze vrací Petra Kvitová, která dostala divokou kartu.

Divoké karty: Petra Kvitová, Ajla Tomljanovicová, Elizabeth Mandliková, Malaika Rapoluová

13:15 | Entry list ATP 250 Santiago (od 24. února do 2. března)

Série jihoamerických antukových turnajů se uzavře v chilském Santiagu. Hlavní hvězdou a nasazenou jedničkou bude domácí Alejandro Tabilo a konkurovat mu budou například Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez a další domácí naděje Nicolás Jarry.

28. ledna

14:00 | Entry list ATP 500 Rio de Janeiro (od 17. do 23. února)

Na pětistovce v Rio de Janeiru bude pokračovat v sérii jihoamerických antukových podniků světová dvojka Alexander Zverev. Hlavní konkurenci by pro ně měli představovat Lorenzo Musetti, Alejandro Tabilo a domácí teenager Joao Fonseca. Holger Rune se po krachu v Buenos Aires odhlásil.

Divoké karty: Joao Fonseca, Felipe Meligeni Alves, Thiago Monteiro

