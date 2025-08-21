US Open rozlosováno: Krejčíková schytala kanadskou kometu, Muchová opět proti Williamsové

Letošní ročník US Open odhalil los mužské i ženské dvouhry. Vít Kopřiva (28) vyzve světovou jedničku a obhájce titulu Jannika Sinnera, Barbora Krejčíková (29) vyfasovala do prvního kola kometu letošní sezony a kanadskou senzaci Victorii Mbokovou. Karolína Muchová (29) si znovu po pár dnech zahraje s domácí legendou Venus Williamsovou a Petra Kvitová (35) začne rozlučku proti Diane Parryové. V hlavní soutěži, která vypukne v neděli, startuje celkem 11 českých tenistů.
Barbora Krejčíková má velmi těžký los pro první kolo (© ARTUR WIDAK / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Kvitová absolvuje na US Open poslední turnaj kariéry a má velmi hratelné úvodní kolo. Po únorovém comebacku sice vyhrála jen jeden z osmi zápasů, nicméně proti Francouzce Parryové by mohla mít šanci. Naopak pořádně těžké první kolo schytala Krejčíková. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře vyzve nasazenou kometu letošní sezony Mbokovou, která do New Yorku dorazila po šokujícím triumfu na tisícovce v Montrealu.

Bez větších problémů by měla úvodní zápas zvládnout česká jednička a nasazená jedenáctka Muchová. Čeká ji totiž po pár dnech další souboj s domácí legendou Venus Williamsovou, kterou po boku Andreje Rubljova vyřadila v úterý v soutěži smíšené čtyřhry. Favoritkou bude i Marie Bouzková proti Else Jacquemotové.

Jediná další nasazená česká tenistka Linda Nosková čeká na soupeřku z kvalifikace, stejně jako Markéta Vondroušová. Kateřina Siniaková bude čelit domácí naději Hailey Baptisteové. Nosková by mohla ve třetím kole sehrát derby s Muchovou.

Z kvalifikace mohou české řady rozšířit Tereza Valentová a Dominika Šalková.

Hlavní soutěž mužské dvouhry absolvují čtyři čeští tenisté. Mezi nasazenými jsou Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč a všichni by měli zvládnout první kolo. Menšík se střetne s Nicolásem Jarrym, Lehečku čeká Borna Čorič a Macháč změří síly s Lucou Nardim. Menšík s Macháčem se mohou potkat ve třetím kole.

Naopak konec hned v prvním kole hrozí Kopřivovi. Jediný nenasazený Čech totiž schytal nejtěžší možný los pro úvodní zápas. A sice obhájce titulu, největšího favorita a světovou jedničku Sinnera.

Druhým největším favoritem je Carlos Alcaraz. Šampion ročníku 2022 se na úvod utká s domácím Reillym Opelkou a v semifinále může narazit na rekordmana a čtyřnásobného vítěze Novaka Djokoviče. Také Srb začne proti domácímu tenistovi, a to Learnerovi Tienovi.

V ženské dvouhře budou plnit roli největších favoritek světová jednička a obhájkyně titulu Aryna Sabalenková a bývalé šampionky Iga Šwiateková s Coco Gauffovou.

Světová jednička Sabalenková má do prvního kola Rebeku Masárovou. Suverénně by měla postoupit i Šwiateková přes Emilianu Arangovou.

Gauffová, která je ve stejné polovině pavouka jako Šwiateková, změří síly s Ajlou Tomljanovicovou. Ve čtvrtfinále může dojít na souboj mezi Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou, jež uzavírá kvarteto největších favoritek.

 

Zápasy českých tenistů

Muchová (11-ČR) - V. Williamsová (USA)
Nosková (21-ČR) - kvalifikantka
Kvitová (ČR) - Parryová (Fr.)
Bouzková (ČR) - Jacquemotová (Fr.)
Vondroušová (ČR) - kvalifikantka
Krejčíková (ČR) - Mboková (22-Kan.)
Siniaková (ČR) - Baptisteová (USA)


Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile)
Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.)
Macháč (21-ČR) - Nardi (It.)
Kopřiva (ČR) - Sinner (1-It.)

 

Možná čtvrtfinále

Sabalenková (1-) - Paoliniová (7-It.)
Pegulaová (4-USA) - M. Andrejevová (5-)
Keysová (6-USA) - Gauffová (3-USA)
Anisimovová (8-USA) - Šwiateková (2-Pol.)


Sinner (1-It.) - Draper (5-Brit.)
Zverev (3-Něm.) - De Minaur (8-Austr.)
Djokovič (7-Srb.) - Fritz (4-USA)
Shelton (6-USA) - Alcaraz (2-Šp.)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Sinetlive13
21.08.2025 19:07
Dardeli a Sonega už vědí kdo je Kopřiva a teď je na řadě Sinner. No a kdyby to nevyšlo kdo zažil hrát na US OPEN s tenisovou jedničkou na centru. Vítku užij si to.
Trojchyba_Mat
21.08.2025 19:09
pantera1
21.08.2025 19:11
Zahrál si aji s Nolem ve Wimbledonu .
Trojchyba_Mat
21.08.2025 18:51
Ok, na WTA tu jsou větší experti, tak zůstanu u chlapů.

Vítek - Sinner... Pro Víťu to může vypadat krutě, ale podle mě je to super los. Ohromný kurt, zahraje si se světovou jedničkou... Ok, mohl by si v případě snadnějšího losu třeba nahrát dobré body a pěkné peníze, ale ta forma teď nebyla dobrá (i když s Kordou se mi už docela líbil ). Takže asi lepší prohrát se Sinnerem, než třeba s Mollerem...
Pak "sekce zázračných dětí", Kuba s Jarrym v prvním kole může být pořádná bitva, ale Nico po povedeném Wimblu nemá formu... Teda, ne že by na tom Kuba byl naopak nějak dobře, ale měl by to zvládnout. Marozsan ve druhém taky není zrovna easy. No, a pak potenciální třetí kolo s Tomášem. Nardi opět není jednoduchý soupeř, ale Tomášovi věřím. A pak by si mohl zahrát s Fonsecou. Vlastně taky ok, kluk to je sice šikovný, ale hrou zatím nedosahuje výšin hypu kolem něj. Takže české třetí kolo? smile
Jirka má v mých očích z našich ten los nejlepší, Čorič už není ani členem první stovky, prohrál poslední čtyři zápasy, na venkovních hardech to má 1:5... Navíc už spolu hráli předloni první kolo AO a Lehy ho přejel třikrát 6:3. Druhé kolo nejspíš s Etcheverrym. S ním má Jirka sice bilanci 1:2, ale nyní by to bylo poprvé na tvrdém povrchu, kde by měl mít Jířa jasně navrch. Ve třetím Ruud, kterého jsem si z těch nasazených, které mohl dostat, přál asi nejvíc (možná ještě Méďu nebo Musettiho). To je dost hratelné. Ok, Ruud tam hrál finále, ale v aktuálním rozpoložení ho beru všema deseti (finále mixu na tom nic nemění ). V osmifinále by pak číhal Shelton... Odplata za Stuttgart a Cincy? Proč ne?

Je to zajímavý los Tak ať se hoši daří smile
com
21.08.2025 18:57
Že zůstaneš u chlapů, takový veřejný smilecomsmile ing out zaslouží potlesk smile
Trojchyba_Mat
21.08.2025 19:02
Čekal jsme od tebe takovou reakci
Trojchyba_Mat
21.08.2025 19:02
*jsem
tommr
21.08.2025 18:35
Když beru jen první kolo tak všechny naše ženy mají hratelný soupeřky a mohly by postoupit do druhýho kola ...
Teoreticky je na tom nejhůř Bára Krejčíková ale jak už tady padlo Mboko vystřelila nahoru moc rychle a po neskutečným Montrealu může přijít útlum ...
Největší kliku na los měla naopak Karolína Muchová. Nevím co by se muselo stát aby s Venus prohrála ...
muster
21.08.2025 19:02
náhlý záblesk na nebi a k Zemi se řítí meteorit
ing.tenis
21.08.2025 18:23
Tak u Mužov
QF1 Sinner x Draper
QF2 Zverev x Kchachanov
QF3 Djokovic x Fritz
QF4 Shelton x Medvedev

SF1 Sinner x Zverev
SF2 Djokovic x Medvedev

F Sinner def Djokovic
Forza Jannik

Carlos padne na Danilovi
Mony
21.08.2025 18:28
Jakoby tam jel Kopřiva pózovat?
com
21.08.2025 18:30
Paní inženýrka, to je něco. Auto má z tuzexu, peněz jako šlupek. smile
pantera1
21.08.2025 19:13
https://youtu.be/fiAKkp3atCQ?feature=shared
muster
21.08.2025 19:04
Medveděv podle mně vypadne dřív
Serpens
21.08.2025 18:17
Nedovedu si představit více ponižující prohru, než s pětačtyřicetiletou Venuší. Sice bude mít za zády buranské publikum, ale...

Na druhou stranu, Bára by mohla vyhrát. Mboko vyletěla v Montrealu nahoru a teď by podle zákonitostí WTA by měl přijít návrat k zemi.
Trojchyba_Mat
21.08.2025 18:05
Vítek vs Sinner, tvl...
pantera1
21.08.2025 18:10
To je teda velká smůla , Jedině že by byl Zrzoun oslabenej a nápor žahání by nevydržel.
Trojchyba_Mat
21.08.2025 18:11
Jako, určitá šance tam je...
muster
21.08.2025 18:17
ale kopřiva léčí
pantera1
21.08.2025 18:19
Mohla by vyrušit účinek mastičky .
muster
21.08.2025 19:04
smile
Around_The_Grounds
21.08.2025 18:19
Lol. Na betonu by udělal Kopřivu, i kdyby mohl hrát jen backhand.
Trojchyba_Mat
21.08.2025 18:04
Muška vs Williams
muster
21.08.2025 18:08
com
21.08.2025 18:15
Jen aby Venuše nepřekvapila
tommr
21.08.2025 18:38
překvapit může jedině Karolína - v tom negativním slova smyslu ...
Trojchyba_Mat
21.08.2025 18:03
Bára vs Mboko
SydneyOpen
21.08.2025 18:05
tak zrovna tyhle mladice často po obrovském úspěchu jsou v útlumu nějaký čas
Otmar
21.08.2025 18:27
Kdybych měl vyjmenovat hráčky, které mají šanci Mboko poslat na letiště, tak Barboru bych jmenoval určitě. Její hra na ni bude platit a já to vidím min. 50:50 s tím, že se přikláním k Barboře. Snad jsem nestřelil "capa".
Trojchyba_Mat
21.08.2025 18:52
