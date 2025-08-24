US Open zahájeno. Valentová a Menšík rozehráli první kolo, na kurtu už je i Vondroušová

DNES, 11:00
V neděli odstartovala hlavní soutěž letošního ročníku US Open. V akci bude pět českých zástupců a všichni nastoupí v roli favorita. Markéta Vondroušová (26) bude čelit kvalifikantce Oksaně Selechmetěvové a kvalifikantka Tereza Valentová (18) by si měla poradit s Luciou Bronzettiovou. Postup se očekává i od tří nasazených mužů, do posledního grandslamu sezony vstoupí Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.
Vondroušová Markéta
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Tereza Valentová plní roli favoritky (© ČTK / Lebeda Pavel)

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 24. 8.

Češi v akci
Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile) | Grandstand (17:00 SELČ)
T. Valentová (ČR) - Bronzettiová (It.) | Court 5 (17:00 SELČ)
Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (-) | Court 7 (18:30 SELČ)
Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.) | Stadium 17 (20:30 SELČ)
Macháč (21-ČR) - Nardi (It.) | Court 5 (20:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Vondroušová a Valentová jsou favoritky

Markéta Vondroušová v letošní sezoně i kvůli dalšímu trápení s levým ramenem odehrála pouhých devět turnajů a může se pochlubit vynikající bilancí 8:1 v úvodních zápasech. Neuspěla v něm pouze v únoru v Dauhá. Tuto statistiku by měla vylepšit na US Open, kde má v prvním kole bilanci 4:1 (prohrála ho jen při debutu) a nastoupí proti kvalifikantce Oksaně Selechmetěvové. Na ruskou hráčku narazila v úvodním kole také na nedávném French Open a vyhrála ve dvou setech. Selechmetěvová ještě nikdy nebyla výš než na 138. místě žebříčku a v utkáních prvního kola na podnicích velké čtyřky má úspěšnost 0:3. Vondroušová je jednoznačnou favoritkou a měla by Selechmetěvovou znovu po pár měsících porazit.

Více informací

 

Tereza Valentová prožívá v posledních měsících jasně nejlepší období své kariéry a už se prosazuje i na grandslamech. Na French Open prošla z kvalifikace do druhého kola a minimálně stejný výsledek by měla předvést na probíhajícím US Open. V New Yorku zvládla tříkolové kvalifikační síto bez ztráty jediného setu a do prvního kola vyfasovala jednu z nejhratelnějších možných soupeřek. V souboji s Luciou Bronzettiovou bude plnit roli jednoznačné favoritky a měla by vylepšit svou bilanci 3:3 v duelech se zástupkyněmi TOP 100 žebříčku. Italka má letos negativní zápasovou bilanci, ale česká teenagerka by ji určitě podcenit neměla. Nedávno v Cincinnati totiž Bronzettiová vyřadila Darju Kasatkinovou a Jelenu Ostapenkovou.

Více informací

 

Uspět by mělo i nasazené mužské trio

Jakub Menšík v březnu zazářil triumfem na Masters v Miami a pak měl velmi solidní úvod antukového jara. Od té doby se ale trápí výkonnostně i výsledkově a dva zápasy po sobě vyhrál pouze ve Wimbledonu. Přípravu na US Open rozhodně neměl ideální. V Torontu jasně prohrál s Alejandrem Davidovichem a v Cincinnati kvůli nemoci vzdal Lucovi Nardimu. Na newyorském grandslamu startoval dvakrát a pokaždé postoupil do třetího kola. Úvodní duel hlavní soutěže by měl zvládnout i letos, jelikož ho čeká trápící se Nicolás Jarry. Chilan nedávno ve Wimbledonu prošel z kvalifikace až do osmifinále a vypadalo to na konec krize. Od té doby ovšem nevyhrál žádný zápas a má na kontě čtyři porážky v řadě.

Více informací

 

Jiří Lehečka před pár měsíci zlomil docela dlouhou krizi a před Wimbledonem si zahrál finále v londýnském Queen's Clubu. Na nejslavnějším turnaji pak ovšem selhal ve druhém kole proti jasnému outsiderovi Mattiovi Belluccimu. Skvěle si vedl i před US Open a na všech třech generálkách došel do osmifinále a prohrál v něm s vysoko postaveným soupeřem. V prvním kole US Open bude plnit roli jasného favorita. Lehečka při osmi z posledních devíti startů na grandslamech vyhrál úvodní kolo a očekává se, že v New Yorku porazí Bornu Čoriče. Bývalý 12. hráč světa, jenž na US Open dvakrát prošel do druhého týdne, prohrál posledních pět zápasů na nejvyšším okruhu, je mimo TOP 100 pořadí a musel letos sestoupit o úroveň níž na challengery.

Více informací

 

Tomáš Macháč je v posledních měsících i kvůli častým zdravotním problémům v krizi a stále nebyl schopný pořádně navázat na březnový triumf v Acapulcu, svůj premiérový na nejvyšším okruhu. V posledních týdnech k žádnému zlepšení nedošlo. Ve Wimbledonu prohrál bitvu s outsiderem Augustem Holmgrenem a v přípravě na US Open ztroskotal hned na úvod v Torontu (Reilly Opelka) i Cincinnati (jasná porážka s veteránem Adrianem Mannarinem). V prvním kole US Open potkává loňský osmifinalista Lucu Nardiho a bude favoritem. Nad jeho formou i zdravotním stavem však visí otazník. Nardi má za sebou šest vystoupení v hlavních soutěžích grandslamových podniků a každé z nich zakončil hned v úvodním kole.

Více informací

 

Nedělní program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 18:00 SELČ)
1. Shelton (6-USA) - Buse (Peru)
2. Sabalenková (1-) - Masárová (Švýc.)
3. Djokovič (7-Srb.) - Tien (USA) / nejdříve v pondělí v 01:00 SELČ
4. Pegulaová (4-USA) - Šarífová (Egypt)


LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. Raducanuová (Brit.) - Šibaharaová (Jap.)
2. Nava (USA) - Fritz (4-USA) / nejdříve v 19:00 SELČ
3. Aiavaová (Austr.) - Paoliniová (7-It.) / nejdříve v pondělí v 01:00 SELČ
4. Medveděv (13-) - Bonzi (Fr.)


GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile)
2. Ealaová (Fil.) - Tausonová (14-Dán.)
3. Navarrová (10-USA) - Yafan Wang (Čína) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Nakashima (30-USA) - De Jong (Niz.) / nejdříve ve 23:00 SELČ


STADIUM 17 (od 17:00 SELČ)
1. Ševčenko (Kaz.) - Davidovich (18-Šp.)
2. Marinová (Kan.) - Fernandezová (31-Kaz.)
3. Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.)


COURT 5 (od 17:00 SELČ)
1. T. Valentová (ČR) - Bronzettiová (It.)
2. Darderi (32-It.) - Hijikata Austr.)
3. Macháč (21-ČR) - Nardi (It.)


COURT 7 (od 17:00 SELČ)
1. Párrizasová (Šp.) - P. Kuděrmetovová (-)
2. Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (-)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

86
Serpens
24.08.2025 18:20
V druhém šla Terka herně bohužel dost dolů...
Trojchyba_Mat
24.08.2025 18:21
UE ve druhém setu 18:4 pro Terku...
Serpens
24.08.2025 18:22
Podporu v hledišti nemá zdá se... bude se muset kousnout.
frenkie57
24.08.2025 18:22
Vybrala si slabou chvíli, přišla 2x o podání a set je ztracen. Tím ovšem dostala sl.Bronzovou zpět na koně. Třetí set bude asi hodně náročný.
Serpens
24.08.2025 18:23
Vracečky Terce nesedí. Úplně se nechala otrávit.
wymwsze
24.08.2025 18:25
To se jí stává často, že z dominance si najednou po pár míčcích přestane tolik věřit.
Dobry-den
24.08.2025 18:20
Z Terezy ta nervozita úplně stříká, teď to s ní bohužel vypadá hodně špatně.
Mantra
24.08.2025 18:17
Už se hroutí
pantera1
24.08.2025 18:10
Kubík první set o prsa v kapse .
frenkie57
24.08.2025 18:23
Hm, je to zatím hodně vyrovnané.
Kandinsky1
24.08.2025 18:28
O čí ?
Haitik
24.08.2025 17:50
Kuba mi přijde zatím silně pasivní..
pzag777
24.08.2025 17:59
Ten je od toho, aby vyhral GS, ne aby se zahazoval s nejakym trapakem v prvnim kole
Mantra
24.08.2025 18:18
Ten to odevzda z 0.2 na sety
Random33
24.08.2025 17:45
com
24.08.2025 17:46
usměj se č..
Serpens
24.08.2025 17:42
Terka zatím kouzlí na kurtu, dokazuje, že to je na TOP50. Teď jen, jestli jí to vydrží, zatím opravdu minimum chyb a několik skvěle zvládnutých těžkých volejů.
Liverpool22
24.08.2025 17:52
smile smile smile
zfloyd
24.08.2025 18:01
jak na ní koukám tak si bude asi muset jako Halepka nechat zmenšit prsa , asi jí pořád rostou
Liverpool22
24.08.2025 18:11
smile ne, ne žádné zmenšování Terka se prosadí i s většíma smile smile
frenkie57
24.08.2025 18:12
V tom žlutém triku mně přijdou ty vnady ještě větší než obvykle. Jsem i v podezření, že část diváků tam přišli nejenou kvůli Terezčině hře.
pantera1
24.08.2025 18:14
Ještě že není v bílém, to by nikdo hru z pánů asi nesledoval. Hlavně ať prasátka Terka vyhraje .
pantera1
24.08.2025 18:17
*Prsatka
Trojchyba_Mat
24.08.2025 18:17
V bílém jsem Terku viděl naživo v Praze
Tomas_Smid_fan
24.08.2025 18:15
proti Domče tam vidím celkem souměrnost s postavou.
Mantra
24.08.2025 17:08
Menšík Valentová Macháček prohrají. To je tutovka. Nemá kam uhnout.
zfloyd
24.08.2025 17:42
Tereza už má set nějak ti to nevychází
com
24.08.2025 17:44
stejne jako É-myčka smile
Mantra
24.08.2025 18:17
Neboj
Kandinsky1
24.08.2025 15:58
Tak tomu nevěřím. Minimálně u jednoho M čekám výbuch.
Amadeus1
24.08.2025 16:17
Bude to Machač. Od té doby, co to táhne s tou plochozemkou, tak hraje velký kulový.
PTP
24.08.2025 17:17
Nico Jarry s páskou přes nos to Kubíkovi pěkně zavaří
com
24.08.2025 17:37
Mensik, Machac, Mr.Lehe, MadamValentova, nebo MilfkaVondrouska
gugu
24.08.2025 18:36
Reagovat
PTP
24.08.2025 18:38
Ne, ale com je vocas.
Oin
24.08.2025 18:41
miros
24.08.2025 15:39
Tak nevím, jestli Terka je teda favoritkou, když Bronzetti je 56 a Terka 94 ?.
Amadeus1
24.08.2025 16:18
Samozřejmě, že ne. 50/50
Dobry-den
24.08.2025 14:44
Kuba s Markétou to zvládnou v pohodě, Jirka a Tereza to budou mít těžké, ale přežijí a Tomáš vybouchne.

Kuba 7:6 6:3 7:5
Markéta 6:4 6:3
Jirka 6:7 7:6 4:6 7:5 6:3
Tereza 6:3 1:6 7:6
Tomáš 6:7 6:3 4:6 0:6
tommr
24.08.2025 17:00
to bych bral všema deseti ...
tommr
24.08.2025 14:23
Ideální časy a všichni naši jsou favoriti na postup. Co víc si člověk může přát? Snad program nenaruší smile déšť ...
PTP
24.08.2025 14:26
Vsákneš se do mě jako déšť ....
muster
24.08.2025 14:26
soudruzi z ČHMÚ hlásí, že prý až do pátku bez deště
PTP
24.08.2025 14:07
New York New York město snů,
tenisový střed na (14) 21 dnů.
Arthur Ashe je tady a Louis Armstrong je tam,
přidej ještě Grandstand a každej fandí nám.
Trojchyba_Mat
24.08.2025 14:10
Škoda, že nejsi redaktor :-)
Reagovat
PTP
24.08.2025 14:14
Já moh bejt i okresní tajemník ...
pantera1
24.08.2025 14:15
Soudruh Pláteník?
Fandina
24.08.2025 15:16
Marduch
24.08.2025 13:25
Tereza.. jedině Tereza.
https://m.youtube.com/watch?v=TLg1xMgsQ1o
muster
24.08.2025 13:02
Roger Federer se stal sedmým sportovcem v historii jehož majetek přesáhl 1 miliardu dolarů...tuto informaci jsem jaksi nezaznamenal
Marduch
24.08.2025 13:33
Uz pred 3 lety
Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Lionel Messi a Floyd Mayweather.
muster
24.08.2025 13:41
a co Jordan, toho bych tam čekal taky
wymwsze
24.08.2025 17:34
Nejspíš během aktivní kariéry. On se dostal přes miliardu až po konci.
frenkie57
24.08.2025 14:22
To proto, že nám to může být ukradené. Vypadá to, že Roger je stejně zdatný byznismen, jako byl tenista.
Amadeus1
24.08.2025 12:36
Noc proti Valentové, ale kurz na Bronzetti, hračku top60 kolem 4,5-5? Sázkaři budou mít žně.
Amadeus1
24.08.2025 12:36
*nic
elsky
24.08.2025 13:53
Jsem nasázel oboly proti skoro všem našim včetně Terezy. Tak doufám, źe to pomůže a vyhrajou
tommr
24.08.2025 14:25
ten kurz je jasně ustřelenej. Tereza může vyhrát ale bude to těsná bitva ...
wymwsze
24.08.2025 17:42
Bronzetti zatím nemá absolutně čím Terezu ohrozit. Je to pouze o tom, jestli si Bronzetti udrží podání, nebo ne.
Tomas_Smid_fan
24.08.2025 12:34
na finále Kovačkové není stream?
Reagovat
24.08.2025 12:46
Je to jenom patnáctka
Reagovat
24.08.2025 12:51
Patnáctka ve finále patnáctky
Reagovat
24.08.2025 12:52
ITF tam mají nějaký min. level, od kterého jsou kamery?
Reagovat
24.08.2025 12:52
To je náhodně, někdy u patnáctek bývají, ale většinou jsou jen od 50 a výš.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.08.2025 14:05
Serpens
24.08.2025 13:39
Mimochodem, turnaj ve Vigu, kde hrála minulý týden Vendula Valdmannová finále, taky neměl oficiální ITF stream, ale na youtube jsou poměrně kvalitní záznamy z místních přenosů. Člověk je jen musí umět najít, často to tak u těch menších turnajů bývá.

https://www.youtube.com/watch?v=UiulbjrVuKE
Tomas_Smid_fan
24.08.2025 14:06
jj, díky za připomenutí! Na YT zapomínám, přitom tam často bývají i slušné streamy z WTA, teda mimo USA.
Reagovat
24.08.2025 12:25
souhlas. A tři vítězné jsou ošidné pro naše skleněnky. Tam vidím jisté nebezpečí. Maruška nám to už naznačila a k tomu jí stačil jen postup do sf a tříseťák přitom hrála jen v prvním kole se Sonmez.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.08.2025 12:25
pod HAJ
Trojchyba_Mat
24.08.2025 11:46
smile Tak zkusíme trochu navázat na tradici Desítky smile

1. Titul vyhraje někdo jiný než duo Sinner/ Alcaraz
2. Kvalifikant nebo kvalifikantka udělá minimálně třetí kolo
3. V druhém týdnu budeme mít českého zástupce v singlu
4. Lorenzo Musetti skončí hned v prvním kole na Mpetshi Perricardovi
5. Sabalenka nevyhraje titul
6. Runemu se vymstí řeči před turnajem a nepřejde přes třetí kolo
7. Katka Siniaková vyhraje deblový titul
8. Nenasazená hráčka si zahraje čtvrtfinále
9. Pár Nouza/ Rikl si vylepší grandslamové maximum
10. Vítek Kopřiva uhraje dvouciferný počet gamů se Sinnerem smile

Bonus: Jeden z redaktorů (abych pořád neotravoval Ondru ) napíše básničku na téma New York
JLi
24.08.2025 12:01
Jiří tedy 6:0 6:0 6:2?
Reagovat
Trojchyba_Mat
24.08.2025 12:02
Stačí 3:0 na sety s jedním brejkem, ať se trošku rozehraje
Reagovat
JLi
24.08.2025 12:21
Jo, na rozehrávku chytá nejlepší borce
PTP
24.08.2025 12:22
ad 2.) Jedině Tereza!
ad 5.) Prohraje ve finále
ad 10.) 18 gamů ve 3 setech
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.08.2025 12:41
Bod 1. je odvážný. Tedy jinak - Joker nebo někdo jiný?
PTP
24.08.2025 12:45
Rafa Zverev!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.08.2025 12:50
já té změně něvěřím, ale jestli vyhraje, tak si to zaslouží - za vytrvalost a snahy něco změnit. To je myslím podstatný rozdíl oproti Cypovi.
Reagovat
24.08.2025 14:15
Vítek 0:6 0:6 2:6?
Reagovat
24.08.2025 11:32
kurz 5 ku 1 Terky proti světové padesátce? Jako jsem rád, že se Terce tak věří, ale těch zápasů proti hráčkám poblíž TOP50 je pořád poměrně málo.
Reagovat
tommr
24.08.2025 14:20
taky si myslím že ten kurz na Terezu je trochu přehnanej. Bronzetti je velmi nebezpečná hráčka a Tereza si bude muset dát velkej pozor aby jí soupeřka nezaskočila ...
muster
24.08.2025 14:28
HAJ
24.08.2025 11:25
No nevím. Spíš by se měl autor článku držet při zemi. Třeba ani Jakub, ani Tom nejsou v top formě a GS na tři vítězné je velice ošidný. Lehy hrál celkem dobře. Souhlasím s Maky, že je favoritka. Terka hrála kvalifikaci výborně, ale nastupuje proto 56. hráčce a já očekávám vyrovnaný zápas.
Samozřejmě přeji všem našim, aby postoupili.
JLi
24.08.2025 12:19
Může to skončit navzdory kurzům a redaktorům 1:4
horska.kraslice
24.08.2025 15:07
Taky mám obavu. Nejvíc věřím Lehečkovi. Markéta sice prvoplánově vypadá na jasnou favoritku, ale já mám vždycky obavy z rozehraných kvalifikantek, zejména v 1. kole.
Tomas_Smid_fan
24.08.2025 12:25
souhlas. A tři vítězné jsou ošidné pro naše skleněnky. Tam vidím jisté nebezpečí. Maruška nám to už naznačila a k tomu jí stačil jen postup do sf a tříseťák přitom hrála jen v prvním kole se Sonmez.
Ondřej.Jirásek
24.08.2025 12:30
Je to těžký, klidně můžou všichni prohrát. Ale favoriti prostě jsou všichni. Tereze, Markétě i Jirkovi fakt věřím. U Jakuba a Tomáše si stoprocentně jistý rozhodně nejsem. Za mě jsou oba v krizi, Kuba nehraje dobře a Tomáš se mi nelíbí ani kondičně.
