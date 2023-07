Úspěšný český start do Wimbledonu. Postupují Strýcová, Siniaková, Vondroušová i Bouzková

Barbora Strýcová se na konci dubna vrátila na kurty po mateřské pauze a v posledních týdnech hraje své první soutěžní zápasy od Australian Open 2021. V Madridu vypadla hned v úvodním kole, ale v Římě právě proti Maryně Zaněvské zaregistrovala své první singlové vítězství od září 2020.

Do letošního rozlučkového turné dle očekávání zahrnula i svůj nejúspěšnější podnik velké čtyřky. Ve Wimbledonu startuje poprvé od roku 2019, kdy tady vylepšila postupem do semifinále své maximum na majorech ve dvouhře a ukořistila spolu se Su-Wei Hsieh jediný dosavadní grandslamový titul. Navíc pouze na londýnském pažitu byla ve čtvrtfinále grandslamů, a to hned dvakrát.

Proti ukrajinské rodačce až do stavu 6:1, 2:3 dominovala. Poté ale poprvé a naposledy v utkání ztratila servis a za stavu 2:5 si nechala ošetřovat pravou nohu. V následujícím gamu odvrátila setbol a pak už byla k nezastavení, zápas zakončila sérií pěti vyhraných gamů a na postup potřebovala jen hodinu a 23 minut.

Bývalá světová šestnáctka a někdejší lídryně deblového žebříčku absolvuje svůj pátý turnaj po pauze, první grandslamový, a podruhé přešla přes úvodní kolo. Ve Wimbledonu, kde startuje posedmnácté, se jí to podařilo už při páté účasti po sobě.

"Po utkání se mi draly do očí slzy. Nevěděla jsem, co mám dělat. Bylo to hrozně emotivní. Pak už jsem to nevydržela a pod ručníkem jsem začala brečet. Nebylo to navenek úplné vow! Ale uvnitř to bylo absolutní vow," řekla novinářům Strýcová. "Jsem strašně ráda, že jsem se zvedla ze stavu 2:5. Hrála jsem pasivně, krátce a pomalu. Bolí mě prst, jak jsem uklouzla. Pak jsem vybojovala její servis, což mě nakoplo a ona šla hrozně dolů. Hodně mi na tom záleží. Je to můj poslední Wimbledon. Chci, aby to bylo hezký a dopadlo to fajn," doplnila.

O první sérii dvou výher od zmíněného tažení v All England Clubu před čtyřmi lety se utká s nasazenou Magdou Linetteovou (h2h 0:0). Polská semifinalistka letošního Australian Open si poradila hladce 6:3, 6:2 se Švýcarkou Jil Teichmannovou.

The first match winner of #Wimbledon 2023 in the Ladies' Singles ✅



Barbora Strycova makes it into the second round, her first appearance at The Championships since reaching the semi-finals in 2019 pic.twitter.com/Bjjcan6DCa — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2023

Bývalá finalistka French Open Markéta Vondroušová před dvěma týdny v Berlíně poprvé vyhrála na travnatém turnaji WTA dva zápasy po sobě a nyní si připsala svou teprve druhou výhru ve Wimbledonu, kde loni chyběla kvůli operaci zápěstí.

Do zápasu s Peyton Stearnsovou vstoupila ziskem prvních čtyř gamů a byť za stavu 5:1 nevyužila dva setboly, více si první sadu zkomplikovat nenechala. To ve druhém dějství se zapotila mnohem více, od stavu 5:3 si vybrala slabší chvilku a za stavu 5:5 a 15:40 čelila dvěma gamebolům. Nadějně rozehraný duel si ale mezi prsty uniknout nenechala, získala posledních šest fiftýnů a nad Američankou zvítězila 6:2, 7:5.

O překonání maxima v All England Clubu si 24letá rodačka ze Sokolova zahraje s dvanáctou nasazenou Veronikou Kuděrmetovovou, kterou letos přehrála v Miami a má s ní vyrovnanou bilanci 1:1.

Kateřina Siniaková minulý týden v německém Bad Homburgu přerušila šňůru čtyř porážek a tři měsíce dlouhé čekání na výhru a nakonec dokráčela až ke svému prvnímu triumfu na trávě. A pouhé dva dny poté v Londýně zvládla vstup do Wimbledonu.

Sedmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové si navíc poradila s nasazenou Qinwen Zheng. Číňanku porazila 6:3, 7:5, přestože čtyřikrát přišla o podání a odvrátila jen jeden brejkbol, a soupeřka tak letos na trávě prohrála všech šest setů.

Nyní již šest zápasů neporažená Siniaková si o vyrovnání nejlepšího výsledku v All England Clubu zahraje s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou,se kterou ve vzájemné bilanci prohrává 1:2.

Marie Bouzková letos neoslňuje bůhvíjakou formou a do Wimbledonu dorazila se sérií čtyř porážek, za obhajobou loňského čtvrtfinále ale vykročila dvousetovým vítězstvím. Z kvalifikace rozehranou Švýcarku Simonu Waltertovou. porazila 6:1, 6:4.

Čtyřiadvacetiletá Češka měla zápas skvěle rozehraný a za stavu 6:1, 4:0 a 30:0 byla blízko k jeho ukončení. Jenže soupeřka začala hrát na riziko a zápas ještě zdramatizovala.

Bouzková naopak znervózněla, ztratila úderovou jistotu a za stavu 5:2 při svém podání zahodila i tři mečboly. První po nepřipraveném náběhu k síti, druhý po dvojchybě a třetí po úderu do sítě. Za stavu 5:4 musela dokonce odvracet celkem tři brejkboly, ale zpátky do hry už soupeřku nepustila.

Ve druhém kole se nasazená Bouzková utká s loučící se Estonkou Anett Kontaveitovou, nebo s další kvalifikantkou Italkou Lucreziou Stefaniovou.

Tereza Martincová uzavírala na začátku loňské sezony TOP 40 žebříčku, ale už přes rok se trápí a momentálně není členkou ani nejlepší stovky. Pražská rodačka dokázala v letošní sezoně pouze dvakrát přejít přes úvodní kolo hlavní soutěže na nejvyšším okruhu, v březnu v Miami porazila Tamaru Korpatschovou a před pár týdny v Birminghamu přehrála Viktoriji Tomovovou.

Na oblíbené trávě se zvedla. V Nottinghamu prohrála těsně s pozdější finalistkou Jodie Burrageovou, v Birminghamu prošla z kvalifikace do druhého kola a potrápila Barboru Krejčíkovou, jež padla až ve finále, a v Eastbourne měla setboly proti pozdější šampionce Madison Keysové.

Ani zlepšená forma však na první letošní vítězství na majorech nestačila. Ve Wimbledonu, kde má v podobě předloňského třetího kola své grandslamové maximum, nestačila na Nadiu Podoroskou a na dva roky staré vítězství nad Argentinkou v tomto dějišti nenavázala.

Přitom měla duel dobře rozehraný. Po zisku úvodního setu nečelila v tom následujícím ani jednomu brejkbolu. Jenže jej ztratila v tie-breaku a v rozhodujícím dějství od stavu 2:3 už jen marně dotahovala náskok brejku soupeřky. Podoroská ve druhém kole vyzve dvojnásobnou semifinalistku a bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou.

Primera victoria del día para el tenis argentino en #Wimbledon @nadiapodoroska le ganó a Tereza Martincova 3/6, 7/6(5) y 6/4 en 2h27' pic.twitter.com/PSXJ28VeT7 — Danny Miche (@dannymiche) July 3, 2023

Linda Fruhvirtová loni v září senzačně ovládla podnik WTA v indickém Čennaí a na začátku letošní sezony slavila grandslamový průlom na Australian Open, kde ji dělil jediný set od postupu do čtvrtfinále. Poté ale jedna z nejtalentovanějších teenagerek i kvůli velkému počtu dvojchyb dlouho stagnovala a sbírala jednu porážku za druhou.

V posledním měsíci však problémy se servisem vyřešila a na travnaté generálce v Birminghamu se probila do svého prvního čtvrtfinále po devíti měsících a premiérového na trávě. Hlavní soutěže se mohla zúčastnit i v Eastbourne, ale coby lucky loser z turnaje nakonec odstoupila. V pondělí zkompletovala účasti v hlavních soutěžích všech čtyř grandslamů, ale stejně jako na nedávném French Open vypadla hned v prvním kole, tentokrát po skreči proti Petře Martičové.

Fruhvirtová přitom klidně mohla vyhrát ve dvou setech a vyhnout se nepříjemnému zdravotnímu problému. V první sadě však nevyužila úvodní čtyři brejkboly a soupeřka poté na druhý pokus set dopodávala. Druhé dějství se nepovedlo napoprvé doservírovat Češce a nakonec rozhodoval tie-break. V něm si Fruhvirtová vypracovala tři setboly v řadě a před tím posledním při dobíhání kraťasu ošklivě podklouzla, chytla se za levé koleno a začala brečet. Navíc gestikulovala, že se jí kolene nepřirozeně prohnulo.

Really kind of Petra Matric to check on Linda Fruhvirtova, who took a bad fall on set point #2 in that set 2 tiebreaker.



We'll see if the older of the Fruhvirtova sisters will continue here. #wimbledon pic.twitter.com/sL6gdAkZDc — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (IG:twdbk3) (@sluggahjells) July 3, 2023

Po návštěvě fyzioterapeuta a zatejpování levé nohy poslední setbolovou šanci proměnila. V rozhodující sadě však tahala kvůli horšímu pohybu od začátku za kratší konec a za stavu 1:4 a 0:40 se rozhodla raději nepokračovat.

Chorvatka, která zvládla úvodní kolo Wimbledonu popáté z posledních šesti startů, z nichž tři dotáhla až do osmifinálové fáze, se o první letošní účast mezi nejlepší dvaatřicítkou na grandslamech popere s Francouzkou Diane Parryovou.

Do hlavní fáze letošního ročníku Wimbledonu se dostalo celkem 14 Čechů. V rámci pondělního programu absolvují první kolo ještě Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. V úterý čeká vstup do turnaje dvojnásobnou šampionku Petru Kvitovou, Barboru Krejčíkovou, Karolínu Muchovou, bývalou finalistku Karolínu Plíškovou, Lindu Noskovou, Jiřího Lehečku, Tomáše Macháče a Jiřího Veselého.

