V Pekingu se Češkám nevede, končí Vondroušová, Siniaková i Bouzková, čeká se na Kvitovou

Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová na začátku září postoupila do čtvrtfinále US Open, v průběhu turnaje ji ale začaly limitovat potíže s levým loktem. Rozhodla se odstoupit ze čtyřhry a singl dohrála hlavně díky lékům tlumícím bolest.

Po třech týdnech odpočinku se na kurty vrátila na štědře dotovaném podniku WTA 1000 v Pekingu a navzdory zápasovému deficitu začala skvěle. Proti Anhelině Kalininové, jež od překvapivé květnové jízdy do finále antukové 'tisícovky' v Římě nevyhrála na 13 turnajích po sobě víc jak jeden zápas, získala prvních pět gamů a za stavu 6:1 a 2:1 měla tři brejkboly.

Jenže šance na zlomeni odporu soupeřky nevyužila, začala čím dál více chybovat a dobře rozehraný vývoj v postup proměnit nedokázala. V dalším průběhu získala jen tři ze sedmi gamů při svém podání a po hodině a třičtvrtě prohrála 6:1, 4:6, 1:6.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova nezvládla svůj úvodní zápas teprve podruhé v sezoně. Na 12 z 15 turnajů porazila minimálně dvě soupeřky.

V Pekingu Vondroušová přišla o možnost sama si definitivně zajistit premiérový start na Turnaji mistryň. V boji o letenku do mexckého Cancúna aktuálně drží postupovou šestou příčku před krajankou Karolínou Muchovou, jež v Pekingu nestartuje, Tunisankou Ons Jabeurovou a Řekyní Mariou Sakkariovou. Příští týden by měla startovat na podniku WTA 250 v Zhengzhou.

Šestadvacetiletá Kalininová si připsala teprve třetí skalp hráčky TOP 10 a první v roce 2023. Letos zaznamenala celkově 22. výhru na okruhu WTA, čímž překonala své maximum během jedné sezony.

Savilleová – Siniaková 6:2, 6:2

Kateřina Siniaková před pár dny v Ningbu přerušila černou sérii sedmi porážek a po dvou výhrách postoupila do čtvrtfinále, v Pekingu ale již na šestém ze sedmi posledních turnajů skončila hned v úvodním kole.

S Darjou Savilleovou v čínské metropoli ztratila prvních pět gamů, pětkrát neudržela servis, po hodině a půl prohrála hladce 2:6, 2:6 a ani ve čtvrtém vzájemném duelu na Australanku nedokázala najít recept.

Devětadvacetiletá Savilleová se ve druhém kole utká v souboji přemožitelek českých tenistek v prvním vzájemném střetnutí s Kalininovou.

Bouzková – Putincevová 2:6, 6:7(5)

První start od grandslamového US Open se nevydařil ani Marii Bouzkové, která v duelu s Julií Putincevovou z Kazachstánu ztratila pět svých podání. Česká tenistka se sice po prohrané první sadě dostala ve druhém dějství do nadějného vedení 3:0 a 4:1, pak však ztratila čtyři hry v řadě a rozhodovalo se v tie-breaku. Ani v něm se ale nedokázala opřít o servis a prohrála 5:7, když Putincevová využila hned první mečbol.

Putincevová doposud neměla proti českým tenistkám příznivou bilanci, z 11 utkání vyhrála pouze dvě. Premiérový souboj s Bouzkovou ale pro sebe získala po více než dvouhodinové bitvě 6:2, 7:6 a ve druhém kole se střetne s vítězkou utkání mezi devátou nasazenou Caroline Garciaovou z Francie a Katerynou Bailndlovou z Ukrajiny.

Sabalenková – Keninová 6:1, 6:2

Aryna Sabalenková v Pekingu úspěšně absolvovala premiérový zápas v roli světové jedničky. V prvním vystoupení od porážky ve finále US Open si v souboji bývalých vítězek Australian Open poradila jednoznačně 6:1, 6:2 s Američankou Sofií Keninovou a oplatila jí květnovou porážku z antuky v Římě.

Pětadvacetiletá Sabalenková v zápase nečelila brejkbolu, soupeřku přestřílela na vítězné údery 22:7 a přitom udělala pouze 9 nevynucených chyb.

Sabalenková je 25. z celkově 26 světových jedniček, která zvládla svůj první zápas v roli lídryně žebříčku. Jedinou neúspěšnou novou královnou zůstává Japonka Naomi Ósakaová, jež v Dubaji 2019 nestačila na Francouzku Kristinu Mladenovičovou.

