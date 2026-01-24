Valentová senzaci nezařídila. V Melbourne je další českou obětí a katastrofu neodvrátila
Rybakinová – Valentová 6:2, 6:3
Valentová už tak musela být nervózní, protože proti Rybakinové nastupovala stejně jako loni na US Open v roli jednoznačné outsiderky. Navíc v předchozích hodinách středečního programu neuspěly Nosková, Plíšková ani Bartůňková a česká kometa byla poslední naší nadějí na rozšíření českých řad v osmifinále ženské dvouhry.
Talentovaná teenagerka zahájila utkání se světovou pětkou skvěle, když využila jejího pomalého vstupu do zápasu a hned po prvním gamu vedla o brejk. Ten ale nepotvrdila a Rybakinová se postupně zlepšovala a i díky dvěma odvráceným brejkbolům v sedmé hře si vypracovala vedení 5:2. Valentová se ještě chtěla o úvodní set poprat, ovšem v následujícím maratonském gamu už potřetí přišla o servis.
Rovněž ve druhé sadě šla jako první do vedení brejku Valentová. Možnost měla hned v úvodním gamu, ale podání Rybakinové prorazila až ve třetí hře. Ani tentokrát však brejk nepotvrdila a soupeřka se zase rychle dostala zpátky. Češka mohla náskok obnovit, jenže neproměnila tři brejkboly a Kazachstánka opět měla lepší závěr setu.
Valentová i tak může odjíždět z Melbourne Parku velmi spokojená. Při své premiéře na dospělém Australian Open si postupem do třetího kola vylepšila své maximum na podnicích velké čtyřky a také vyřadila domácí hvězdičku Mayu Jointovou a krajanku Lindu Fruhvirtovou. Účast mezi nejlepší dvaatřicítkou by jí měla stačit na debut v TOP 50 žebříčku.
Do osmifinále letošního ročníku Australian Open se tak z českých tenistek probojovala pouze Karolína Muchová, která v neděli vyzve svou neoblíbenou soupeřku a světovou trojku Coco Gauffovou.
Rybakinová pokračuje ve vynikajícím období, které zahrnuje triumfy v Ningbu a na Turnaji mistryň. Do osmifinále australského majoru prošla teprve potřetí. Zatímco v roce 2023 padla až ve finále s Arynou Sabalenkovou, loni v osmifinálové fázi nestačila na pozdější šampionku Madison Keysovou. Letos v ní potká Elise Mertensovou.
