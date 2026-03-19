Valentová smetla domácí naději. Na Masters v Miami ukončila mizernou sérii i dlouhé čekání
Valentová – Volynetsová 6:2, 6:4
Na Miami Open startuje Valentová poprvé v kariéře a svůj premiérový Sunshine Swing nakonec bez vítězství neopustí. Po nezdaru v prvním kole v Indian Wells začala na Floridě naopak vítězně a zvládla roli favoritky proti domácí Volynetsové.
Valentová vládla zejména na vlastním servisu a za celý zápas čelila jen jedné brejkbolové hrozbě. Na returnu trestala hlavně druhý servis soupeřky, nicméně Američanka měla vysoké procento trefených prvních podání.
I tak se česká favoritka propracovala k celkem osmi brejkbolům a polovinu z nich využila. Úvodní dějství bylo pro Valentovou velmi snadné. I díky zisku pěti her v řadě vedla 5:1 a luxusní náskok si bez problémů pohlídala.
Druhou sadu odstartovala tím nejlepším možným způsobem a hned sebrala soupeřce podání. Další šanci měla v maratonském pátém gamu, ale v tomto případě si Volynetsová servis uhájila. Valentovou však prohraný game nijak výrazně nerozhodil a na kurtu dál režírovala většinu výměn.
Jedno klopýtnutí české hráčky ale přece jen přišlo. V osmé hře nabídla Volynetsové jediný brejkbol a Američanka ho vítězným forhendem proměnila. Valentová však zareagovala výborně a po rebrejku si zajistila vedení 5:4 a také možnost zápas dopodávat. Tu relativně snadno využila a za necelou hodinu a půl slavila postup.
Pro Valentovou se sice nejedná o žádný výraznější skalp, nicméně důležité vítězství to pro jednu z komet loňské sezony rozhodně je. Letos se totiž neprezentuje ideálními výkony ani výsledky a postup přes Volynetsovou znamená konec série tří porážek.
Ta zahrnuje prohru s pozdější šampionkou Karolínou Muchovou v Dauhá, kontroverzní skreč v Dubaji a nezdar proti trápící se Donně Vekičové v Indian Wells. V letošní sezoně odehrála Valentová šest turnajů a přes druhé kolo přešla jen na Australian Open.
Šanci vylepšit tuto statistiku dostane v pátek, kdy ve druhém kole Miami Open narazí na nasazenou dvacítku Dianu Šnajderovou. S ruskou členkou TOP 20 žebříčku změří síly poprvé.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Uvidíme jak si Tereza povede proti Shnaider což bude o třídu těžší soupeřka ...