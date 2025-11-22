Velká jízda. Čtyři semifinálové bitvy, čtyři vítězství. Čechy čeká velká neděle
Jako první si zajistila postup do finále Štruplová, která si ve semifinálovém souboji na turnaji ITF W35 v turecké Antalyi poradila s o více než sto míst lépe postavenou soupeřkou, Španělkou Angelou Boludaovou, po velké bitvě 2:6, 6:3, 7:5.
Rodačka z Jablonce nad Nisou tak ztratila na turnaji vůbec první set a stále má naději na zisk svého sedmého titulu z okruhu ITF. V letošním roce již má na svém kontě dva, o ten třetí bude bojovat se švédskou soupeřkou Caijsou Hennemannovou.
O několik desítek minut později následovala příkladu Štruplové i Lucie Havlíčková, která v semifinále podniku ITF v Trnavě ve dvou setech přehrála o téměř dvě stě míst lépe postavenou Francouzku Jessiku Ponchetovou 7:6, 6:3.
Rodačka z Prahy a čerstvá česká reprezentantka, která se na kurty vrátila po krátké pauze, kdy se věnovala práci v kavárně, zažívá povedený comeback. Ve finále se utká s Bulharkou Elizarou Janevovou a pokud uspěje, připíše si svůj třetí titul z turnajů ITF.
To je skalp! Ticháčková si poradila s nasazenou jedničkou a pokračuje v životní sezoně
A pojďme dál. O titul si na turnaji ITF v Heraklionu zahraje v životní fazóně se prezentující Eliška Ticháčková. Tenistka, která letošní sezonu začínala coby hráčka dvanácté stovky žebříčku, si poradila s domácí Elenou Korokozidiovou 6:4, 7:6.
Osmnáctiletá Češka navíc v letošní sezoně téměř sedm měsíců kvůli zdravotním problémům nehrála. O svůj čtvrtý letošní titul si česká naděje zahraje se Srbkou Natalijí Seničovou.
Stále nekončíme. Zdeněk Kolář pokračuje ve své cestě zpět na příčky, které díky zdravotním problémům ztratil. Na challengeru ve španělském Montemaru otočil duel s Argentincem Marcem Trungellitim, když zvítězil 3:6, 6:3, 6:3.
Bývalý český reprezentant, kterému v současné době patří 222. příčka a který si zajistil účast v kvalifikaci na Australian Open, si o titul zahraje s vítězem italského souboje mezi Giustinem a Cadenassem.
Výborně! Samson parádním závěrem šokovala favoritku, v Chile si zahraje o finále
A tím to končit nemusí. O postup do finále si v Nizozemsku zahraje Barbora Palicová a proti Němce Evě Bennemannové bude rozhodně favoritkou. V nočních hodinách pak může snový český den završit opět v semifinále na turnaji v chilské Collině Laura Samson, kterou čeká silná Ukrajinka Oleksandra Oliynyková.
Už tak úspěšnou českou sobotu podtrhl deblovým titulem Michael Vrbenský, který spolu s rakouským parťákem Neilem Oberleitnerem ovládli challenger v Jokohamě.
