Velká jízda. Čtyři semifinálové bitvy, čtyři vítězství. Čechy čeká velká neděle

DNES, 15:20
Aktuality 3
Lépe to prostě nešlo. Čeští tenisté v sobotních semifinálových duelech zářili. Postup do bojů o titul slaví Lucie Havlíčková (20), Julie Štruplová (21), Eliška Ticháčková (18) i Zdeněk Kolář (29). Vše navíc podtrhl deblovým titulem na challengeru v Jokohamě Michael Vrbenský. A tím to pro dnešek končit nemusí...
Profily hráčů (7)
Kolář Zdeněk
Havlíčková Lucie
Palicová Barbora
Struplova Julie
Tichackova Eliska
Samson Laura
Lucie Havlíčková předvádí výborné výkony (@ TASR/Profimedia)

Jako první si zajistila postup do finále Štruplová, která si ve semifinálovém souboji na turnaji ITF W35 v turecké Antalyi poradila s o více než sto míst lépe postavenou soupeřkou, Španělkou Angelou Boludaovou, po velké bitvě 2:6, 6:3, 7:5.

Rodačka z Jablonce nad Nisou tak ztratila na turnaji vůbec první set a stále má naději na zisk svého sedmého titulu z okruhu ITF. V letošním roce již má na svém kontě dva, o ten třetí bude bojovat se švédskou soupeřkou Caijsou Hennemannovou.

O několik desítek minut později následovala příkladu Štruplové i Lucie Havlíčková, která v semifinále podniku ITF v Trnavě ve dvou setech přehrála o téměř dvě stě míst lépe postavenou Francouzku Jessiku Ponchetovou 7:6, 6:3.

Rodačka z Prahy a čerstvá česká reprezentantka, která se na kurty vrátila po krátké pauze, kdy se věnovala práci v kavárně, zažívá povedený comeback. Ve finále se utká s Bulharkou Elizarou Janevovou a pokud uspěje, připíše si svůj třetí titul z turnajů ITF.

To je skalp! Ticháčková si poradila s nasazenou jedničkou a pokračuje v životní sezoně

A pojďme dál. O titul si na turnaji ITF v Heraklionu zahraje v životní fazóně se prezentující Eliška Ticháčková. Tenistka, která letošní sezonu začínala coby hráčka dvanácté stovky žebříčku, si poradila s domácí Elenou Korokozidiovou 6:4, 7:6.

Osmnáctiletá Češka navíc v letošní sezoně téměř sedm měsíců kvůli zdravotním problémům nehrála. O svůj čtvrtý letošní titul si česká naděje zahraje se Srbkou Natalijí Seničovou.

Stále nekončíme. Zdeněk Kolář pokračuje ve své cestě zpět na příčky, které díky zdravotním problémům ztratil. Na challengeru ve španělském Montemaru otočil duel s Argentincem Marcem Trungellitim, když zvítězil 3:6, 6:3, 6:3.

Bývalý český reprezentant, kterému v současné době patří 222. příčka a který si zajistil účast v kvalifikaci na Australian Open, si o titul zahraje s vítězem italského souboje mezi Giustinem a Cadenassem.

Výborně! Samson parádním závěrem šokovala favoritku, v Chile si zahraje o finále

A tím to končit nemusí. O postup do finále si v Nizozemsku zahraje Barbora Palicová a proti Němce Evě Bennemannové bude rozhodně favoritkou. V nočních hodinách pak může snový český den završit opět v semifinále na turnaji v chilské Collině Laura Samson, kterou čeká silná Ukrajinka Oleksandra Oliynyková.

Už tak úspěšnou českou sobotu podtrhl deblovým titulem Michael Vrbenský, který spolu s rakouským parťákem Neilem Oberleitnerem ovládli challenger v Jokohamě.

Výsledky turnaje ITF W35 v Antalyi

Výsledky turnaje ITF W50 v Trnavě

Výsledky turnaje ITF W35 v Heraklionu

Výsledky challengeru v Montemaru

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
tommr
22.11.2025 16:11
Bára Palicová bohužel nevypadá na to že by mohla tu vítěznou šnůru protáhnout ...
Reagovat
Liverpool22
22.11.2025 15:44
Holky paráda smile Je až neskutečný kolik máme nadějných holek - holt potvrzujeme pozici super-velmoci. Navíc je pozitivní, že všechny holky jsou mladé - Julie 21let, Lucka 20let, Eliška 18let a tak je předpoklad, že půjdou nahoru. smile
Reagovat
JLi
22.11.2025 15:35
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist