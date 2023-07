Vondroušová a Bouzková jsou ve Wimbledonu ve třetím kole. Čtyři Češky vypadly

Markéta Vondroušová pokračuje i ve Wimbledonu ve stabilních letošních výkonech, díky nimž stoupá žebříčkem a už je zpět v nejlepší padesátce. Bývalá finalistka French Open absolvuje svůj 11. turnaj v aktuální sezoně, na 10 z nich zvládla úvodní zápas a už podeváté dosáhla alespoň na dvě výhry.

Na trávě se rodačce ze Sokolova před startem letošního roku vůbec nedařilo. Už na své jediné generálce v Berlíně ovšem ukázala, že může být hrozbou i na nejrychlejším povrchu. Po čtvrtfinále v Berlíně zatím postupuje bez ztráty setu ve Wimbledonu. Recept našla po Peyton Stearnsové i na světovou dvanáctku Veroniku Kuděrmetovovou a poprvé v tomto dějišti prošla do třetího kola.

Statistiky zápasu Vondroušová - Kuděrmetovová

Vondroušová lépe zvládala těsné gamy a v utkání předvedla jediné zaváhání na servisu. V zádech však měla náskok dvou brejků a ztrátu úvodního dějství nepřipustila. Podobně suverénní byla také ve druhé sadě, v níž mohla vyhrát oba úvodní gamy na servisu soupeřky. Brejk se jí nicméně podařil až v tom třetím a sama žádnému brejkbolu nečelila. Na postup potřebovala hodinu a půl.

V následujícím zápase bude bývalá světová čtrnáctka, která si loni touto dobou procházela nakonec půlroční pauzou kvůli problémům se zápěstím, bojovat o své páté grandslamové osmifinále a první od French Open 2021.

Právě jen Wimbledon jí chybí k tomu, aby zkompletovala účasti ve druhém týdnu všech podniků velké čtyřky. Do cesty se jí postaví grandslamová šampionka Sloane Stephensová, nebo rozjetá Donna Vekičová.

Bouzková ukončila kariéru Kontaveitové

Marie Bouzková letos neoslňuje bůhvíjakou formou a do Wimbledonu dorazila se sérií čtyř porážek, na místě největšího grandslamového úspěchu se jí ale daří. Ve dvou zápasech ztratila dohromady jen osm gamů a je v polovině cesty za obhajobou loňského čtvrtfinále.

Po výhře 6:1, 6:4 nad švýcarskou kvalifikantkou Simonou Waltertovou nedala šanci po podobném vývoj ani Anett Kontaveitové. Ale zatímco v prvním kole si závěr zkomplikovala, proti bývalé světové dvojce se poučila. Získala posledních pět gamů, duel uzavřela čistou hrou a zvítězila 6:1, 6:2.

Pro sedmadvacetiletou Estonku to byl poslední zápas kariéry, neboť kvůli vleklým problémům se zády se rozhodla s tenisem skončit.

Čtyřiadvacetiletá Bouzková hrála druhé kolo grandslamu pošesté v kariéře a podruhé a znovu v All England Clubu v něm uspěla. Ve dalším zápase vyzve světovou čtyřku Caroline Garciaovou z Francie , nebo bývalou finalistku US Open Kanaďanku Leylah Fernandezovou.

Siniaková vítěznou sérii neprotáhla, Krejčíková vzdala

Kateřina Siniaková se na konci května vrátila na French Open po více než dvouměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí a oba úvodní zápasy prohrála ve dvou setech. Na poslední wimbledonské generálce v Bad Homburgu se ovšem rozjela, v pěti utkáních ztratila dohromady jen jeden set a získala svůj čtvrtý kariérní titul, premiérový na travnatých dvorcích.

Navzdory problémům s kyčlí a náročnému programu pokračovala na vítězné vlně v All England Clubu, kde vyřadila nasazenou Qinwen Zheng a připsala si svůj nejcennější grandslamový skalp od French Open 2019. Sedmou výhru v řadě ale nepřidala a dál čeká na první účast ve třetím kole grandslamů od předloňského Wimbledonu, kdy se na nejslavnějším turnaji mezi nejlepší dvaatřicítku probojovala potřetí.

Statistiky zápasu Siniaková - Curenková

Nad její síly byla Lesja Curenková, se kterou prohrála jednoznačně už potřetí. Postup přes Ukrajinku slavila jen letos v Méridě, kde jí ovšem soupeřka vzdala. Siniaková dnes neměla svůj den, v utkání trefila jen 10 vítězných úderů a spáchala celkem 31 nevynucených chyb, navíc si pouze dvakrát udržela vlastní servis. Ve Wimbledonu ji čeká ještě obhajoba deblového triumfu s Barborou Krejčíkovou, loni travnatý major ovládly podruhé.

Curenková si může zahrát osmifinále na druhém majoru v řadě. Na nedávném French Open dosáhla na svůj nejlepší grandslamový výsledek od US Open 2018 a ve Wimbledonu postupem do třetího kola vyrovnala své zdejší maximum. Další soupeřkou bývalé světové třiadvacítky bude Ana Bogdanová.

Barbora Krejčíková uhrála v letošní sezoně zatím jen dvě čtvrtfinále. To první ovšem přetavila v titul v Dubaji, kde porazila tři tehdy nejvýše postavené hráčky v žebříčku a slavila svůj premiérový triumf na podnicích WTA 1000 a také největší na betonech. Následující účast mezi nejlepší osmičkou dotáhla v Birminghamu do svého prvního kariérního finále na travnatých dvorcích.

Svůj třetí start ve Wimbledonu zahájila hladkou výhrou nad domácí Heather Watsonovou a měla šanci projít i při třetí účasti v hlavní fázi nejslavnějšího turnaje alespoň do třetího kola. Nasazená desítka ale nebyla fit a v průběhu druhé sady musela vzdát kometě letošní sezony a kvalifikantce Miře Andrejevové.

Statistiky zápasu Krejčíková - Andrejevová

Krejčíková držela krok se 16letou soupeřkou pouze do stavu 3:3, od té doby už neuhrála jediný game. Po skončení úvodní sady si nechala ošetřovat levou nohu a ještě pokračovala, ale ve druhém setu ztratila všechny čtyři gamy a rozhodla se utkání předčasně ukončit.

Předloňské šampionce French Open se tak nepovedl ani třetí letošní grandslam, v Melbourne skončila v osmifinále a v Paříži druhým rokem po sobě hned v prvním kole. Ve Wimbledonu by měla obhajovat deblový triumf s Kateřinou Siniakovou, pokud jí to zdraví dovolí.

Andrejevová hrála ještě na začátku roku juniorské turnaje a prošla do finále dívčího Australian Open. Mezi ženami se poprvé v aktuálním roce představila až v dubnu a okamžitě začala excelovat. Po dvou triumfech na akcích W60 zazářila postupem do osmifinále na WTA 1000 v Madridu a teď se stejně jako na French Open probila z kvalifikace až do třetího kola. O první grandslamové osmifinále zabojuje proti nasazené krajance Anastasii Potapovové, či Kaje Juvanové.

Muchová a Nosková nezvládly hned první kolo

Linda Nosková zazářila hned v úvodním týdnu sezony postupem do svého prvního finále na nejvyšším okruhu, vrátila se do TOP 100 žebříčku a i díky dalším solidním výsledkům debutovala v nejlepší padesátce. Od dubna se však talentované teenagerce přestalo dařit a už skoro čtyři měsíce čeká na dvě výhry v řadě na hlavní tour.

V posledních týdnech absolvovala své první profesionální zápasy na travnatých dvorcích. Na obou generálkách měla těžký los, v prvním kole v Birminghamu narazila na pozdější šampionku Jelenu Ostapenkovou a ve druhém v Bad Homburgu na nasazenou dvojku Ljudmilu Samsononovovou. Ačkoli podnikla solidní přípravu, zakončila svůj debut ve Wimbledonu hned v prvním kole po porážce s až 126. hráčkou světa Dalmou Gálfiovou.

Statistiky zápasu Nosková - Gálfiová

Na svou druhou výhru v hlavních soutěžích grandslamů (skreč Danky Koviničové na nedávném French Open) tak nedosáhla. V premiérovém souboji juniorských grandslamových šampionek sice po odvráceném setbolu a nevyužitých vlastních šancích urvala úvodní set v tie-breaku poměrem 8:6, nicméně ve zbytku zápasu tahala za kratší konec. V následujících dvou dějstvích uhrála dohromady jen čtyři gamy a ani v nich nesebrala Maďarce servis.

Gálfiová, jež zapsala svou teprve čtvrtou letošní výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší úrovni a prohrála 12 z předchozích 14 soubojů s hráčkami TOP 50, se do druhého kola Wimbledonu probojovala i loni. O vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je třetí kolo US Open 2022, bude bojovat proti Karolíně Muchové, nebo Jule Niemeierové.

Karolína Muchová loni kvůli neustálým zraněním i slabší formě vypadla z nejlepší dvoustovky žebříčku, ovšem v letošním roce posbírala v úvodních měsících sezony tři čtvrtfinále na betonech a na nedávném French Open zazářila postupem do svého premiérového grandslamového finále a také prvního semifinále od Australian Open 2021.

Po těsné finálové porážce se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou si dala delší pauzu a před slavným Wimbledonem, kde v minulosti dvakrát postoupila do čtvrtfinále, žádnou z generálek nehrála. A tréninkové manko i nedostatek zápasové praxe se na jejím výkonu podepsaly. V All England Clubu vypadla druhým rokem po sobě hned v prvním kole, tentokrát po porážce s letos se trápící loňskou čtvrtfinalistkou Jule Niemeierovou.

Statistiky zápasu Muchová - Niemeierová

Muchová, která se v letošním ročníku nejslavnějšího turnaje řadila mezi černé koně, se v úvodním dějství nedostala k jediné brejkbolové šanci a sama jich soupeřce nabídla celkem třináct. Servis ztratila také ve druhé sadě, ale na druhý pokus ji dopodávat zvládla. V rozhodujícím setu už však vzdorovat nedokázala, navíc podklouzla, musela se nechat ošetřovat a byla viditelně limitována v pohybu. Němce v něm sebrala jediný game.

Niemeierová prohrála před startem travnaté části sezony 16 z 21 letošních duelů a vůbec se jí nedaří navázat na životní loňský rok. Herně se zvedla až doma v Berlíně, kde si ovšem při pádu zranila ruku a musela vzdát druhé kolo. O teprve druhou letošní vítěznou sérii v hlavních soutěží na nejvyšším okruhu se utká s Dalmou Gálfiovou.

Odpoledne se o postup mezi dvaatřicítku nejlepších popere ještě Barbora Strýcová.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.