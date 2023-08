Vondroušová je letos už pojedenácté ve 3. kole, v Cincinnati postupuje i Muchová

WTA CINCINNATI - Markéta Vondroušová (24) již pojedenácté v sezoně vyhrála minimálně první dva zápasy na turnaji. Na "tisícovce" v Cincinnati den po výhře nad krajankou Kateřinou Siniakovou neztratila set ani s Anastasií Potapovovou (22), kterou po obratu z 2:4 v prvním setu přehrála 6:4, 6:2. Do osmifinále postoupila také Karolína Muchová po třísetové výhře nad Chorvatkou Petrou Martičovou. O místo mezi šestnáctkou nejlepších v Ohiu zabojují ještě Marie Bouzková a ve vzájemném duelu Petra Kvitová s Lindou Noskovou.

Markéta Vondroušová po wimbledonském triumfu krátce odpočívala a po přesunu na US Open Series už vyhrála čtyři z pěti zápasů. Po Montrealu se dostala do osmifinále bez ztráty setu i na dalším podniku WTA 1000 v Cincinnati, kde v minulosti neuhrála jediný set.

Letos si po krajance Kateřině Siniakové poradila i s Anastasií Potapovovou. V úvodu sice prohrála první dva gamy, ale od stavu 2:4 získala pět her v řadě a ani ještě další dva prohrané servisy ji na cestě k výhře 6:4, 6:2 nezastavily. Soupeřce oplatila únorovou porážku z Lince a vzájemnou bilanci upravila na 3:1.

Světová desítka Vondroušová v osmifinále vyzve domácí semifinalistku z roku 2017 a vítězku následného US Open Sloane Stephensovou. S o šest let starší Američankou se střetne poprvé.

Muchová – Martičová 6:3, 3:6, 6:3

Karolína Muchová zvládla druhý třísetový souboj během dvou dnů. Po bitvě s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou zvládla i dvou a půlhodinovou přetahovanou s Petrou Martičovou. Chorvatku zdolala 6:3, 3:6, 6:3, přestože ji v závěru trápily bolesti zřejmě břišního svalu.

Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce po zisku prvního setu nevyužila v úvodu druhé sady tři šance na brejk. V rozhodujícím setu už úspěšná byla, navíc odvrátila všech pět brejkbolů a soustředěným výkonem mířila za vítězstvím. I když se občas s bolestivou grimasou chytila za pravý bok, náskok si pohlídala. Duel uzavřela přímým bodem z podání.

Muchová tak i na druhé 'tisícovce' před US Open postoupila do osmifinále. O vylepšení výsledku z Montrealu si zahraje se světovou osmičkou Mariou Sakkariovou z Řecka, s níž vede ve vzájemné bilanci 3:1. Prohrála pouze první a jediný vzájemný duel na tvrdém povrchu již před sedmi lety na turnaji ITF, během posledních tří sezon vyhrála všechny tři antukové souboje. Naposledy letos cestou do finále French Open.

• WTA 1000 CINCINNATI •

USA / Ohio, tv. povrch, 2.788.468 dolarů

středeční výsledky (16. 08. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Vondroušová (10-ČR) - Potapovová (Rus.) 6:4, 6:2 Muchová (ČR) - Martičová (Chorv.) 6:3, 3:6, 6:3 Šwiateková (1-Pol.) - Collinsová (USA) 6:1, 6:0 Pegulaová (3-USA) - Trevisanová (It.) 6:7 (2:7), 6:2, 6:3 Sakkariová (8-Řec.) - Cirsteaová (Rum.) 2:6, 6:3, 7:5 Kasatkinová (14-Rus.) - Gračovová (Fr.) 6:3, 6:1