Vondroušová na čtvrtý pokus porazila Plíškovou, v Miami ztratila jen tři gamy

Markéta Vondroušová loni kvůli operaci zápěstí půl roku nehrála, na podzim se však stihla na kurty vrátit a na menších turnajích a v Billie Jean King Cupu se rychle dostala do zápasového tempa. Ve dvouhře měla bilanci 8-2 a ve čtyřhře 10-1.



Ve velmi dobrých výkonech pokračuje i v letošní sezoně, když na pěti ze šesti turnajů vyhrála minimálně dva zápasy. Na březnových akcích WTA 1000 v Indian Wells i nyní v Miami dokonce ve třech duelech neztratila ani set a pokaždé proplula do osmifinále.



Na Floridě dosud prohrála pouhých 14 gamů a dnes si připsala i premiérový skalp krajanky Karolíny Plíškové, s níž v předchozích třech vzájemných duelech neuhrála ani set. Odevzdaně hrajícící světovou sedmnáctku a finalistku z roku 2019 smetla v odvetě za měsíc staré vyřazení z Dubaje jednoznačně 6-1 6-2.



23letá rodačka ze Sokolova od začátku dominovala. Slabší moment si vybrala až v samotném závěru, kdy za stavu 6-1 a 5-0 podruhé neudržela podání. Přesto zápas ukončila po pouhých 52 minutách hry.



RUTHLESS Marketa @VondrousovaM dismisses fellow Czech Pliskova 6-1, 6-2 to reach the last 16 and will next face the winner of Cirstea-Muchova!#MiamiOpen pic.twitter.com/cQwG8KjAW9