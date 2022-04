Vondroušová smetla Dartovou, Češky na Štvanici vedou nad Britkami 1-0

BILLIE JEAN KING CUP - Týmová jednička Markéta Vondroušová získala první bod v utkání českých tenistek s Velkou Británií v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové. Finalistka Roland Garros z roku 2019 na antuce na pražské Štvanici deklasovala Harriet Dartovou 6-1 a 6-0. Ve druhém dnešní dvouhře se v zápase debutantek v soutěži utkají Tereza Martincová se světovou dvanáctkou a překvapivou vítězkou loňského US Open Emmou Raducanuovou.

V první hře udělala nervózní Vondroušová dvě dvojchyby a o servis přišla. Ještě ve druhém gamu prohrávala 15-40, ale pak jí Britka pomohla dvojchybu. A zvrat přinesla další výměna - Vondroušová při dobíhání míče spadla, ale soupeřka trefila místo zcela odkrytého dvorce síť.

Od té doby česká tenistka vývoj kontrolovala a v prvním setu ztratila už jen pět výměn. Ne zcela zaplněné ochozy malého centrkurtu roztleskala svými oblíbenými kraťasy, třeba i při brejkbolu soupeřky, či vydařeným lobem a smečí. Zápas se 101. hráčkou světa rozhodla za 55 minut ziskem dvanácti her v řadě.

"Ze začátku byla velká nervozita, ale potom jsem se dostala do zápasu. Hrozně si to tady užívám. Nestává se často, že bychom hrály na Štvanici, takže je to skvělý," řekla na kurtu dvaadvacetiletá Vondroušová, která si v týmové soutěži vylepšila bilanci na šest výher a jednu porážku.

Marketa en modo Roland Garros 2019



En Praga, Vondrousova venció a Harriet Dart por 61 60 en apenas 55 minutos



Las locales se adelantan en los Qualifiers



#BJKCup I @jsmeceskytenis pic.twitter.com/NSTtj31BWf — Billie Jean King Cup (@BJKCup_es) April 15, 2022

Vítězky česko-britského duelu postoupí do finálového turnaje, který je v plánu na zatím neurčeném místě 8. až 13. listopadu.

