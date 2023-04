Vondroušová smetla Kosťukovou, Češky vedou nad Ukrajinkami 1-0

"Ode mě to bylo super, naopak ona měla slabší chvíle a trápila se se servisem. Měly jsme tam dobré výměny, strašně moc jsme se tam tahaly o ty gamy při jejím podání. Na začátku bylo důležitý, že jsem udržela ten game na 3-1. Začala jsem si pak více věřit a myslím, že jsem odehrála dobrý zápas," hodnotila Vondroušová v rozhovoru pro Českou televizi. "Hlavně v důležitých momentech jsem hrála velmi dobře."



"Moc jsem nevěděla, co očekávat. Nikdy jsem s ní nehrála a ještě to byl první zápas na antuce. Jsem tedy ráda za to, jak jsem to zvládla," dodala rodačka ze Sokolova.



Vondroušová vylepšila svou reprezentační bilanci na 11-1, z toho 9-1 ve dvouhře. V té vyhrála podeváté v řadě.



Kvůli ruské invazi na Ukrajinu se kvalifikace odehrává na neutrální půdě v tureckém Beleku před pouhými pár desítkami především českých fanoušků.



"Čeští fanoušci byli docela dobře slyšet. Já mám tuhle atmosféru ráda, i když je skromnější. Nějací fanoušci z Česka tu jsou, takže super," řekla Vondroušová k nezvykle komornější atmosféře.



Vítězný tým postoupí do finálového turnaje, který se uskuteční od 7. do 12. listopadu na dosud neurčeném místě. Češky obhajují loňskou semifinálovou účast.



