Vondroušová v Berlíně zdolala Andreescuovou a zaútočí na první čtvrtfinále na trávě

Markéta Vondroušová se letos vrátila po půlroční pauze na turnaje na nejvyšším okruhu a pozitivní bilanci má na venkovních betonech, v hale i na antuce. O to samé se teď pokusí na trávě, což se jí ještě nikdy v rámci jedné sezony nepovedlo. Na svém nejhorším povrchu dosud vyhrála jen šest ze 17 zápasů.

Nakročeno má k tomu dobře, přípravu na Wimbledon zahájila vítězstvím nad grandslamovou šampionkou Biancou Andreescuovou v Berlíně. Bývalá světová čtrnáctka je tak zase o kousek blíže k návratu do TOP 50 žebříčku.

Statistiky zápasu Vondroušová - Andreescuová

Úvodní dějství překvapivě nenabídlo jediný brejkbol, Vondroušová ovšem dominovala v tie-breaku a soupeřce ve zkrácené hře nepovolila jediný bod. Ve druhé sadě ovšem prohrávala už 1:4 o dva brejky. Následující dva maratonské gamy ale urvala na svou stranu a poté se jí podařilo skóre srovnat. Už za stavu 5:4 měla tři mečboly v řadě na returnu, ovšem utkání uzavřela až po čtvrté šanci o dvě hry později.

Vondroušová bude ve čtvrtek bojovat o své první čtvrtfinále na trávě, utká se s přemožitelkou loňské šampionky Ons Džabúrové a domácí kvalifikantkou Jule Niemeierovou.

Vondrousova d. Bianca Andreescu 7-6(0) 7-5 in Berlin



It’s easy to forget Marketa is only 23 years old



She reached a Roland Garros Final at age 19



She was an Olympic Silver Medalist at age 22



One of the best kept talents in women’s tennis is finding her way on the grass



❤️ pic.twitter.com/2x65h1S8lv