Vondroušová začala v Indian Wells demolicí Peraové, kvalifikantce povolila pouhé dva gamy

21:09

De Minaur začal v Indian Wells suverénně

Alex de Minaur dorazil do Indian Wells po úspěšné obhajobě titulu na pětistovce v Acapulcu a do prvního letošního podniku Masters vstoupil jednoznačným vítězstvím 6:1, 6:2 nad Tarem Danielem. O postup do osmifinále a vyrovnání svého maxima v tomto dějišti bude usilovat proti Alexanderovi Bublikovi, nebo Junchengovi Shangovi.