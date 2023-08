Vondroušová zvládla první zápas na grandslamech po triumfu ve Wimbledonu. Na US Open postupují i Nosková a Bouzková

Markéta Vondroušová (24) suverénně zvládla svůj první grandslamový zápas po šokujícím triumfu ve Wimbledonu, v úvodním kole US Open deklasovala 6:3, 6:0 kvalifikantku Na-Lae Han (31) a vylepšila svou letošní bilanci v úvodních zápasech na 13:1. Linda Nosková (18) si připsala svou druhou výhru v hlavních losech majorů a do další fáze postoupila i Marie Bouzková (25). V úterý absolvují první kolo ještě bývalá finalistka Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková a loučící se Barbora Strýcová.

Markéta Vondroušová si loni prošla půlroční zdravotní pauzou zaviněnou operací zápěstí a na nejvyšší okruh se vrátila až v letošním roce. Rodačka ze Sokolova patří od začátku sezony k nejstabilnějším hráčkám na tour a v posledních měsících svou skvělou formu ještě vygradovala k nečekaným výšinám.

Zhruba před měsícem a půl porazila na slavném londýnském pažitu Ons Jabeurovou, stala se první nenasazenou šampionkou Wimbledonu v otevřené éře tenisu a dala definitivní sbohem nezdaru ve finále na French Open 2019. Po premiérovém grandslamovém titulu často přichází útlum, ovšem momentální česká jednička a relativně nová tvář v TOP 10 žebříčku nezastavuje.

Statistiky zápasu Na-Lae Han - Vondroušová

Po solidních představeních v podobě osmifinále v Montrealu a čtvrtfinále v Cincinnati suverénně vstoupila do posledního grandslamu roku. Na US Open, kde startuje po dvou letech a zatím byla nejdál v osmifinále ročníku 2018, začala snadnou výhrou nad kvalifikantkou a hráčkou třetí stovky Na-Lae Han. Na postup potřebovala jen 62 minut, Korejce pouze jednou dovolila udržet servis a dorazila ji kanárem.

Ve druhém kole ve Flushing Meadows má bilanci 1:2 a zakončila v něm poslední dvě návštěvy tohoto dějiště. O přerušení série nezdarů si zahraje s antukovou specialistkou Martinou Trevisanovou.

Nosková - Brengleová 6:2, 6:1

Linda Nosková měla skvělý vstup do sezony a po trápení na antukových a travnatých dvorcích se s přechodem na oblíbené betony zase rozjela. Po čtvrtfinále ve Varšavě si na Livesport Prague Open zahrála své druhé letošní a zároveň kariérní finále na turnajích WTA, ale šanci na premiérový titul nevyužila a prohrála s lucky loserem Nao Hibinovou. Další povedené vystoupení předvedla postupem z kvalifikace do osmifinále "tisícovky" v Cincinnati.

Zlepšené výkony i výsledky v posledních týdnech bude chtít zúročit na US Open. Na závěrečném grandslamu roku se poprvé představila loni a po zvládnuté kvalifikaci prohrála v prvním kole s krajankou Marií Bouzkovou. Na úvod letošního ročníku si ovšem poradila s domácí Madison Brengleovou a připsala si svou druhou kariérní výhru v hlavních losech majorů. Na nedávném French Open jí v této fázi vzdala Danka Koviničová.

Statistiky zápasu Nosková - Brengleová

Česká favoritka od začátku utkání dominovala. V úvodní sadě sice dvakrát ztratila vlastní servis, ale Američance ho nedovolila uhájit ani jednou a po 27 minutách šla do vedení. Ještě o jednu minutu méně potřebovala na zisk druhého dějství, v němž nečelila žádné brejkbolové hrozbě.

Ve čtvrtek bude talentovaná teenagerka usilovat o vylepšení svého grandslamového maxima. Ve druhém kole na antukovém French Open nestačila ve druhém kole na jednu z největších favoritek Jelenu Rybakinovou, která poté z turnaje odstoupila. I tentokrát se o účast mezi nejlepší dvaatřicítkou popere se zástupkyní TOP 10 žebříčku, a sice loňskou finalistkou Ons Jabeurovou. Tunisanku senzačně porazila v lednu po cestě do finále v Adelaide.

Nasazená pětka Jabeurová si nedávno ve Wimbledonu prožila další velké zklamání, když prohrála s Markétou Vondroušovou a nezvládla ani své třetí finále na grandslamových turnajích. Další šanci na zisk největšího titulu má na US Open. Loňská finalistka v prvním kole navzdory nevolnosti přetlačila po dvou hodinách boje 7:5, 7:6 Camilu Osoriovou.

Kruegerová - Bouzková 5:7, 4:6

Marie Bouzková se v průběhu letošní sezony velmi dlouho trápila a vůbec se jí nedařilo navázat na životní loňský rok. Pořádně se chytla až ve Wimbledonu, kde mohla zopakovat loňskou čtvrtfinálovou účast a v osmifinále podlehla pozdější šampionce a krajance Markétě Vondroušové. Po nezdaru v roli obhájkyně titulu v prvním kole Livesport Prague Open se jí daří i na oblíbených severoamerických betonech.

Před startem US Open se zúčastnila obou velkých generálek. V Montrealu uhrála osmifinále a v Cincinnati i díky skalpu Jessicy Pegulaové prošla až do čtvrtfinále, v němž po třech gamech vzdala Karolíně Muchové. Do New Yorku ale zřejmě přijela zase fit, protože v úvodním kole zvládla bezmála dvouhodinovou bitvu s domácí divokou kartou a 120. hráčkou pořadí Ashlyn Kruegerovou.

Statistiky zápasu Kruegerová - Bouzková

Nasazená jednatřicítka měla pomalejší vstup do utkání, prohrála si úvodní dva servisy a rychle ztrácela 1:4. I díky maratonskému osmému gamu, ve kterém odvrátila šest brejkbolů, však skóre srovnala a v koncovce byla lepší. Ve druhém setu šla naopak jako první do vedení brejku česká favoritka, jenže náskok neudržela. Zaváhání však napravila rebrejkem a v následující hře proměnila druhý mečbol.

Bouzková startuje na US Open, kde v roce 2014 ovládla dívčí dvouhru, už posedmé a teprve podruhé si zahraje druhé kolo. Loni v něm nestačila na Karolínu Plíškovou. Letos v něm narazí na Petru Martičovou a bude usilovat o premiérové třetí kolo na grandslamech mimo slavný Wimbledon.

Vondroušová, Nosková a Bouzková rozšířily české řady ve druhém kole letošního ročníku US Open. Už v pondělí se do něj probojovali Petra Kvitová, Karolína Muchová, 17letý kvalifikant Jakub Menšík a Jiří Veselý startující na chráněný žebříček.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.