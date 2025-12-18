Vyhrávat grandslamy a překonat legendu. Siniaková má pro další sezonu jasné cíle
"Se sezonou jsem moc spokojená. Jsem ráda, že jsem byla zdravá a nepotýkala jsem se s nucenými pauzami. Když se ohlížím za vším, co jsem dokázala, tak se nemám za co stydět a jsem opravdu ráda," uvedla Siniaková.
Devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové triumfovala s Američankou Taylor Townsendovou na Australian Open, ve Wimbledonu vyhrála smíšenou čtyřhru s Nizozemcem Semem Verbeekem. Sbírku grandslamových trofejí rozšířila na 11 a sezonu ukončila popáté jako deblová světová jednička. Vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové.
"Cílem v další sezoně budou zase grandslamy a hrozně ráda bych přidala další trofej. Když se to číslo bude zvedat, budu moc ráda," řekla Siniaková. "Největší cíl je zůstat zdravá a vydržet opět celou sezonu. A když se bude dařit, tak bych si ji znovu přála zakončit jako světová jednička. To, že bych mohla předskočit takovou legendu, je velkou motivací."
Nadále ji vede slovenský trenér Peter Huber. "Přípravu už jedu asi třetí týden. Byla jsem necelých 14 dní v Bratislavě a teď jsem v Praze. Probíhá to super, pomaličku se do toho zase dostávám," uvedla Siniaková, která po sezoně trávila dovolenou na Maledivách. "Byla jsem tam poprvé, skvěle jsem si odpočinula," řekla.
Ve čtyřhře bude dál nastupovat po boku Townsendové, která ukončila sezonu na postu deblové dvojky. "Určitě jsem zvažovala nějaké varianty, ale myslím, že to bylo rychlé rozhodnutí. Neviděla jsem důvod hledat změnu. Pokud by Taylor řekla ne, tak by to samozřejmě nastalo. Ale obě jsme hned souhlasily, že budeme pokračovat," prohlásila Siniaková.
Váží si toho, že sezonu ukončila popáté za sebou jako členka elitní padesátky ve dvouhře. "Znamená to hrozně moc. A tím, že jsem na tour dlouho, vidím, že to není vůbec jednoduché. Dříve bylo cílem, že chci stále výš, a když se mi to nedařilo, byla jsem z toho zklamaná. Když ale koukám na holky kolem sebe, tak i udržet se tam není jednoduché. Spousta holek tam skočí, pak vypadne a pak se tam zase vrátí. Vážím si toho a každým rokem mi to dochází víc a víc," uvedla Siniaková.
V sezoně odehrála kolem 120 zápasů a byla i ráda, že se drží fit. Postupem času upravila přípravu. "Musím to spíše víc kombinovat. Víc poslouchám své tělo. Není to, co to bývávalo, obzvlášť regenerace. Ale fyzicky se cítím pořád 'ready' a nemám pocit, že bych se nějak zhoršovala. Doufám, že to bude držet. Nejdůležitější je, aby se mi vyhýbala zranění. Snažím se poslouchat tělo a dokud to půjde, tak budu hrát všechno," řekla.
Sezonu začne v lednu na turnaji v Adelaide. Na Australian Open zvažuje i účast ve smíšené čtyřhře. "Většinou se rozhodnu na poslední chvíli a nechám to takhle i na příští rok. Nebráním se tomu. Když budu fyzicky připravená a budu se na to cítit, tak si ráda zahraju. Ještě ale žádnou nabídku spolupráce nemám," uvedla Siniaková.
Obdivuhodné je i to že Katka skončila od roku 2016 tj. v posledních deseti letech pokaždé v top-65 ...