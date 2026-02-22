Wawrinku nerozhodil ani Federer. Švýcarský veterán před zraky legendy splnil úkol
Wawrinka – Hassan 7:5, 6:3
Zatímco Wawrinka stále bojuje na kurtech, legendární Federer se už pár let účastní tenisových turnajů jen v roli diváka. Majitel 20 grandslamových trofejí navštívil i probíhající akci v Dubaji a z hlediště bedlivě sledoval, jak si jeho krajan vede.
Wawrinka dostal od pořadatelů divokou kartu, potvrdil solidní formu a zvládl roli obrovského favorita. Tu plnil proti Hassanovi, který rovněž obdržel volnou vstupenku přímo do hlavní soutěže.
Švýcarský veterán v utkání odvrátil všechny tři brejkbolové hrozby, sám měl stejný počet šancí na brejk a v každém setu jednu využil. Ačkoli byl průběh docela vyrovnaný, zápas trval jen 73 minut.
Trojnásobný grandslamový šampion Wawrinka hraje svou poslední sezonu v kariéře. A nutno přiznat, že si vede výborně. Skvělou výkonností se prezentoval hned na začátku roku v týmovém United Cupu, pak došel do třetího kola na Australian Open a úvodní zápas zvládl také v Montpellieru a Rotterdamu. Navíc se dokázal vrátit do TOP 100 žebříčku.
Vítěz 16 turnajů na nejvyšším okruhu a šampion dubajského podniku z roku 2016 má nyní na dosah své první čtvrtfinále na této úrovni od října 2024 a největší po třech letech.
Jeho dalším protivníkem ve Spojených arabských emirátech bude bývalý šampion a nasazená trojka Daniil Medveděv, nebo čínský talent Juncheng Shang.
Výsledky turnaje ATP 500 v Dubaji
