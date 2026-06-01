Wimbledon: Česká účast, los, program a všechny důležité informace
Základní informace
Termín: 22. června - 12. července
Místo konání: Londýn, Velká Británie
Povrch: tráva
Kategorie: grandslam
Celková dotace: bude doplněno
Rozlosování hlavní soutěže
Mužská i ženská dvouhra bude rozlosována v pátek 26. června v 11:00 středoevropského letního času. Rozlosování bychom měli mít možnost sledovat živě. Další informace doplníme, jakmile budou k dispozici.
Hlavní soutěž
Zapište si pondělí 29. června. To je den, kdy startuje hlavní soutěž Wimbledonu 2026. Finálové zápasy jsou na programu v první polovině července. Ženský souboj o titul proběhne v sobotu 11. července a muži si to rozdají o trofej v neděli 12. července.
Omluvenku zatím pořadatelům poslal pouze dvojnásobný šampion a loňský finalista Carlos Alcaraz.
Seznam přihlášených: Ženy | Muži
Česká účast
Z českých tenistek mají jistou hlavní soutěž Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková, která využije chráněný žebříček, Barbora Krejčíková, Tereza Valentová, Markéta Vondroušová a Nikola Bartůňková.
V hlavní soutěži mužské dvouhry budou české barvy hájit Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Nasazení
Nejlepších 32 hráčů i hráček figuruje mezi nasazenými a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Pro nasazení ve Wimbledonu 2026 bude klíčový žebříček z 22. června, jelikož los proběhne v pátek 26. června.
Z Čechů se momentálně mezi nasazené vejdou Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík.
Kvalifikace
Wimbledon trvá tři týdny a vše začíná kvalifikačními boji. Ty jsou na programu od pondělí 22. června a 32 postupujících do hlavní soutěže se dozvíme ve čtvrtek 25. června. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek.
Seznam přihlášených: zatím není k dispozici
Divoké karty
Bude doplněno.
Kde sledovat živě
Wimbledon 2026 vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.
Souhrn
Kvalifikace: 22. - 25. června
Los hlavní soutěže: 26. června
Hlavní soutěž: 29. června - 12. července
Složení hlavní soutěže: 104 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 16 kvalifikantů + 8 divokých karet
Program
Pondělí 22. června: 1. kolo kvalifikace dvouhry mužů
Úterý 23. června: 1. kolo kvalifikace dvouhry žen
Středa 24. června: 2. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 25. června: Finále kvalifikace dvouhry mužů a žen
Pondělí 29. června: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Úterý 30. června: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Středa 1. července: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 2. července: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Pátek 3. července: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 4. července: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Neděle 5. července: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Pondělí 6. července: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Úterý 7. července: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Středa 8. července: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 9. července: Semifinále dvouhry žen / Finále mixu
Pátek 10. července: Semifinále dvouhry mužů
Sobota 11. července: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů
Neděle 12. července: Finále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen
Body do žebříčku
MUŽI
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 800
Čtvrtfinále: 400
Osmifinále: 200
3. kolo: 100
2. kolo: 50
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 30
Finále kvalifikace: 16
2. kolo kvalifikace: 8
1. kolo kvalifikace: 0
ŽENY
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 780
Čtvrtfinále: 430
Osmifinále: 240
3. kolo: 130
2. kolo: 70
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 40
Finále kvalifikace: 30
2. kolo kvalifikace: 20
1. kolo kvalifikace: 2
Prize money (v britských librách)
Bude doplněno.
Obhájci titulu
Dvouhra mužů: Jannik Sinner
Dvouhra žen: Iga Šwiateková
Čtyřhra mužů: Julian Cash/Lloyd Glasspool
Čtyřhra žen: Veronika Kuděrmetovová/Elise Mertensová
Mix: Kateřina Siniaková/Sem Verbeek
Vítězové dvouher v tomto století
2025: Jannik Sinner / Iga Šwiateková
2024: Carlos Alcaraz / Barbora Krejčíková
2023: Carlos Alcaraz / Markéta Vondroušová
2022: Novak Djokovič / Jelena Rybakinová
2021: Novak Djokovič / Ashleigh Bartyová
2020: Kvůli Covidu se turnaj nekonal
2019: Novak Djokovič / Simona Halepová
2018: Novak Djokovič / Angelique Kerberová
2017: Roger Federer / Garbiňe Muguruzaová
2016: Andy Murray / Serena Williamsová
2015: Novak Djokovič / Serena Williamsová
2014: Novak Djokovič / Petra Kvitová
2013: Andy Murray / Marion Bartoliová
2012: Roger Federer / Serena Williamsová
2011: Novak Djokovič / Petra Kvitová
2010: Rafael Nadal / Serena Williamsová
2009: Roger Federer / Serena Williamsová
2008: Rafael Nadal / Venus Williamsová
2007: Roger Federer / Venus Williamsová
2006: Roger Federer / Amélie Mauresmová
2005: Roger Federer / Venus Williamsová
2004: Roger Federer / Maria Šarapovová
2003: Roger Federer / Serena Williamsová
2002: Lleyton Hewitt / Serena Williamsová
2001: Goran Ivaniševič / Venus Williamsová
Komentáře
Konecne ;-)
V Birminghamu se to uz rozjelo...