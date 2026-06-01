Wimbledon: Česká účast, los, program a všechny důležité informace

DNES, 09:00
Tradiční a velmi krátká travnatá část sezony vyvrcholí na přelomu června a července nejslavnějším turnajem v tenisovém světě. Celkově 139. ročník Wimbledonu startuje za necelý měsíc, a proto přinášíme kompletní přehled tohoto oblíbeného podniku. Termín losu, program, seznam českých účastníků a všechny další informace najdete v tomto článku.
Plíšková Karolína
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Vondroušová Markéta
Kopřiva Vít
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Nosková Linda
Bartůňková Nikola
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Karolína Muchová bude největší českou nadějí ve Wimbledonu (© ROB PRANGE / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Základní informace

Termín: 22. června - 12. července
Místo konání: Londýn, Velká Británie
Povrch: tráva
Kategorie: grandslam
Celková dotace: bude doplněno

 

Rozlosování hlavní soutěže

Mužská i ženská dvouhra bude rozlosována v pátek 26. června v 11:00 středoevropského letního času. Rozlosování bychom měli mít možnost sledovat živě. Další informace doplníme, jakmile budou k dispozici.

 

Hlavní soutěž

Zapište si pondělí 29. června. To je den, kdy startuje hlavní soutěž Wimbledonu 2026. Finálové zápasy jsou na programu v první polovině července. Ženský souboj o titul proběhne v sobotu 11. července a muži si to rozdají o trofej v neděli 12. července.

Omluvenku zatím pořadatelům poslal pouze dvojnásobný šampion a loňský finalista Carlos Alcaraz.

Seznam přihlášených: Ženy | Muži

 

Česká účast

Z českých tenistek mají jistou hlavní soutěž Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková, která využije chráněný žebříček, Barbora Krejčíková, Tereza Valentová, Markéta Vondroušová a Nikola Bartůňková.

V hlavní soutěži mužské dvouhry budou české barvy hájit Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.

Nasazení

Nejlepších 32 hráčů i hráček figuruje mezi nasazenými a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Pro nasazení ve Wimbledonu 2026 bude klíčový žebříček z 22. června, jelikož los proběhne v pátek 26. června.

Z Čechů se momentálně mezi nasazené vejdou Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík.

 

Kvalifikace

Wimbledon trvá tři týdny a vše začíná kvalifikačními boji. Ty jsou na programu od pondělí 22. června a 32 postupujících do hlavní soutěže se dozvíme ve čtvrtek 25. června. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek.

Seznam přihlášených: zatím není k dispozici

 

Divoké karty

Bude doplněno.

Kde sledovat živě

Wimbledon 2026 vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.

 

Souhrn

Kvalifikace: 22. - 25. června
Los hlavní soutěže: 26. června
Hlavní soutěž: 29. června - 12. července
Složení hlavní soutěže: 104 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 16 kvalifikantů + 8 divokých karet

 

Program

Pondělí 22. června: 1. kolo kvalifikace dvouhry mužů

Úterý 23. června: 1. kolo kvalifikace dvouhry žen

Středa 24. června: 2. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 25. června: Finále kvalifikace dvouhry mužů a žen

 

Pondělí 29. června: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Úterý 30. června: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Středa 1. července: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 2. července: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Pátek 3. července: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Sobota 4. července: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Neděle 5. července: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Pondělí 6. července: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Úterý 7. července: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Středa 8. července: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 9. července: Semifinále dvouhry žen / Finále mixu

Pátek 10. července: Semifinále dvouhry mužů

Sobota 11. července: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů

Neděle 12. července: Finále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen

Body do žebříčku

MUŽI
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 800
Čtvrtfinále: 400
Osmifinále: 200
3. kolo: 100
2. kolo: 50
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 30
Finále kvalifikace: 16
2. kolo kvalifikace: 8
1. kolo kvalifikace: 0


ŽENY
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 780
Čtvrtfinále: 430
Osmifinále: 240
3. kolo: 130
2. kolo: 70
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 40
Finále kvalifikace: 30
2. kolo kvalifikace: 20
1. kolo kvalifikace: 2

 

Prize money (v britských librách)

Bude doplněno.

 

Obhájci titulu

Dvouhra mužů: Jannik Sinner
Dvouhra žen: Iga Šwiateková
Čtyřhra mužů: Julian Cash/Lloyd Glasspool
Čtyřhra žen: Veronika Kuděrmetovová/Elise Mertensová
Mix: Kateřina Siniaková/Sem Verbeek

 

Vítězové dvouher v tomto století

2025: Jannik Sinner / Iga Šwiateková
2024: Carlos Alcaraz / Barbora Krejčíková
2023: Carlos Alcaraz / Markéta Vondroušová
2022: Novak Djokovič / Jelena Rybakinová
2021: Novak Djokovič / Ashleigh Bartyová
2020: Kvůli Covidu se turnaj nekonal
2019: Novak Djokovič / Simona Halepová
2018: Novak Djokovič / Angelique Kerberová
2017: Roger Federer / Garbiňe Muguruzaová
2016: Andy Murray / Serena Williamsová
2015: Novak Djokovič / Serena Williamsová
2014: Novak Djokovič / Petra Kvitová
2013: Andy Murray / Marion Bartoliová
2012: Roger Federer / Serena Williamsová
2011: Novak Djokovič / Petra Kvitová
2010: Rafael Nadal / Serena Williamsová
2009: Roger Federer / Serena Williamsová
2008: Rafael Nadal / Venus Williamsová
2007: Roger Federer / Venus Williamsová
2006: Roger Federer / Amélie Mauresmová
2005: Roger Federer / Venus Williamsová
2004: Roger Federer / Maria Šarapovová
2003: Roger Federer / Serena Williamsová
2002: Lleyton Hewitt / Serena Williamsová
2001: Goran Ivaniševič / Venus Williamsová

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
Přidat komentář
Vlk-v-trave
01.06.2026 13:42
\o/ Trava \o/
Konecne ;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
01.06.2026 13:46
Druhy tyden FO mam nejradeji... to se probouzi trava v Anglii... ;-)
V Birminghamu se to uz rozjelo...
Reagovat
George_Renel
01.06.2026 11:54
Již se na ten zelenobílý kontrast moc těším. Je to pastva pro oči.
Reagovat
muster
01.06.2026 13:37
Reagovat
pantera1
01.06.2026 09:25
Karol ten bílej obleček ti moc sluší, doufám, že se na Wimbledonu polepšíš a zdržíš se tam déle než v Paříži a nejen ty.
Reagovat
PTP
01.06.2026 10:34
Měla by ho tam pořádně unosit, nejlépe sedmkrát. smile
Reagovat
Diabolique
01.06.2026 10:45
To prece nejde, ona nemusi hrat kvalifikaci
Reagovat
PTP
01.06.2026 10:49
1.kolo, 2.kolo, 3.kolo, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále
Reagovat
pantera1
01.06.2026 10:51
Přesně sedmkrát ve čtrnácti dnech. Doufám, že nastoupí Boney F. V bílém to bude krásný kontrast a pořádný afro k tomu .
Reagovat
PTP
01.06.2026 11:08
Ale ve W ho bude muset obarvit na zeleno.
Reagovat
pantera1
01.06.2026 11:16
Green Afro boy .
Reagovat

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

