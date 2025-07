Wimbledon: Zlomí Sabalenková a Šwiateková grandslamové prokletí? Obě čeká těžká výzva

Potkaly se už 13krát, ale nikdy ve finále grandslamu, přestože k tomu už několikrát chyběl kousek a byly dlouho světovou jedničkou a dvojkou. Teď je takový souboj na spadnutí a Wimbledon si dělá zálusk na parádní šlágr v sobotním duelu o titul. Aryna Sabalenková (27) a Iga Šwiateková (24) ovšem nejprve musí zvládnout těžkou semifinálovou výzvu. Sabalenková nastoupí proti Amandě Anisimovové (23), Šwiatekovou čeká Belinda Bencicová (28).

Sabalenková – Anisimovová | 14:30 SELČ

Aryna Sabalenková už při třetím startu v řadě postoupila do semifinále Wimbledonu, ovšem ve čtvrtfinále se pořádně nadřela, a dokonce jí hrozila porážka s Laurou Siegemundovou. Kromě manka setu musela likvidovat také stavy 1:3 a 3:4 v rozhodující sadě, než německou veteránku po téměř tříhodinové bitvě zdolala 4:6, 6:2, 6:4.

V tomto ročníku Wimbledonu musela do rozhodující sady poprvé, ačkoli minimálně jeden těžký set absolvovala i v předchozích čtyřech zápasech. Proti Marii Bouzkové, Emmě Raducanuové a Elise Mertensové potřebovala tie-break, přičemž v souboji s domácí hvězdou Raducanuovou odvracela setbol.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Deset z posledních 11 účastí na grandslamech včetně letošního Wimbledonu dotáhla minimálně do semifinále. Tato statistika začala na US Open 2022 a v tomto období byla šestkrát ve finále. Sedmadvacetiletá Běloruska zatím nebyla ve finále pouze ve Wimbledonu, kde prohrála semifinále v roce 2021 i předloni.

Světová jednička může už na čtvrtém grandslamu v řadě projít do finále. Zatímco na loňském US Open triumfovala, na Australian Open a French Open se musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku. V semifinále na travnatých kurtech má bilanci 2:3. Do finále se podívala jen v Eastbourne 2018 a Hertogenboschi 2022 a ještě na tomto povrchu nezískala titul.

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (semifinále)

Bilance: 47:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 7:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 15:4 (kariérní 95:55)

Bilance v semifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 6:5)

Bilance v semifinále: 7:1 (kariérní 38:19)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále)

Sabalenková – Wimbledon

Kariérní bilance: 16:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021, 2023, 2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0:2

Generálka: Berlín (semifinále)

Cesta turnajem: Branstineová (6:1, 7:5), Bouzková (7:6, 6:4), Raducanuová (7:6, 6:4), (24) Mertensová (6:4, 7:6), Siegemundová (4:6, 6:2, 6:4)

Amanda Anisimovová si zahraje své druhé kariérní grandslamové semifinále a první po více než šesti letech. Ve čtvrtfinálovém duelu s Anastasií Pavljučenkovovou začala suverénně, ale v tie-breaku druhého setu musela likvidovat pět setbolů. Zatímco v roce 2022 wimbledonské čtvrtfinále prohrála, tentokrát v něm zvítězila 6:1, 7:6.

Třiadvacetileté Američance hrozilo, že už ve třetím zápase po sobě bude muset do rozhodujícího setu. Všechny tři sady potřebovala proti 110. hráčce světa Dalmě Gálfiové a také nasazené třicítce Lindě Noskové (pokaždé ztratila druhý set). Sabalenková bude její teprve druhou nasazenou soupeřkou na probíhající akci.

Vizitka Amandy Anisimovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Na Wimbledon se naladila velmi dobrými výkony i výsledky. V londýnském Queen's Clubu hrála své první finále na trávě a pak prošla do čtvrtfinále v Berlíně. Navázala tak na hardové úspěchy z posledních 12 měsíců, konkrétně finále na tisícovce v Torontu a triumf na podniku stejné kategorie v Dauhá.

Jediné předchozí grandslamové semifinále odehrála na antukovém French Open v roce 2019. Tehdy vedla o set a brejk nad pozdější šampionkou Ashleigh Bartyovou, ale nakonec padla 7:6, 3:6, 3:6. Pokud chce tentokrát v této fázi uspět, bude muset zapsat svůj premiérový skalp světových jedniček (bilance 0:2).

Anisimovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Queen's Club (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queen's Club (finále)

Bilance: 30:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 11:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:1 (kariérní 12:24)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 6:4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále)

Anisimovová – Wimbledon

Kariérní bilance: 10:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Queen's Club (finále), Berlín (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Putincevová (6:0, 6:0), Zarazúaová (6:4, 6:3), Gálfiová (6:3, 5:7, 6:3), (30) Nosková (6:2, 5:7, 6:4), Pavljučenkovová (6:1, 7:6)

Vzájemná bilance: Anisimovová vede 5:3, nicméně prohrála tři z posledních čtyř soubojů, včetně toho v osmifinále nedávného French Open (5:7, 3:6). Na grandslamové úrovni se aktérky potkávají už popáté, ovšem premiérově dál než v osmifinálové fázi. Sabalenková je favoritkou, ale nejspíše ji čeká další velmi těžký zápas.

Šwiateková – Bencicová | 16:00 SELČ

Iga Šwiateková potvrdila ve čtvrtfinále roli favoritky proti Ljudmile Samsonovové a poprvé v kariéře postoupila do semifinále Wimbledonu. Čtyřiadvacetiletá Polka ztratila v průběhu druhého setu dvakrát po sobě servis, za stavu 5:5 vyřešila skóre 0:30 a nakonec na trávě velmi nebezpečnou ruskou tenistku porazila po téměř dvou hodinách boje 6:2, 7:5.

V posledních týdnech zaznamenala na travnatých kurtech progres, dokonce na nich posbírala stejný počet dvousetových výher (sedm) jako v průběhu nedávného antukového jara. Po cestě do semifinále musela řešit výraznější komplikace pouze ve druhém kole, v němž nečekaně ztratila úvodní set s Caty McNallyovou.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Wimbledon je jejím jasně nejslabším grandslamem. Ještě před pár dny bylo jejím zdejším maximem jediné čtvrtfinále (2023), přestože tady v roce 2018 ovládla juniorku. V letošní sezoně ovšem ukazuje, že umí hrát i na nejrychlejším povrchu, na kterém v posledních týdnech vyhrála osm z devíti duelů.

Na Wimbledon dorazila ihned po své jediné generálce v Bad Homburgu, kde zapsala své premiérové finále na travnatých dvorcích (porážka s Jessicou Pegulaovou) a zároveň první finálovou účast napříč všemi povrchy od hattricku na loňském French Open. Nyní může vylepšit svou bilanci 5:3 v semifinále grandslamů (letos 0:2).

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (finále)

Bilance: 40:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 8:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 27:10 (kariérní 178:63)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:2 (kariérní 5:3)

Bilance v semifinále: 1:5 (kariérní 26:16)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále)

Šwiateková – Wimbledon

Kariérní bilance: 16:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Bad Homburg (finále)

Cesta turnajem: P. Kuděrmetovová (7:5, 6:1), McNallyová (5:7, 6:2, 6:1), Collinsová (6:2, 6:3), (23) Tausonová (6:4, 6:1), (19) Samsonovová (6:2, 7:5)

Belinda Bencicová přežila čtvrtfinále s Mirrou Andrejevovou a po vítězství 7:6, 7:6 nad ruskou kometou si zajistila své druhé kariérní semifinále na grandslamech. Nenasazená bývalá světová čtyřka, která se loni v říjnu vrátila po mateřské pauze, má navíc jistý comeback do TOP 20 žebříčku.

Osmadvacetiletá Švýcarka byla na travnatých kurtech vždy hrozbou. V semifinálových duelech na nejrychlejším povrchu má skvělou bilanci 5:1 a v roce 2015 kralovala v Eastbourne. Ve Wimbledonu ale pořádně prorazila až letos, jelikož tady v minulosti byla jen třikrát v osmifinále a pokaždé prohrála.

Vizitka Belindy Bencicové. (@ Livesport / Enetpulse)

V letošním ročníku Wimbledonu musela zvládnout také třísetové zápasy s Elsou Jacquemotovou a Elisabettou Cocciarettovou. Po cestě do semifinále absolvovala čtyři tie-breaky a každý z nich dokázala vyhrát. To by jí mohlo pomoct k druhému finále na nejvyšším okruhu v roli matky (letošní triumf v Abú Zabí).

Už je to skoro šest let, co odehrála své jediné předchozí grandslamové semifinále. Na US Open 2019 podlehla 6:7, 5:7 pozdější šampionce Biance Andreescuové. V tuto chvíli ji dělí dvě výhry od toho, aby se stala bez ohledu na pohlaví teprve čtvrtým zástupcem Švýcarska, který triumfoval na grandslamech (Martina Hingisová, Roger Federer a Stan Wawrinka).

Bencicová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (semifinále)

Bilance: 26:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:5 (kariérní 38:36)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 18:10)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (nehrála)

Bencicová – Wimbledon

Kariérní bilance: 19:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Bad Homburg (1. kolo)

Cesta turnajem: Parksová (6:0, 6:3), Jacquemotová (4:6, 6:1, 6:2), Cocciarettová (6:4, 3:6, 7:6), (18) Alexandrovová (7:6, 6:4), (7) M. Andrejevová (7:6, 7:6)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 3:1. Na poslední souboj došlo předloni v osmifinále právě ve Wimbledonu. Bencicová měla dva mečboly v řadě na returnu a mohla vyhrát ve dvou setech. Šwiateková ovšem obě hrozby zlikvidovala a nakonec po třech hodinách zvítězila 6:7, 7:6, 6:3. Šwiateková je favoritkou, nicméně na bitvu by klidně mohlo dojít i tentokrát.

Čtvrteční program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Sabalenková (1-) - Anisimovová (13-USA)

2. Šwiateková (8-Pol.) - Bencicová (Švýc.)

3. Siniaková/Verbeek (ČR/Niz.) - Stefaniová/Salisbury (Braz./Brit.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.