Zázrak Menšíka a jízdu Macháče už nikdo z tenisové historie nevymaže. Kdo další se zapsal?
Dokázali byste vyjmenovat všech devět tenistů, kteří v letošní sezoně dokázali poprvé kralovat na okruhu ATP? Na dva z nich byste si možná vzpomněli velmi rychle, protože úvodní tři měsíce tohoto roku byly velmi bohaté na české triumfy.
Jiří Lehečka sice v prvním lednovém týdnu svůj první kariérní titul neslavil, protože už loni ovládl Adelaide, nicméně Menšík a Macháč se naopak své premiérové trofeje dočkali.
Jako první slavil Macháč na začátku března na pětistovce v mexickém Acapulcu. Ve finále porazil Alejandra Davidoviche a po triumfu se stal prvním českým členem TOP 20 žebříčku od roku 2018, kdy se v nejlepší dvacítce pohyboval Tomáš Berdych. Jednalo se o jeho druhý finálový duel na hlavní tour, loni v Ženevě nestačil na Caspera Ruuda.
Dva pokusy potřeboval i Menšík. Zatímco loni v katarském Dauhá podlehl Karenovi Chačanovovi, na březnovém Masters v Miami souboj o titul naopak zvládl. A to po bitvě se svým idolem Novakem Djokovičem. Přitom byl odhodlaný se z turnaje kvůli potížím s kolenem odhlásit. Dokonce už nesl vyplněný papír s odhláškou.
Prostějovský rodák na Floridě skolil mimo jiné i Jacka Drapera, Arthura Filse a Taylora Fritze. Po vítězství nad srbským rekordmanem a nejúspěšnějším hráčem všech dob se stal prvním českým šampionem na úrovni Masters po téměř 20 letech (Berdych, Paříž 2005) a teprve čtvrtým v historii (Berdych, Petr Korda a Karel Nováček).
Pojďme se ale podívat i na jiné nové šampiony. Jako první se na seznam zapsal Alexandre Müller. V tomto seznamu je nejstarší a v Hongkongu se radoval krátce před oslavou 28. narozenin.
Ještě před Macháčem a Menšíkem stihl ukořistit premiérový titul hvězdný mladík Joao Fonseca v Buenos Aires. Na začátku antukového jara se to povedlo Flaviovi Cobollimu v Bukurešti a uspěli také Jenson Brooksby (Houston), Gabriel Diallo (Hertogenbosch) a Learner Tien (Méty).
Největší pozornost si ovšem získal Valentin Vacherot. Na Masters v Šanghaji byl náhradníkem pro kvalifikaci a vyhrál celkem devět zápasů. V čínské metropoli přemohl Alexandera Bublika, Holgera Runeho, Djokoviče a ve finále bratrance Arthura Rinderknecha.
Ve světovém pořadí mu v té době patřilo 204. místo a stal se žebříčkově nejníže postaveným šampionem na Masters v historii. Zřejmě zaslouženě tak získal cenu ATP za průlom roku. Nyní se nachází na 31. pozici.
Na závěr můžeme zmínit, že Fonseca a Cobolli jako jediní z tohoto výčtu devíti nových šampionů dokázali ovládnout dva turnaje. Fonseca po Buenos Aires uspěl ještě v Basileji a Cobolli se po Bukurešti radoval také v Hamburku.
Seznam nových šampionů na okruhu ATP v roce 2025
Joao Fonseca - ATP 250 Buenos Aires, ATP 500 Basilej
Flavio Cobolli - ATP 250 Bukurešť, ATP 500 Hamburk
Jakub Menšík - ATP Masters 1000 Miami
Valentin Vacherot - ATP Masters 1000 Šanghaj
Tomáš Macháč - ATP 500 Acapulco
Alexandre Müller - ATP 250 Hongkong
Jenson Brooksby - ATP 250 Houston
Gabriel Diallo - ATP 250 Hertogenbosch
Learner Tien - ATP 250 Méty
