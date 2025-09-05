ŽIVĚ: Alcaraz je set od finále US Open, nad Djokovičem vede 2:0
Djokovič – Alcaraz 4:6, 6:7 hraje se
Alcaraz na letošním US Open předvádí skvělý tenis a cestou do semifinále ještě neztratil ani set. Nenarazil však zatím na žádnou těžší překážku a ani jednoho hráče z TOP 20. Přesto bude proti Djokovičovi vzhledem k formě obou hráčů velkým favoritem. Španěl si zahrál finále na posledních sedmi turnajích, ovládl French Open, hrál finále Wimbledonu a na generálce v Cincinnati získal titul.
Srb v cestě do semifinále ztratil celkem tři sety, jeden z nich ve čtvrtfinále proti domácímu loňskému finalistovi Tayloru Fritzovi. Má však výhodu vzájemné zápasové bilance, ve které vede 5:3 a vyhrál poslední dva duely loni ve finále olympiády v Paříži a letos na Australian Open. Před New Yorkem se na žádné generálce nepředstavil a netají se tím, že jsou pro něj motivací pouze grandslamy.
Alcaraz s Djokovičem sehrají svůj první duel na newyorském grandslamu, na ostatních podnících velké čtyřky už se potkali. Letos ve čtvrtfinále v Melbourne a předloni v semifinále na French Open zvítězil Srb. Španěl ovládl obě wimbledonská finále v roce 2023 a loni.
První sada nepřinesla tak ohromující tenis, jak si diváci před tímto šlágrem slibovali. Oba aktéři působili nervózně a dělali velký počet chyb. Druhý hráč světa získal podání soupeře hned v úvodním gamu, což mu k zisku prvního setu stačilo. Nemusel odvracet žádný brejkbol a po 48 minutách šel do vedení.
Druhou sadu začal lépe Djokovič, který se ve druhém gamu dostal k premiérovému brejkbolu a ihned ho využil. Vedení mu však dlouho nevydrželo a po šesti hrách bylo srovnáno. Sada nakonec dospěla do tie-breaku, ve kterém šel jako první do vedení Španěl a za stavu 4:1 měl k dispozici dva servisy. Dovolil sice Srbovi snížit na rozdíl jednoho bodu. Ke konci si ale pomohl servisem a ujal se vedení 2:0 na sety, které v kariéře pokaždé dotáhl do vítězného konce. Srbský tenista si poté nechal ošetřovat pravé rameno.
