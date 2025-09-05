ŽIVĚ: Alcaraz je set od finále US Open, nad Djokovičem vede 2:0

DNES, 21:00
Aktuality 34
US OPEN - Carlos Alcaraz (22) se o své druhé finále na US Open a celkově sedmé grandslamové utká s 24násobným rekordmanem těchto podniků Novakem Djokovičem (38). Španěl, který zde triumfoval před třemi lety, se Srbovi pokusí oplatit poslední dvě porážky. Čtyřnásobný šampion, který svůj poslední titul na majorech získal právě zde před dvěma lety, zabojuje o již 11. finále ve Flushing Meadows.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz se chystá na odvetu proti Novaku Djokovičovi (@ ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth / Profimedia)

Djokovič – Alcaraz 4:6, 6:7 hraje se

Alcaraz na letošním US Open předvádí skvělý tenis a cestou do semifinále ještě neztratil ani set. Nenarazil však zatím na žádnou těžší překážku a ani jednoho hráče z TOP 20. Přesto bude proti Djokovičovi vzhledem k formě obou hráčů velkým favoritem. Španěl si zahrál finále na posledních sedmi turnajích, ovládl French Open, hrál finále Wimbledonu a na generálce v Cincinnati získal titul.

Srb v cestě do semifinále ztratil celkem tři sety, jeden z nich ve čtvrtfinále proti domácímu loňskému finalistovi Tayloru Fritzovi. Má však výhodu vzájemné zápasové bilance, ve které vede 5:3 a vyhrál poslední dva duely loni ve finále olympiády v Paříži a letos na Australian Open. Před New Yorkem se na žádné generálce nepředstavil a netají se tím, že jsou pro něj motivací pouze grandslamy.

Alcaraz s Djokovičem sehrají svůj první duel na newyorském grandslamu, na ostatních podnících velké čtyřky už se potkali. Letos ve čtvrtfinále v Melbourne a předloni v semifinále na French Open zvítězil Srb. Španěl ovládl obě wimbledonská finále v roce 2023 a loni.

První sada nepřinesla tak ohromující tenis, jak si diváci před tímto šlágrem slibovali. Oba aktéři působili nervózně a dělali velký počet chyb. Druhý hráč světa získal podání soupeře hned v úvodním gamu, což mu k zisku prvního setu stačilo. Nemusel odvracet žádný brejkbol a po 48 minutách šel do vedení.

Druhou sadu začal lépe Djokovič, který se ve druhém gamu dostal k premiérovému brejkbolu a ihned ho využil. Vedení mu však dlouho nevydrželo a po šesti hrách bylo srovnáno. Sada nakonec dospěla do tie-breaku, ve kterém šel jako první do vedení Španěl a za stavu 4:1 měl k dispozici dva servisy. Dovolil sice Srbovi snížit na rozdíl jednoho bodu. Ke konci si ale pomohl servisem a ujal se vedení 2:0 na sety, které v kariéře pokaždé dotáhl do vítězného konce. Srbský tenista si poté nechal ošetřovat pravé rameno.

Podrobnosti připravujeme...

Výsledky dvouhry mužů na US Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

36
Přidat komentář
uztoje
05.09.2025 23:28
Tvl to je pralesní liga
Reagovat
com
05.09.2025 23:25
Vámosák hraje jen to, co potřebuje a na Simuloviče to uplne staci.. Chytrej chlapec Pěstička setri sily na finale
Reagovat
paddy
05.09.2025 23:16
kdyby bylo pozdě v noci, tak vypínám, těšil jsem se, ale jsem zklamán
převaha UE pokračuje a k tomu Alcarazův tupelo tenis

Sinner drží v ruce kvalitnější trumfy, ať už postoupí kdokoli
Reagovat
paddy
05.09.2025 23:18
Djo letos TB 8-13, i v tomto ohledu je jeho aura pryč
Reagovat
Patik
05.09.2025 23:19
Každý match Up je iný a nato že ťa to nezaujíma tu máš najviac komentárov
Reagovat
Patik
05.09.2025 23:14
Keby som povedal mojej mame že mami pod naučím ťa dropshoty tak do týždňa ich dáva kvalitnejšie než Djokovič..toľko šancí mal a všetko také vyložene školácke chyby..
Reagovat
Patt
05.09.2025 23:13
Carlos hraje nejhorší zápas na turnaji. Přesto vede 2:0.
Reagovat
ing.tenis
05.09.2025 23:11
Zebrak Carlos najviac nesympatický hráč na okruhu
Reagovat
uztoje
05.09.2025 23:18
Aj Sinner bude takto plakát...
Reagovat
ing.tenis
05.09.2025 23:27
Carlos nema sanci
Reagovat
enfee
05.09.2025 23:01
Ti hrajou tak tvrde, ze nepamatuju, ze by nekdo takhle tvrde nekdy hral
Reagovat
com
05.09.2025 23:03
Zezadu za vlásky na tvrdo a bez lásky smile
Reagovat
ing.tenis
05.09.2025 22:56
I keby Alcaraz vyhral na Sinnera nema najmenší šancí dosud vyhrával lehce nebot nemel poradneho soupere s Djokem je vyrovnaný a na Sinnera nema žiadnou šancí
Reagovat
Pe3k
05.09.2025 22:24
Oblečení většinou nehodnotím, ale růžovo fialová je humus, to by si neoblékl ani Nadal.
Reagovat
Ereinion
05.09.2025 22:26
jn, ten měl jen jednu z nich
Reagovat
com
05.09.2025 22:14
25 nebude smilesmile
Reagovat
paddy
05.09.2025 22:11
papírové předpoklady se naplňují, ale kvalita zápasu je slabá + prostoje
a hňupi za to zaplatili přes 1000 USD smile

převaha UE
Djo se dostal na returnu ke shodě jen díky Alc krátkému dropshotu při odkrytém kurtu
Alc ukazuje svůj tradiční hlupácký tenis, nechápu, proč koukal na lob a hned neběžel
Djo měl na úvod klasický kiks na síti
Reagovat
uztoje
05.09.2025 22:17
Alkac hraje fakt jak tupec zatím, zas je někde moc na hrušce a aby ho to nemrzelo a absolutně nesoustedeny výkon zatim
Reagovat
Ereinion
05.09.2025 22:26
jde o emoce...pokud to bude těsnej zápas, tak diváci budou spokojeni, zas tak špatný to není
Reagovat
Patik
05.09.2025 22:10
Keby a na keby sa nehrá si Djokovič postrážil ten prvý servis gem čo kľudne mohol Alcaraz ho tam nejak netlačil tak vklude sa mohlo ísť do tiebreaku a tam by sa uvidelo.
Reagovat
uztoje
05.09.2025 22:03
Zatím dobra holomajzna plna UE..
Reagovat
paddy
05.09.2025 22:01
pro zajímavost kurzy na titul
Sin 1,95
Alc 2,1
Djo 12
Aug 50

tenista odehraje za kariéru 50-60 GS
kdyby hypoteticky šlo odehrát konec letošního ročníku 50x, pak Auger by statisticky získal jeden titul za kariéru, a to by vždy hrál od SF smile smile

jen dva zápasy od titulu a Djo má kurz 12, to ukazuje dominanci Great2
Reagovat
Patik
05.09.2025 21:52
Carlos keď udrie ten forehand to je muskulatura cez rameno napumpovana cieva sila v údere dynamika..razancia..šlahne blesk do lopty..Novak udrie do forehandu a ruka mu odletí na tribúnu..to je darmo.. mladosť.. tenisovo a skúsenosťami by ho možno prechcal ale keď nemáš nato telo už tak nemáš nejakú väčšiu šancu.

Okrem iného ten koučing by som zrušil ten kto to zaviedol toho by som kopol do zadnice.
Reagovat
GaelM
05.09.2025 21:55
Nemá smysl zavádět zákazy, které nedokážeš vynutit. Lepší povolit pro všechny.
Reagovat
Patik
05.09.2025 21:59
Bolo to dobre tak ako to bolo to len taký ako Nadal či Tsitsipas to nedokázali rešpektovať..muži s tým nemajú problém sú mentálne flexibilný ženy dobre tým niečo nejde a rozplaču sa tam to mohli nechať ale muži načo..
Reagovat
annah
05.09.2025 21:47
Kraťasy dnes Carlosovi fest nejdou... Měl by se na ně vykašlat.
Reagovat
HankMoody
05.09.2025 21:38
Carlos je už jinde no, moc to nevídím dneska na nějaký překvapení.
Reagovat
com
05.09.2025 21:40
ted jen, aby to stačilo i na Mastičkáře Sypačů
Reagovat
HankMoody
05.09.2025 21:55
Obavam se, ze nebude.
Reagovat
com
05.09.2025 21:29
peknej zacatek
Reagovat
Mantra
05.09.2025 21:25
1.sada pomalu končí
Reagovat
aligo
05.09.2025 21:23
Pán nám hned musel aktivně v první hře ukázat, že ho bolí zápěstí, aby kdyby náhodou, tak proto prohrál... A kdyby vyhrál, tak je hrdina a přesto vyhrál
Reagovat
paddy
05.09.2025 21:17
abych to měl napínavější, tak jsem si vsadil na Alcaraz 3:0 smile
Reagovat
Mantra
05.09.2025 21:23
To donde
Reagovat
com
05.09.2025 21:39
to máš v kapse smile ..snad sis vsadil balík, budeš bohatej smilesmile
Reagovat
Mantra
05.09.2025 21:09
Srb má problém, protože pan Kopčem se ho nebojí a to dělá hodně. Viz Fritz
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist