ŽIVĚ: Alcaraz začíná ve finále Australian Open dominovat, Djokovič nestačí
Alcaraz – Djokovič 2:6, 6:2, 6:3, hraje se 4. set
Djokovič i Alcaraz vstoupili do zápasu velmi sebevědomě a hladce získali svá úvodní podání. Do prvních problémů se ale hned ve čtvrté hře dostala světová jednička. Španěl čelil třem brejkovým hrozbám, dvě stihl odvrátit, třetí už ne a byl to on, kdo si poprvé v utkání prohrál servis. Djokovič následně brejk potvrdil a šel do vedení 4:1.
Žebříčkový favorit působil v úvodu utkání na kurtu nejistým dojmem, často chyboval a i při svém dalším gamu na podání se dostal do problémů, když prohrával 0:30. Z nepříjemné situace se ale dokázal dostat a udržel naději na otočení úvodního setu.
Djokovič ale i nadále naprosto ovládal průběh prvního setu. Na svém podání působil naprosto suverénně, nervózně působící Alcaraz naopak v osmé hře podruhé v utkání přišel o servis a první set ztratil překvapivě hladce za 33 minut 2:6. Rodák z Bělehradu získal v úvodním dějství po prvním servisu 13 ze 14 výměn, Alcaraz pak jen 12 z 18.
Světová jednička se nevydařeným setem nenechala deprimovat. Alcaraz se s postupem času uklidnil, jeho údery získaly délku i razanci. To se ukázalo ve třetí hře druhé sady, kdy poprvé vzal svému soupeři servis. Vzápětí musel i on odvracet hrozbu ztráty podání, poradil si však a šel do vedení 3:1.
Situace na kurtu se oproti prvnímu setu diametrálně změnila. Byl to Djokovič, kdo se dopouštěl řady nevynucených chyb, za což v sedmém gamu zaplatil další ztrátou servisu a nabral manko už 2:5. Španěl si výborně rozehraný set nenechal ujít, získal ho 6:2 a srovnal stav utkání na 1:1.
Djokovič po nevydařeném druhém setu zamířil do útrob arény. Hned v úvodním gamu na svém servisu musel řešit nepříjemný stav 0:30, dokázal si však poradit. Pod dohledem tenisových legend, jako jsou Rod Laver, Rafael Nadal či Carlos Costa, se začala na kurtu odehrávat do té doby jasně nejlepší pasáž finálového boje.
Oba hráči předváděli parádní výměny, které dostávaly nadšené fanoušky do varu. Za stavu 2:2 však srbský tenista neodolal agresivní soupeřově hře a poprvé ve třetím setu přišel o podání. Djokovič postupem času na dvorci působil pasivnějším dojmem. Za stavu 3:5 ze svého pohledu pomohl soupeři několika lacinějšími chybami, ztratil servis a tím pádem i druhou sadu v poměru 3:6.
Finále Australian Open: Djokovič zkusí šokovat i Alcaraze. Melbourne uvidí bitvu o rekord!
